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Экскурсия по вечернему Киеву на Land Cruiser Prado

5
2 отзыва
Виталий С.
Виталий С. – Гид из Киева
Вы увидите завораживающие панорамы вечернего Киева — вблизи и с высоты птичьего полета.

Полюбуемся подсвеченными храмами — Софией Киевской, Андреевской церковью, Михайловским Златоверхим собором.

Проедем по красиво 🤩 освещенным местам — Крещатику, площади Независимости, Европейской площади.

Поднимемся на Старокиевскую гору и прогуляемся по Андреевскому спуску.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 000 грн за экскурсию

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Экскурсия по вечернему Киеву на Land Cruiser Prado
Экскурсия по вечернему Киеву на Land Cruiser Prado

Что вы увидите

  • Объекты: Андреевская церковь
  • Андреевский спуск
  • Михайловский собор
  • Фуникулер
  • парк "Владимирская Горка"
  • памятник Владимиру Великому
  • Софиевский собор
  • Золотые ворота
  • оперный театр
  • Владимирский собор
  • Крещатик
  • площадь Независимости
  • Европейская площадь
  • Арка Дружбы Народов
  • стадион Динамо
  • Кабинет Министров
  • Верховная Рада Украины
  • Парк Славы
  • памятник Голодомору. (Объекты и маршрут экскурсии по Киеву могут меняться в зависимости от дорожной обстановки и режима работы соборов. )
Когда наступает вечер, все меняется, даже Город 🏙️ Герой Киев с многовековой историей 📖 и богатой культурой предстанет в совершено ином виде – среди электрического и неонового света. Мы приглашаем Вас окунуться в ночную жизнь.
Киев часто называют "городом панорам" - ночью вы внезапно поймете всю истину этого выражения. Незабываемое впечатление производят самые главные достопримечательности 🏛️ – собор Св. Софии, Михайловский Златоверхий собор, Золотые ворота, Национальная Опера Украины, главный корпус Университета, Крещатик, дом с химерами, Киево-Печерская Лавра, памятник основателям Киева, статуя князя Владимира, который держит освещенный крест в руках. Все это настолько завараживает, ведь Киев - город маленьких фонариков-светлячков, которые мерцают среди тьмы, нежно окутав город.
Объекты: Андреевская церковь ⛪, Андреевский спуск, Михайловский собор, Фуникулер 🚠, парк 🌳 "Владимирская Горка", памятник Владимиру Великому, Софиевский собор, Золотые ворота, оперный театр, Владимирский собор, Крещатик, площадь Независимости, Европейская площадь, Арка Дружбы Народов, стадион 🏟️ Динамо, Кабинет Министров, Верховная Рада Украины, Парк Славы, памятник Голодомору. (Объекты и маршрут экскурсии 🧭 по Киеву могут меняться в зависимости от дорожной обстановки и режима работы соборов. ) Форма одежды: повседневная
Что входит
  • Услуги гида
  • авто Land Cruiser Prado
Что не входит
  • Входные билеты
Начало
🚩 Киев
Место завершения
🏁 по запросу
Экскурсия по вечернему Киеву на Land Cruiser Prado
Экскурсия по вечернему Киеву на Land Cruiser Prado
Экскурсия по вечернему Киеву на Land Cruiser Prado
Экскурсия по вечернему Киеву на Land Cruiser Prado

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виталий С.
Виталий С.
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2 отзыва оставили туристы

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