Аудиоэкскурсия по историческому центру Киева

Аудиоэкскурсия по историческому центру Киева
Аудиоэкскурсия по историческому центру Киева
Аудиоэкскурсия по историческому центру Киева
Аудиоэкскурсия по историческому центру Киева
Аудиоэкскурсия по историческому центру Киева
Аудиоэкскурсия по историческому центру Киева
Аудиоэкскурсия по историческому центру Киева

Что вы увидите 🤩

  • Замковая гора
  • Фроловский монастырь
  • Замок Ричарда Львиное сердце
  • Золотые ворота
  • Андреевская церковь
  • Киево-Могилянская академия
  • Собор Софии Киевской
«Нет на свете города красивее, чем Киев», – писал Михаил Афанасьевич Булгаков. И с классиком, родившимся в этом городе, трудно не согласиться. Киев – город уникальный, необычайно красивый и древний. История города насчитывает более 1500 лет. Киев богат на памятники истории, культуры, архитектуры.
В ходе нашей прогулки мы осмотрим наиболее значительные достопримечательности всех эпох истории города от древности до современности. Мы побываем на Старокиевской горе, откуда берет начало Киев, где размещались городища киевских князей. На древней Софийской площади увидим Софийский собор, построенный во времена князя Ярослава Мудрого еще в XI веке. А на Подоле, где все дышит ароматом древности, попробуем представить, каким был Киев в XVII-XVIII вв. с его храмами, Киево-Могилянской академией и Контрактовой площадью.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Аудиоэкскурсия в приложении
300 грн

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Билеты в музеи и собор не включены — вы можете посетить их самостоятельно
Где начинаем и завершаем
Начало: Володимирська вулиця, 24, Шевченківський район
Завершение: Михайлівська площа, Шевченківський район
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Вы можете выбрать любое удобное время

WeGoTrip
WeGoTrip
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