  1. Экскурсии

Андреевский спуск - мистика и реальность

Tatiana I.
Tatiana I. – Гид из Киева
Андреевский спуск - мистика и реальность
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 950 грн за экскурсию

    Заказать экскурсию
Андреевский спуск - мистика и реальность
Андреевский спуск - мистика и реальность

Что вы увидите

  • Андреевская церковь
  • панорама Киева (изумительный вид на Подол и киевские холмы)
  • Киевский "Акрополь"
  • дом М Булгакова
  • дом -терем
  • дом " Ричарда - Львиное сердце"
  • дом с шахматной фигурой
  • Замковую гору
  • гору "Уздыхальницу"
  • памятник "За двумя зайцами"
Андреевский спуск - одна из самых древних улиц Киева и самая мистическая.
В ходе этой экскурсии 🧭 мы не только познакомимся с этой интересной улицей, но и зайдем на улицу, которую часто называют " Старая Европа" - "Воздвиженскую".
На холме, где сейчас возвышается великолепная церковь ⛪ Б. Растрелли (18 век), когда-то апостол Андрей Первозванный предрек возникновение Киева. Эта улица связана с событиями времен основания Киева ( рядом находится "Киевский Акрополь").
Вспомним о княгине Ольге, великом князе-крестителе Владимире и о князе Игоре.
На этой улице жили великие художники - М. Врубель и В. Котобринский. Всемирно известный писатель М. Булгаков, "святой доктор" Феофил Яновский.
Здесь проходили настолько интересные события. что они послужили сценарием для известного фильма " За двумя зайцами".
Поговорим о мистике и реальности.
И в конце экскурсии будет возможность подсластить свои впечатления в "Шоколаднице" ( дополнительная оплата) и при желании заказать мастер класс по изготовлению шоколадных конфет. (оплачивается дополнительно и заказывается заранее).
Что входит
  • услуги гида
Начало
🚩 возле ступенек к Андреевской церкви
Место завершения
🏁 Конкрактовая площадь (Подол)
Андреевский спуск - мистика и реальность
Андреевский спуск - мистика и реальность
Андреевский спуск - мистика и реальность
Андреевский спуск - мистика и реальность
Андреевский спуск - мистика и реальность

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Tatiana I.
Tatiana I.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Tatiana I. проводит ещё 5 экскурсий

Мой Киев (обзорная пешеходная экскурсия для индивидуалов)
950грн
3 часа
Мой Киев (обзорная пешеходная экскурсия для индивидуалов)
10 отзывов
Обзорная экскурсия на машине "Киев моими глазами"
2 100грн
3 часа
Обзорная экскурсия на машине "Киев моими глазами"
3 отзыва
Киев для детей и их родителей (индивидуальная экскурсия)
950грн
2 часа
Киев для детей и их родителей (индивидуальная экскурсия)
2 отзыва
Не совсем обычный Киев
950грн
3 часа
Не совсем обычный Киев
1 отзыв
Крещатик и тайны особняков Липок
1 000грн
2.5 часа
Крещатик и тайны особняков Липок

Еще несколько необычных экскурсий в Киеве

Семь чудес Киева
600грн
2.5 часа
Семь чудес Киева
38 отзывов
Такой разный Киев: обзорная экскурсия
120
3 часа
Такой разный Киев: обзорная экскурсия
30 отзывов
Посмотреть всё самое интересное на автомобиле с панорамной крышей
Обзорная экскурсия по Киеву на Land Cruiser Prado
3 000грн
3 часа
Обзорная экскурсия по Киеву на Land Cruiser Prado
13 отзывов
Аристократические Липки
скидка35%
60
39
2.5 часа
Аристократические Липки
10 отзывов
Тайны особняков Печерска и украинский "Гауди" на прогулке по историческому району Киева
Незабываемый Киев: пешеходная экскурсия по историческому центру
1 500грн
3 часа
Незабываемый Киев: пешеходная экскурсия по историческому центру
10 отзывов
Киев для детей и родителей
скидка35%
60
39
2 часа
Киев для детей и родителей
9 отзывов
Пешеходная экскурсия для детей от 5–6 до 12–13 лет по страницам истории города