Когда наступает вечер, все меняется, даже Город 🏙️ Герой Киев с многовековой историей 📖 и богатой культурой предстанет в совершено ином виде – среди электрического и неонового света. Мы приглашаем Вас окунуться в ночную жизнь.

Киев часто называют "городом панорам" - ночью вы внезапно поймете всю истину этого выражения. Незабываемое впечатление производят самые главные достопримечательности 🏛️ – собор Св. Софии, Михайловский Златоверхий собор, Золотые ворота, Национальная Опера Украины, главный корпус Университета, Крещатик, дом с химерами, Киево-Печерская Лавра, памятник основателям Киева, статуя князя Владимира, который держит освещенный крест в руках. Все это настолько завараживает, ведь Киев - город маленьких фонариков-светлячков, которые мерцают среди тьмы, нежно окутав город.

Объекты: Андреевская церковь ⛪, Андреевский спуск, Михайловский собор, Фуникулер 🚠, парк 🌳 "Владимирская Горка", памятник Владимиру Великому, Софиевский собор, Золотые ворота, оперный театр, Владимирский собор, Крещатик, площадь Независимости, Европейская площадь, Арка Дружбы Народов, стадион 🏟️ Динамо, Кабинет Министров, Верховная Рада Украины, Парк Славы, памятник Голодомору. (Объекты и маршрут экскурсии 🧭 по Киеву могут меняться в зависимости от дорожной обстановки и режима работы соборов. ) Форма одежды: повседневная