После пожара 1811 года знаменитые кривые подольские улочки отошли в прошлое

После пожара 1811 года знаменитые кривые подольские улочки отошли в прошлое.

Сгоревший район застроили как огород посадили, «квадратно-гнездовым способом».

Но новые улицы сохранили старинные названия — Щекавицкая, Волошская, Почайнинская… А дворы — свой неповторимый колорит.
Дворики Подола
Дворики Подола
Дворики Подола

Что вы увидите 🤩

  • улицы Щекавицкая, Волошская, Почайнинская
  • дворы
  • фонтан Самсон
  • метро Тараса Шевченко
  • Киевская Атлантида
  • Семисвечные врата
  • Солнечные часы француза
  • Дома еврейских богачей

Что вас ожидает:

  • До сих пор в подольских двориках спрятано много интересного, о чём люди, ходящие по ровным, под линейку, улицам, даже не подозревают. Наш путь лежит от фонтана Самсон до метро Тараса Шевченко. Мы увидим киевскую Атлантиду, балкон на крыше и рассадник холеры, проходными дворами проберемся к семисвечным вратам, увидим солнечные часы француза и дома еврейских богачей, послушаем подольские были и небылицы, насладимся колоритом этого знаменитейшего киевского района и узнаем, почему он в прямом смысле слова ни в воде не тонет, ни в огне не горит.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
Взрослый
250 грн
Дети младше 12 лет
230 грн
Пенсионный
230 грн
Лица с инвалидностью
230 грн

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионная программа и услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Место начала и завершения
памятник Григорию Сковороде, пл. Контрактовая, Киев
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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