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"Аще смерд умрет, то задница князю"

5
1 отзыв
Irena
Irena – Гид из Киева
Прогуляемся по Старому Киеву — от Золотых Ворот до княжеского детинца.

Расскажу загадочную историю 📖 Софии Киевской, покажу языческие традиции и помогу перенестись на тысячу лет назад.

Осмотрим Михайловский златоверхий монастырь, поднимемся на Старокиевскую гору, посетим древнерусский базар и пообедаем русской кашей собственного приготовления.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 300 грн за экскурсию

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"Аще смерд умрет, то задница князю"
"Аще смерд умрет, то задница князю"

Что вы увидите

  • Золотые Ворота
  • Софийский собор
  • Михайловский Златоверхий монастырь
  • Десятинная церковь
  • княжеский детинец
Маршрут: Золотые Ворота – Софийский собор – Михайловский Златоверхий монастырь – Десятинная церковь ⛪ – княжеский детинец
От Золотых Ворот мы отправимся по древней главной улице Києва к самому красивому храму Киевской Руси – Софийскому собору. Собору вот уже около 1000 лет! Напротив храма с колокольней вы увидите их почти зеркальное отражение…. Что там? Об этом я расскажу во время нашей прогулки)))
Вход на Княжью Гору охраняют каменные идолы. Они расскажут вам о временах языческих, о загадочных волхвах, капищах, о «внуках Стрибога». А деревянные идолы с стиле ретро поделятся тайнами современного язычества. На Горе нас ждут князья – Владимир Великий (он же Креститель, Красное Солнышко, Святой и др. ), Владимир Мономах (без шапки), княгини – Янка, основательница первой школы для девочек, Ольга, княгиня, известная своим редким человеколюбием. Здесь мы с вами побываем на настоящем древнерусском базаре, поищем, и, может, найдем древние клады, опробуем старинный способ приготовления каши.
Бонусы к прогулке: древний Киев с высоты птичьего полета (группа до 6 чел. + доп оплата), чудесный ритуал рунверовцев (только в воскресенье), поиск клада (ценного!), потребление древней каши (вкусной! группа до 6 чел. ).
Начало
🚩 Золотые Ворота (памятник), у выхода из метро "Золотые Ворота"
Место завершения
🏁 детинец
"Аще смерд умрет, то задница князю"
"Аще смерд умрет, то задница князю"
"Аще смерд умрет, то задница князю"
"Аще смерд умрет, то задница князю"

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Irena
Irena
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