Арсений проводит ещё 3 экскурсии

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Чудесные Липки — повести богемной жизни

Насладиться архитектурой старинных особняков Киева и услышать рассказы об их знаменитых обитателях

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • Заказать экскурсию

84 за экскурсию

Арсений
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
Арсений – представитель по Киеву
Липки — квинтэссенция архитектурной роскоши.

Получив свое название от старинной липовой аллеи, эту местность сразу облюбовала знать, на чьи особняки XIX — начала XX века мы придем любоваться.

О каждом из этих домов можно рассказывать часами, а биографии их жителей — это вообще неисчерпаемые сюжеты для фильмов и книг.
Чудесные Липки — повести богемной жизни
Чудесные Липки — повести богемной жизни

Что вас ожидает

Семейные истории
Тут жили помещики Ганские, в чьем доме бывал Бальзак, жила подруга композитора Листа — княгиня Сайн-Витгенштейн. В этих домах в Липках, отличающихся необычным обликом, в разное время гостили Чайковский, Рубинштейн и многие другие. Здесь вы увидите так называемый «шоколадный домик», принадлежавший известному меценату Могилевцеву, в котором много лет помещалось ведомство бракосочетаний, посетите прекрасный особняк графини Уваровой — невероятно светлый дом, в котором много позолоты, купидонов и богемского стекла. Названия улиц, по которым мы пройдем, обратят нас к далекому прошлому, о котором есть что рассказать!

Предания и легенды
Иногда я общаюсь с современными обитателями старинных особняков и они делятся маленькими секретами. Вы узнаете, где Людмила Гурченко снималась в заключительной сцене своего последнего фильма, а где снимали клипы звезды эстрады. Полюбуетесь домиком в стиле «петровский манир», роднящий нас с Петербургом, мистическим «Домом с химерами» и пройдете мимо элегантного доходного дома, о жительнице которого знает чуть ли не весь мир. Есть здесь и свой гадкий утенок, так и не ставший белым лебедем… Но это, пожалуй, редкий случай, когда волшебная аура Липок оказалась бессильной, а так они у нас — чудо!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.

Чудесные Липки — повести богемной жизни
Чудесные Липки — повести богемной жизни
Чудесные Липки — повести богемной жизни
Чудесные Липки — повести богемной жизни
Чудесные Липки — повести богемной жизни
Чудесные Липки — повести богемной жизни
Чудесные Липки — повести богемной жизни
Чудесные Липки — повести богемной жизни
Чудесные Липки — повести богемной жизни
Чудесные Липки — повести богемной жизни

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Арсений
Арсений
Я с детства питал интерес к необычным местам своего родного города Киева. Сначала создал сообщество в ЖЖ, потом начал сподвигать народ из сообщества на прогулки по городу. Когда на такие прогулки-экскурсии стало приходить по 50 человек, открыл полноценное экскурсионное бюро. Этим и живу последние 7 лет. Все экскурсии провожу я совместно с командой гидов.
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