Прогулка «Дворами-переулками» начнётся от метро «Университет», а закончится на Старокиевской горе. Во время экскурсии мы узнаем истории из жизни одного собора, заглянем в закулисье Анатомического театра, узнаем, в каком доме жил весь учебник украинской литературы XX века, пройдём по туннелю из XIX века в XII век… Хотите заблудиться в Киеве? Я знаю, как.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-5 человек
Групповой билет до 5 человек
1 500 грн
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Где начинаем и завершаем
Начало: метро Университет, Киев
Завершение: ул. Владимирская, 2, Киев
Когда и сколько длится?
Когда: По предварительной договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.