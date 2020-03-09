1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

От блокпоста до саркофага

Вам предстоит оказаться в бывшем эпицентре крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества. Через блокпост «Лелив» мы минуем десятикилометровую зону и исследуем окрестности Чернобыльской АЭС. Мы проведем вас по абсолютно безопасным локациям, поможем ощутить постапокатиптическую атмосферу и развеять мифы о катастрофе 1986 года. Ключевой целью прогулки станет главный «закрытый» объект Зоны — исполинский купол «Укрытие-2», установленный над старым саркофагом 4-го энергоблока в 2015 году. Кроме того, мы пройдем по аномальному Рыжему, или Ржавому лесу: рассмотрим буро-красные сосны, которые во время взрыва реактора приняли на себя огромную долю радиации. И, конечно, остановимся у мемориала «Тем, кто спас мир», посвящённого чернобыльским героям-пожарным.

По улицам города-призрака

Вы пройдете по улицам Припяти — города, опустевшего в считанные часы и сохранившего атмосферу советских 80-х. Мы обсудим судьбу «мертвого города», поговорим о ходе его эвакуации, посмотрим, что уцелело в заброшенной Припяти, и пройдем по её пустынным улицам. А еще сделаем атмосферные кадры у школы и в городском парке аттракционов — у остановившегося в 1986 году колеса обозрения.

Побывав в Чернобыле, вы совсем иначе взглянете на повседневную жизнь и собственное мировоззрение. И в этом, возможно, главный смысл этой поездки.