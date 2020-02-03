  1. Экскурсии

Древний Киев

Историческая прогулка по «матери городов русских»

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • Заказать экскурсию

36 за экскурсию

У этой экскурсии9 отзывов
4.89
Михаил
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Михаил – Гид по Киеву
А знаете ли вы, когда и как возник Киев? А кем был основан? Еще нет? Тогда отправляйтесь на пешеходную экскурсию ⛳ по древнему Киеву! Во время экскурсии 🧭 вы погрузитесь в тысячелетнее прошлое Киева, узнаете, когда и кем он был основан, услышите невероятные истории 📖 о расцвете и упадке, увидите настоящие шедевры архитектуры и искусства, сохранившиеся с древнейших времен.
Древний Киев
Древний Киев

Мы пройдемся по граду князя Владимира и Ярослава Мудрого. И увидим Золотые ворота – главный въезд в Киев и один из немногих памятников оборонного зодчества, построенный еще при Ярославе Мудром; Софийский собор – древнейший храм на Руси, построенный при этом же князе. В соборе сохранились сотни квадратных метров древнерусских фресок и мозаик; Михайловский златоверхий монастырь, построенный в XII веке и названный в честь архангела Михаила; Старокиевскую гору – резиденцию князей, место «откуда есть пошла земля Русская», здесь сохранились фундаменты княжеских дворцов и фундамент Десятинной церкви.

Древний Киев
Древний Киев
Древний Киев

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Михаил
Михаил
Я лицензированный гид по Киеву, по образованию — историк. Киев — мой родной и любимый город.
Напишите мне

9 отзывов оставили туристы

3 февраля 2020
Супер. Информативно, интересно, профессионально. Советую.
11 ноября 2019
Всё очень понравилось! Доступно и понятно.
9 октября 2019
все было отлично, Михаил нам понравился, экскурсия интересная
Марина
17 июля 2019
Вместо Михаила экскурсию провел Игорь. Игорь отличный рассказчик, много интересной информации, хороший маршрут. Все понравилось.
Ирина
7 января 2019
Нам очень понравилось, Михаил с большой любовью рассказывал о своем городе. А тот факт, что ребенок 8 лет в минут 5 прослушал почти всю экскурсию говорит о многом. Спасибо огромное, мы обязательно вернемся в Киев и к Михаилу!
Филипп
17 сентября 2018
Вместо Михаила нас встретила гид Мария, но сама экскурсия была очень интересная, пешая и легкая прогулка. Мы познакомились как с древней историей так и с более современной (ёжик в тумане как один из примеров).
11 июля 2018
Была на экскурсии с 10-им внуком. Егорка ещё не читал Маяковского, но после экскурсии сказал почти его словами: " Я хотел бы жить в Киеве, если бы не было Москвы".
Yelena
21 июня 2018
Хорошая неспешная экскурсия по древнему Киеву, самое то, чтобы начать знакомиться с городом и ориентироваться, где что находится и куда еще стоит заглянуть. Михаил хороший рассказчик, мы увидели много интересного. На все вопросы гид отвечает со знанием дела.
17 сентября 2016
Очень понравилось. Михаил очень дружелюбен и интересно рассказывает. Для одного из нас русский язык не является родным и, тем не менее, экскурсия ему очень понравилась. Подходит, как информативно-развлекательная экскурсия для всей семьи. Экскурсия вполне ориентирована и на детей. Скучать не будут.

Михаил проводит ещё 2 экскурсии

Весь Киев за три часаВесь Киев за три часаВесь Киев за три часа
98 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Впечатляющее знакомство с историческими районами города и его визитными карточками
Чтобы понять Киев, нужно увидеть 3 его значительных грани — Верхний город, Подол и Печерск. На моей экскурсии вы обязательно сделаете это, узнаете о прошлом и настоящем города, увидите знаменитую Киево-Печерскую лавру, Площадь Независимости и памятник основателям Киева, прикоснётесь к старине и живой современности.
Жемчужины ПечерскаЖемчужины ПечерскаЖемчужины Печерска
36 за экскурсию
2 часа
1 отзыв
Рассмотреть архитектурные шедевры города и узнать о том, что происходило в Печерске в давние времена
Перед вами возникнет самый аристократический район Киева: здесь издревле шла борьба за власть, и сегодня Печерск — самое дорогое место в городе. Вы разгадаете секреты великолепных особняков, увидите «Шоколадный дом» и познакомитесь с творчеством архитекторов-новаторов. Чудная лепнина, символы и легенды «жемчужин» Печерска поразят вас в самое сердце!

Исторические экскурсии по Киеву

Аристократические ЛипкиАристократические ЛипкиАристократические Липки
скидка30%
€60
42 за экскурсию
2.5 часа
10 отзывов
Тайны особняков Печерска и украинский "Гауди" на прогулке по историческому району Киева
Современные Липки хранят немало тайн своих бывших обитателей. Этот район необычен для Киева — здесь в конце ХIХ — начале ХХ века жили богатые аристократы и творили великие архитекторы. На нашей прогулке вы увидите шедевры дореволюционной архитектуры, услышите интересные истории о жизни великих людей, о страстях и тайнах непростой эпохи.
Цимбалы, мазанки и хаты в ПироговоЦимбалы, мазанки и хаты в ПироговоЦимбалы, мазанки и хаты в Пирогово
90 за экскурсию
3 часа
Увидеть подлинную Украину и погрузиться в деревенскую атмосферу в этнографическом комплексе
Если вы уже изучили главные достопримечательности Киева, то приглашаю вас сбежать на природу! В окружении живописных ландшафтов вы познакомитесь с архитектурой украинского села 17-20 веков, с яркой культурой, бытом и традициями. Полюбуетесь сельскими пейзажами и почувствуете себя в прошлом.
Киев моими глазамиКиев моими глазамиКиев моими глазами
скидка30%
€120
84 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия для всей семьи
На экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями Киева, увидите места съемок известных кинолент и узнаете историю города со времен Киевской Руси до 21 века.
Тайны и легенды подиума Киева — улица КрещатикТайны и легенды подиума Киева — улица КрещатикТайны и легенды подиума Киева — улица Крещатик
скидка30%
€55
39 за экскурсию
2 часа
Узнать интересные сюжеты и рассмотреть детали улицы-символа столицы
Приглашаю вас на променад по главной киевской улице — Крещатику. На маршруте от Европейской площади до Бессарабки вы познакомитесь с историей и легендами Крещатика, узнаете о первом «небоскрёбе» Киева и о всемирно известных артистах, связанных с этой улицей. Увидите главные достопримечательности и поймёте, что связывает Киев с Римом, Парижем, Неаполем и Мадридом.
Трансфер+экскурсия по загадочному КиевуТрансфер+экскурсия по загадочному КиевуТрансфер+экскурсия по загадочному Киеву
скидка10%
€145
131 за трансфер
3 часа
Знакомство с самыми знаменитыми и мистическими местами города
Французский писатель и гость города Оноре де Бальзак, бывавший в Киеве трижды, называл его «православным Римом»: купола многочисленных соборов, завораживающие панорамы и богатая, древняя история действительно роднят его с итальянским собратом. Во время автомобильной прогулки вы увидите знаменитые достопримечательности города и сам Киев целиком — парадным, современным, мистическим и полным мест, где можно загадать заветные желания. А я помогу исполнить самое главное из них — запечатлеть в памяти Киев во всём его великолепии.
Киев — первое знакомствоКиев — первое знакомствоКиев — первое знакомство
60 за экскурсию
3 часа
4 отзыва
Главные достопримечательности и тайные уголки украинской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Вы увидите все культовые места Киева: Майдан Независимости, Золотые ворота, старинные доходные дома и Софийский собор. А помимо изучения главных достопримечательностей заглянете в колоритные дворики и рассмотрите авангардный украинский стрит-арт. Я раскрою, как развивался город на протяжении столетий, чем он живет сегодня и в чем секрет киевского обаяния.

Выбирайте и другие экскурсии по Киеву

ГастрономическиеСо скидкойПешкомИстория и архитектураНеобычные маршрутыНа автомобилеДля детейГрупповыеИндивидуальныеОбзорныеМузеи и искусствоТрансферыЗа городомВсе
36 за экскурсию
Заказать экскурсию