В бесконечной спешке и суете мы зачастую пробегаем по городу, не замечая ничего вокруг

В бесконечной спешке и суете мы зачастую пробегаем по городу, не замечая ничего вокруг.

Мы не разглядываем здания и памятники, не заходим во дворики и переулочки, не присматриваемся к скверам и паркам.

А там — много нового и интересного.
25 изюминок Киева
25 изюминок Киева
25 изюминок Киева
25 изюминок Киева
25 изюминок Киева

Что вы увидите 🤩

  • Памятник Паниковскому
  • Парк имени Т. Г. Шевченко
  • Восточный дворик (мини-мечеть)
  • Мини-скульптурка шахматистов
  • и др.

Что вас ожидает:

    Киев поистине неисчерпаем. Он как вкусный торт, богат изюминками, каждая из которых имеет свой особенный вкус. Вот некоторые из них, которые найдем во время экскурсии, и узнаем:

    • почему памятник Паниковскому установлен в сквере на ул. Прорезной и какие неожиданности он таит;
    • куда исчезла старинная киевская улица и переехал памятник великому композитору;
    • мы познакомимся с единственным в мире памятником шведским болельщикам;
    • узнаем где прячется в центре Киева мини восточный дворик;
    • где скрывается единственный сохранившийся в Украине памятник члену семьи дома Романовых, Александру II;
    • какой музейный двор украшает мозаика «Украинская мадонна»;
    • какое отношение имеет бразильский император Дон Педро к парку им. Т. Шевченко;
    • «Зелёный корпус» Национального университета покажет нам все свои интересности, и их немало;
    • мы узнаем, есть ли Чёрное море в Киеве;
    • познакомимся с «Бабушкой классической»

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-25 человек
    Взрослый
    200 грн
    Дети младше 12 лет
    180 грн
    Пенсионный
    180 грн
    Лица с инвалидностью
    180 грн

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Экскурсионная программа и услуги гида
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
    Место начала и завершения
    Прорезная ул., 6, Киев
    Когда и сколько длится?
    Когда: Смотрите свободные даты
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    Интересный К.
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