Арсений проводит ещё 3 экскурсии

Я покажу, как можно гулять по городу только дворами, игнорируя улицы и проходя по ним не более 100 метров. Мы будем заглядывать во дворы, чтобы город приоткрыл свои тайны. Даже киевляне, каждый день снующие по центральной улице Богдана Хмельницкого, не догадываются, что в 50 метрах от оживленной трассы находится настоящий велотрек, построенный еще в 1913 году. А в начале XX века там даже показывали кино на открытом воздухе, как сейчас модно.

Будем гулять и беседовать — я расскажу, какую роль в жизни каждого киевлянина играли базары, мы посмотрим на остатки Сенного рынка, где в 90-е можно было купить практически все. Каждый двор повествует особенную историю, которую я с удовольствием вам расскажу.