Андреевский спуск - одна из самых древних улиц Киева и самая мистическая.

В ходе этой экскурсии 🧭 мы не только познакомимся с этой интересной улицей, но и зайдем на улицу, которую часто называют " Старая Европа" - "Воздвиженскую".

На холме, где сейчас возвышается великолепная церковь ⛪ Б. Растрелли (18 век), когда-то апостол Андрей Первозванный предрек возникновение Киева. Эта улица связана с событиями времен основания Киева ( рядом находится "Киевский Акрополь").

Вспомним о княгине Ольге, великом князе-крестителе Владимире и о князе Игоре.

На этой улице жили великие художники - М. Врубель и В. Котобринский. Всемирно известный писатель М. Булгаков, "святой доктор" Феофил Яновский.

Здесь проходили настолько интересные события. что они послужили сценарием для известного фильма " За двумя зайцами".

Поговорим о мистике и реальности.

И в конце экскурсии будет возможность подсластить свои впечатления в "Шоколаднице" ( дополнительная оплата) и при желании заказать мастер класс по изготовлению шоколадных конфет. (оплачивается дополнительно и заказывается заранее).