Дворами-переулками Киева

Эта прогулка будет интересна как знатокам Киева, так и тем, кто приехал в наш город в первый раз

Эта прогулка будет интересна как знатокам Киева, так и тем, кто приехал в наш город в первый раз.

На прогулке мы увидим оборотную сторону города.
Дворами-переулками Киева
Дворами-переулками Киева
Дворами-переулками Киева
Дворами-переулками Киева
Дворами-переулками Киева
Дворами-переулками Киева

Что вы увидите 🤩

  • Владимирский собор
  • Музей истории медицины Украины
  • Памятник Олесю Гончару
  • Киевский велотрек
  • дом Сикорских
  • двор с воронами
  • Парк киевской интеллигенции
  • Пейзажная аллея

Что вас ожидает:

  • Прогулка «Дворами-переулками» начнётся от метро «Университет», а закончится на Старокиевской горе. Во время экскурсии мы узнаем истории из жизни одного собора, заглянем в закулисье Анатомического театра, узнаем, в каком доме жил весь учебник украинской литературы XX века, пройдём по туннелю из XIX века в XII век… Хотите заблудиться в Киеве? Я знаю, как.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Групповой билет до 5 человек
1 500 грн

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Где начинаем и завершаем
Начало: метро Университет, Киев
Завершение: ул. Владимирская, 2, Киев
Когда и сколько длится?
Когда: По предварительной договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По предварительной договоренности

Ксения Г.
Ксения Г.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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