10 отзывов оставили туристы

Экскурсия просто супер! Обязательно советую брать к обзорной. Потому что даты и другие сухие исторические факты потом стираются из памяти, а легенды и "истории" запоминаются надолго. Татьяна рассказала про каждый дом, ответила на все дополнительные вопросы. А еще помогла с такси и дала много советов "не по теме" (куда сходить, что посмотреть еще, где купить фирменный киевский торт и прочее). Так же всегда была на связи, оперативно отвечала на сообщения (даже ночью, когда выяснилось. что на Украине заблокирован яндекс и я не могла зайти в почту для связи с ней, она все подробно ответила в вайбере). Очень понравилось!