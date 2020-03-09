1 отзыв оставили туристы

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Чернобыль: путешествие в зону отчуждения

Пройти по призрачной Припяти и побывать в эпицентре главной техногенной катастрофы 20 века

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 12 часов
  • 👥 Группа не более 12 человек
  • 🚩Встреча рядом с Центральным вокзалом Киева
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150 за человека

У этой экскурсии1 отзыв
5
Анна
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Анна – экскурсионное агентство по Киеву
Этот тур — ключ к пониманию событий, изменивших историю 📖 нашей цивилизации.

С помощью опытного проводника вы избежите радиационно-опасных мест в окрестностях Чернобыльской АЭС, погрузитесь в атмосферу зоны отчуждения.

Пройдете по улицам Припяти и Рыжему лесу 🌲 и рассмотрите гигантский саркофаг, укрывший взорвавшийся реактор.
Чернобыль: путешествие в зону отчуждения
Чернобыль: путешествие в зону отчуждения

Что вас ожидает

От блокпоста до саркофага
Вам предстоит оказаться в бывшем эпицентре крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества. Через блокпост «Лелив» мы минуем десятикилометровую зону и исследуем окрестности Чернобыльской АЭС. Мы проведем вас по абсолютно безопасным локациям, поможем ощутить постапокатиптическую атмосферу и развеять мифы о катастрофе 1986 года. Ключевой целью прогулки станет главный «закрытый» объект Зоны — исполинский купол «Укрытие-2», установленный над старым саркофагом 4-го энергоблока в 2015 году. Кроме того, мы пройдем по аномальному Рыжему, или Ржавому лесу: рассмотрим буро-красные сосны, которые во время взрыва реактора приняли на себя огромную долю радиации. И, конечно, остановимся у мемориала «Тем, кто спас мир», посвящённого чернобыльским героям-пожарным.

По улицам города-призрака
Вы пройдете по улицам Припяти — города, опустевшего в считанные часы и сохранившего атмосферу советских 80-х. Мы обсудим судьбу «мертвого города», поговорим о ходе его эвакуации, посмотрим, что уцелело в заброшенной Припяти, и пройдем по её пустынным улицам. А еще сделаем атмосферные кадры у школы и в городском парке аттракционов — у остановившегося в 1986 году колеса обозрения.

Побывав в Чернобыле, вы совсем иначе взглянете на повседневную жизнь и собственное мировоззрение. И в этом, возможно, главный смысл этой поездки.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит: трансфер от Киева и обратно, сопровождение гида, дозиметр, оформление пропускной документации.
  • Дополнительные расходы: личные траты; обед на территории ЧЗ — 6 евро.
  • Экскурсионное сопровождение возможно на английском, русском и украинском языках.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.
  • После бронирования экскурсии необходимо заранее отправить гиду паспортные данные для оформления пропуска в ЧЗ.
  • К участию не допускаются дети младше 16 лет и беременные женщины.
  • Маршрут абсолютно безопасен, однако мы просим вас выбирать для экскурсии в Чернобыльскую Зону максимально закрытую и плотную одежду.
  • При выезде из зоны вас ждет дозиметрический контроль.
Чернобыль: путешествие в зону отчуждения
Чернобыль: путешествие в зону отчуждения
Чернобыль: путешествие в зону отчуждения
Чернобыль: путешествие в зону отчуждения
Чернобыль: путешествие в зону отчуждения
Чернобыль: путешествие в зону отчуждения
Чернобыль: путешествие в зону отчуждения
Чернобыль: путешествие в зону отчуждения
Чернобыль: путешествие в зону отчуждения
Чернобыль: путешествие в зону отчуждения
Чернобыль: путешествие в зону отчуждения

Экскурсия проводится ежедневно в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Место встречи для начала рядом с Центральным вокзалом Киева.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
Добрый день! Наши опытные гиды-проводники владеют иностранными языками и разрабатывают нестандартные авторские программы. Выбирая наш тур, вы попадаете в руки к профессионалам, которые проведут вас по необычным маршрутам и «зарядят» впечатлениями.
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1 отзыв оставили туристы

Александра
9 марта 2020
Спасибо огромное Анне за организацию данной экскурсии. Анна смогла найти нам русскоязычную группу, когда официальный провайдер и другие агенства предлагали только англоязычные. Нам очень повезло с гидом. Владимир оказался настоящим профессионалом своего дела, у него очень грамотный подход к ведению экскурсии. Вначале казалось, что у нас очень много глупых вопросов, но Владимир дал понять, что все мифы, касательно аварии, надо развеивать, отвечал очень четко и главное информативно на все наши вопросы. Мы остались под большим впечатлением от экскурсии. Однозначно рекомендую.

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