«Нет на свете города красивее, чем Киев», – писал Михаил Афанасьевич Булгаков. И с классиком, родившимся в этом городе, трудно не согласиться. Киев – город уникальный, необычайно красивый и древний. История города насчитывает более 1500 лет. Киев богат на памятники истории, культуры, архитектуры.

В ходе нашей прогулки мы осмотрим наиболее значительные достопримечательности всех эпох истории города от древности до современности. Мы побываем на Старокиевской горе, откуда берет начало Киев, где размещались городища киевских князей. На древней Софийской площади увидим Софийский собор, построенный во времена князя Ярослава Мудрого еще в XI веке. А на Подоле, где все дышит ароматом древности, попробуем представить, каким был Киев в XVII-XVIII вв. с его храмами, Киево-Могилянской академией и Контрактовой площадью.