9 отзывов оставили туристы

Мы пройдемся по граду князя Владимира и Ярослава Мудрого. И увидим Золотые ворота – главный въезд в Киев и один из немногих памятников оборонного зодчества, построенный еще при Ярославе Мудром; Софийский собор – древнейший храм на Руси, построенный при этом же князе. В соборе сохранились сотни квадратных метров древнерусских фресок и мозаик; Михайловский златоверхий монастырь, построенный в XII веке и названный в честь архангела Михаила; Старокиевскую гору – резиденцию князей, место «откуда есть пошла земля Русская», здесь сохранились фундаменты княжеских дворцов и фундамент Десятинной церкви.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
все было отлично, Михаил нам понравился, экскурсия интересная
Марина
17 июля 2019
Вместо Михаила экскурсию провел Игорь. Игорь отличный рассказчик, много интересной информации, хороший маршрут. Все понравилось.
Ирина
7 января 2019
Нам очень понравилось, Михаил с большой любовью рассказывал о своем городе. А тот факт, что ребенок 8 лет в минут 5 прослушал почти всю экскурсию говорит о многом. Спасибо огромное, мы обязательно вернемся в Киев и к Михаилу!
Филипп
17 сентября 2018
Вместо Михаила нас встретила гид Мария, но сама экскурсия была очень интересная, пешая и легкая прогулка. Мы познакомились как с древней историей так и с более современной (ёжик в тумане как один из примеров).
Ирина
11 июля 2018
Была на экскурсии с 10-им внуком. Егорка ещё не читал Маяковского, но после экскурсии сказал почти его словами: " Я хотел бы жить в Киеве, если бы не было Москвы".
Yelena
21 июня 2018
Хорошая неспешная экскурсия по древнему Киеву, самое то, чтобы начать знакомиться с городом и ориентироваться, где что находится и куда еще стоит заглянуть. Михаил хороший рассказчик, мы увидели много интересного. На все вопросы гид отвечает со знанием дела.
Lena
17 сентября 2016
Очень понравилось. Михаил очень дружелюбен и интересно рассказывает. Для одного из нас русский язык не является родным и, тем не менее, экскурсия ему очень понравилась. Подходит, как информативно-развлекательная экскурсия для всей семьи. Экскурсия вполне ориентирована и на детей. Скучать не будут.
Впечатляющее знакомство с историческими районами города и его визитными карточками
Чтобы понять Киев, нужно увидеть 3 его значительных грани — Верхний город, Подол и Печерск. На моей экскурсии вы обязательно сделаете это, узнаете о прошлом и настоящем города, увидите знаменитую Киево-Печерскую лавру, Площадь Независимости и памятник основателям Киева, прикоснётесь к старине и живой современности.
Рассмотреть архитектурные шедевры города и узнать о том, что происходило в Печерске в давние времена
Перед вами возникнет самый аристократический район Киева: здесь издревле шла борьба за власть, и сегодня Печерск — самое дорогое место в городе. Вы разгадаете секреты великолепных особняков, увидите «Шоколадный дом» и познакомитесь с творчеством архитекторов-новаторов. Чудная лепнина, символы и легенды «жемчужин» Печерска поразят вас в самое сердце!
Тайны особняков Печерска и украинский "Гауди" на прогулке по историческому району Киева
Современные Липки хранят немало тайн своих бывших обитателей. Этот район необычен для Киева — здесь в конце ХIХ — начале ХХ века жили богатые аристократы и творили великие архитекторы. На нашей прогулке вы увидите шедевры дореволюционной архитектуры, услышите интересные истории о жизни великих людей, о страстях и тайнах непростой эпохи.
Увидеть подлинную Украину и погрузиться в деревенскую атмосферу в этнографическом комплексе
Если вы уже изучили главные достопримечательности Киева, то приглашаю вас сбежать на природу! В окружении живописных ландшафтов вы познакомитесь с архитектурой украинского села 17-20 веков, с яркой культурой, бытом и традициями. Полюбуетесь сельскими пейзажами и почувствуете себя в прошлом.
Узнать интересные сюжеты и рассмотреть детали улицы-символа столицы
Приглашаю вас на променад по главной киевской улице — Крещатику. На маршруте от Европейской площади до Бессарабки вы познакомитесь с историей и легендами Крещатика, узнаете о первом «небоскрёбе» Киева и о всемирно известных артистах, связанных с этой улицей. Увидите главные достопримечательности и поймёте, что связывает Киев с Римом, Парижем, Неаполем и Мадридом.
Знакомство с самыми знаменитыми и мистическими местами города
Французский писатель и гость города Оноре де Бальзак, бывавший в Киеве трижды, называл его «православным Римом»: купола многочисленных соборов, завораживающие панорамы и богатая, древняя история действительно роднят его с итальянским собратом. Во время автомобильной прогулки вы увидите знаменитые достопримечательности города и сам Киев целиком — парадным, современным, мистическим и полным мест, где можно загадать заветные желания. А я помогу исполнить самое главное из них — запечатлеть в памяти Киев во всём его великолепии.
Главные достопримечательности и тайные уголки украинской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Вы увидите все культовые места Киева: Майдан Независимости, Золотые ворота, старинные доходные дома и Софийский собор. А помимо изучения главных достопримечательностей заглянете в колоритные дворики и рассмотрите авангардный украинский стрит-арт. Я раскрою, как развивался город на протяжении столетий, чем он живет сегодня и в чем секрет киевского обаяния.