Киев поистине неисчерпаем. Он как вкусный торт, богат изюминками, каждая из которых имеет свой особенный вкус. Вот некоторые из них, которые найдем во время экскурсии, и узнаем:
почему памятник Паниковскому установлен в сквере на ул. Прорезной и какие неожиданности он таит;
куда исчезла старинная киевская улица и переехал памятник великому композитору;
мы познакомимся с единственным в мире памятником шведским болельщикам;
узнаем где прячется в центре Киева мини восточный дворик;
где скрывается единственный сохранившийся в Украине памятник члену семьи дома Романовых, Александру II;
какой музейный двор украшает мозаика «Украинская мадонна»;
какое отношение имеет бразильский император Дон Педро к парку им. Т. Шевченко;
«Зелёный корпус» Национального университета покажет нам все свои интересности, и их немало;
мы узнаем, есть ли Чёрное море в Киеве;
познакомимся с «Бабушкой классической»
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-25 человек
Взрослый
200 грн
Дети младше 12 лет
180 грн
Пенсионный
180 грн
Лица с инвалидностью
180 грн
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионная программа и услуги гида
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Место начала и завершения
Прорезная ул., 6, Киев
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.