Арсений проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Семейные истории

Тут жили помещики Ганские, в чьем доме бывал Бальзак, жила подруга композитора Листа — княгиня Сайн-Витгенштейн. В этих домах в Липках, отличающихся необычным обликом, в разное время гостили Чайковский, Рубинштейн и многие другие. Здесь вы увидите так называемый «шоколадный домик», принадлежавший известному меценату Могилевцеву, в котором много лет помещалось ведомство бракосочетаний, посетите прекрасный особняк графини Уваровой — невероятно светлый дом, в котором много позолоты, купидонов и богемского стекла. Названия улиц, по которым мы пройдем, обратят нас к далекому прошлому, о котором есть что рассказать!

Предания и легенды

Иногда я общаюсь с современными обитателями старинных особняков и они делятся маленькими секретами. Вы узнаете, где Людмила Гурченко снималась в заключительной сцене своего последнего фильма, а где снимали клипы звезды эстрады. Полюбуетесь домиком в стиле «петровский манир», роднящий нас с Петербургом, мистическим «Домом с химерами» и пройдете мимо элегантного доходного дома, о жительнице которого знает чуть ли не весь мир. Есть здесь и свой гадкий утенок, так и не ставший белым лебедем… Но это, пожалуй, редкий случай, когда волшебная аура Липок оказалась бессильной, а так они у нас — чудо!