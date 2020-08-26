10 отзывов оставили туристы

Мы погуляем по «маленькому Парижу» — улице Городецкого, познакомимся с произведениями известных архитекторов. Интереснейшие архитектурные стили обретают форму в известном доме с “химерами” Владислава Городецкого, который часто называют «украинским Гауди», в доме «плачущей вдовы», в «пряничном» и «шоколадном» домиках – исторические постройки вовлекут вас в удивительный круговорот аристократических нравов. Я расскажу, почему район получил такое название и как он связан с царской семьей, какие тайны хранят царский дворец, где и как в дореволюционном Киеве проходили балы и как сложились судьбы богатых постояльцев Липок.
Маршрут
Дом с “химерами” (арх. В. Городецкий)
“Шоколадный” и “пряничный “ домики (арх. В. Николаев)
Мариининский дворец (арх. Б. Расстрелли)
Здания, похожие на венецианский палаццо (арх. А. Кобелев)
Средневековый замок 🏰 (арх. П. Алешин)
Кловский дворец (арх. П. Неелов и С. Ковнир)
Начало и место завершения
🚩 в раойне метро "Крещатик"
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я киевлянка по рождению и в душе. Лицензированный экскурсовод по Киеву с многолетним опытом работы. Гид по Европе. Сколько себя помню, всегда любила просто гулять по этому древнему городу. А после сделала это своей профессией. С радостью покажу вам мой любимый Киев – «Мать городов русских» на днепровских холмах, овеянный легендами и мистическими историями.
Благодарю Татьяну за великолепную єкскурсию по прекрасному Киеву. Очень познавательная и содержательная получилась прогулка. Теперь проходя мимо тех домов и кварталов буду смотреть по иному на те дома, на их архитектуру, которые таят в себе историю поколений. Спасибо.
Yelena
20 октября 2019
Замечательная экскурсия с высокоэрудированным, интеллигентным и умным человеком. Эта прогулка сделала наш день. Изысканный стиль изложения истории Киева позволили увидеть город с неожиданной стороны. Время пролетело незаметно. Татьяна - профессионал и прекрасный человек. Искренне рекомендуем.
Марина
15 октября 2019
Очень интересная экскурсия, захватывающие истории, прекрасный старинный район Киева. Татьяна- профессиональный, интеллигентный гид с очень приятной, мягкой подачей материала. А объём знаний, которым владеет этот экскурсовод даже трудно себе представить! Очень рекомендую!!!!!!!!!!!
Ludmila
25 августа 2019
Экскурсия понравилась очень, мы были вдвоем с приятельницей, гид Татьяна, просто великолепна, получили массу впечатлений, большой объем интереснейшей информации. Такие экскурсии подойдут для любого возраста.
Марина
17 июля 2019
Отличная экскурсия! Все очень понравилось.
Никита
8 июля 2019
Большое спасибо за удивительный рассказ. Время пролетело незаметно. Обязательно вернёмся.
Елена
13 декабря 2018
Большое спасибо Татьяне за чудесную экскурсию "Аристократические Липки". Пунктуальность, профессиональное изложение материала и оригинальный маршрут помогли узнать город с необычной стороны, лучше понять его историю и познавательно провести время.
Ksyusha
6 марта 2018
Большое спасибо Татьяне за рассказ - любовь и знание Киева. За возможность прикоснуться к истории города и его улиц. Несмотря на мороз - мы отлично прогулялись, получили основополагающие знания - планируем вернуться и закрепить их! Спасибо!
Ольга
24 сентября 2017
Экскурсия просто супер! Обязательно советую брать к обзорной. Потому что даты и другие сухие исторические факты потом стираются из памяти, а легенды и "истории" запоминаются надолго. Татьяна рассказала про каждый дом, ответила на все дополнительные вопросы. А еще помогла с такси и дала много советов "не по теме" (куда сходить, что посмотреть еще, где купить фирменный киевский торт и прочее). Так же всегда была на связи, оперативно отвечала на сообщения (даже ночью, когда выяснилось. что на Украине заблокирован яндекс и я не могла зайти в почту для связи с ней, она все подробно ответила в вайбере). Очень понравилось!
Айшат
7 августа 2017
Татьяна - большая умница! Очень грамотная речь, информация не заезженная, все очень понравилось. Я сама люблю архитектуру, а когда конкретные дома связаны с реальными людьми, с массой интересных подробностей и забавных историй, то прогулка получается намного увлекательнее. Душевная, легкая, безумно интересная экскурсия! Обязательно закажу еще одну экскурсию Татьяне, когда вернусь в Киев!