До сих пор в подольских двориках спрятано много интересного, о чём люди, ходящие по ровным, под линейку, улицам, даже не подозревают. Наш путь лежит от фонтана Самсон до метро Тараса Шевченко. Мы увидим киевскую Атлантиду, балкон на крыше и рассадник холеры, проходными дворами проберемся к семисвечным вратам, увидим солнечные часы француза и дома еврейских богачей, послушаем подольские были и небылицы, насладимся колоритом этого знаменитейшего киевского района и узнаем, почему он в прямом смысле слова ни в воде не тонет, ни в огне не горит.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-25 человек
Взрослый
250 грн
Дети младше 12 лет
230 грн
Пенсионный
230 грн
Лица с инвалидностью
230 грн
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионная программа и услуги гида
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Место начала и завершения
памятник Григорию Сковороде, пл. Контрактовая, Киев
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.