Не беспокойтесь о своем прибытии в международный аэропорт Борисполь с заранее забронированным частным трансфером до вашего отеля или квартиры в Киеве.

Встретьтесь с вашим водителем прямо в зале прибытия, где он будет держать табличку с вашим именем для удобства связи. При необходимости воспользуйтесь помощью с багажом, а затем расслабьтесь в автомобиле, который вам подходит. Вас отвезут прямо к месту назначения на комфортабельном седане для групп от 1 до 3 человек или на микроавтобусе для групп от 4 до 15 человек.

Избегайте ненадежных местных такси и вместо этого воспользуйтесь услугами профессионального шофера. Позвольте вашему водителю путешествовать по незнакомым дорогам на протяжении примерно 33-километрового пути к конечному пункту назначения.