Маршрут: Золотые Ворота – Софийский собор – Михайловский Златоверхий монастырь – Десятинная церковь ⛪ – княжеский детинец

От Золотых Ворот мы отправимся по древней главной улице Києва к самому красивому храму Киевской Руси – Софийскому собору. Собору вот уже около 1000 лет! Напротив храма с колокольней вы увидите их почти зеркальное отражение…. Что там? Об этом я расскажу во время нашей прогулки)))

Вход на Княжью Гору охраняют каменные идолы. Они расскажут вам о временах языческих, о загадочных волхвах, капищах, о «внуках Стрибога». А деревянные идолы с стиле ретро поделятся тайнами современного язычества. На Горе нас ждут князья – Владимир Великий (он же Креститель, Красное Солнышко, Святой и др. ), Владимир Мономах (без шапки), княгини – Янка, основательница первой школы для девочек, Ольга, княгиня, известная своим редким человеколюбием. Здесь мы с вами побываем на настоящем древнерусском базаре, поищем, и, может, найдем древние клады, опробуем старинный способ приготовления каши.

Бонусы к прогулке: древний Киев с высоты птичьего полета (группа до 6 чел. + доп оплата), чудесный ритуал рунверовцев (только в воскресенье), поиск клада (ценного!), потребление древней каши (вкусной! группа до 6 чел. ).