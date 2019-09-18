Частный трансфер из аэропорта Борисполь в Киев

Пропустите длинные очереди к такси по прибытии в международный аэропорт Борисполь с заранее забронированным частным

4.8
74 отзыва
Индивидуально
для 3 чел.
Пропустите длинные очереди к такси по прибытии в международный аэропорт Борисполь с заранее забронированным частным трансфером до вашего отеля или квартиры в Киеве.

Испытайте комфорт высококлассных транспортных услуг.
Частный трансфер из аэропорта Борисполь в Киев
Частный трансфер из аэропорта Борисполь в Киев
Частный трансфер из аэропорта Борисполь в Киев
Частный трансфер из аэропорта Борисполь в Киев
Частный трансфер из аэропорта Борисполь в Киев
Частный трансфер из аэропорта Борисполь в Киев
Частный трансфер из аэропорта Борисполь в Киев
Частный трансфер из аэропорта Борисполь в Киев
Частный трансфер из аэропорта Борисполь в Киев
Частный трансфер из аэропорта Борисполь в Киев
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Воспользуйтесь индивидуальным трансфером из аэропорта исключительно для вас и вашей группы
  2. Минуйте очереди к такси и сбегите от суеты общественного транспорта
  3. Прокатитесь в салоне чистого и ухоженного автомобиля, который удовлетворит ваши потребности
  4. Воспользуйтесь услугами профессионального водителя, включая помощь с багажом и посадкой в салон
Не беспокойтесь о своем прибытии в международный аэропорт Борисполь с заранее забронированным частным трансфером до вашего отеля или квартиры в Киеве.
Встретьтесь с вашим водителем прямо в зале прибытия, где он будет держать табличку с вашим именем для удобства связи. При необходимости воспользуйтесь помощью с багажом, а затем расслабьтесь в автомобиле, который вам подходит. Вас отвезут прямо к месту назначения на комфортабельном седане для групп от 1 до 3 человек или на микроавтобусе для групп от 4 до 15 человек.
Избегайте ненадежных местных такси и вместо этого воспользуйтесь услугами профессионального шофера. Позвольте вашему водителю путешествовать по незнакомым дорогам на протяжении примерно 33-километрового пути к конечному пункту назначения.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Частный трансфер в одну сторону
  • Встреча и приветствие
  • Сборы за парковку
Что не входит
  • Чаевые (по желанию)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 50 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Длительность трансфера указана ориентировочно и зависит от времени суток и ситуации на дорогах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 74 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
4
12
3
4
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
E
18 сен 2019
(Германия)
Когда мы прибыли в аэропорт и когда мы, наконец, получили багаж и прошли паспортный контроль, мы были очень, очень рады, что кто-то забрал нас из аэропорта и привез в отель. Единственная небольшая критика и, следовательно, вычитание на полбалла, заключалась в том, что наш водитель неожиданным образом рванул к своей машине, которая, казалось, была припаркована в трех километрах от зала прибытия, и мы погнались за ней. Но это было единственное. В остальном все было просто хорошо, я бы заказывал тур снова и снова и могу рекомендовать его только всем, кто приезжает в Киев.
P
30 окт 2019
(Германия)
было здорово. Водитель был puntual, и я добрался до места назначения живым и невредимым.
J
12 окт 2019
(Дания)
Если бы водитель мог немного больше говорить по-английски, мы бы дали 5 звезд: 0) Если бы водитель мог немного больше говорить по-английски, чтобы было легче общаться, нам бы дали пять звезд.

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