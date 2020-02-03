9 отзывов оставили туристы

Жемчужины Печерска

Рассмотреть архитектурные шедевры города и узнать о том, что происходило в Печерске в давние времена

Перед вами возникнет самый аристократический район Киева: здесь издревле шла борьба за власть, и сегодня Печерск — самое дорогое место в городе. Вы разгадаете секреты великолепных особняков, увидите «Шоколадный дом» и познакомитесь с творчеством архитекторов-новаторов. Чудная лепнина, символы и легенды «жемчужин» Печерска поразят вас в самое сердце!