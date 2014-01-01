3 отзыва оставили туристы

Экскурсия в «Межигорье» - это прекрасная возможность окунуться в невероятный мир коррупции и роскоши, который так ревностно строил и оберегал наш бывший гарант Янукович В. Ф. Территория огромна, объекты поражают.

Прогуливаясь по парку Вы увидите основные здания Межигорья - «Хонка», в котором были найдены золотой батон и унитаз; греческие колонны, ботанический сад, каскад прудов на разных уровнях с мостиками через них, горные аллеи с парковыми скульптурами и ротондами, чайный домик с баней и чаном на огне, уникальная площадка для гольфа и теннисные корты, зоопарк с экзотическими животными и охотничьи угодья. Два километра прогулки по Межигорской набережной приведут Вас к кораблю на Днепре. Это роскошный дебаркадер "Галеон", который расположен в нижней части "Межигорья", на берегу Киевского моря 🌊. Он был предназначен для отдыха Януковича с друзьями на воде, преимущественно - в летнее время.

История Межигорья уходит корнями в X век. Здесь был Межигорский Спасо-Преображенский монастырь. Название «Межигорский» произошло от его положения в долине, окруженной горами. В середине ХІІ века князь Андрей Боголюбский построил в Межигорье каменный храм во имя Преображения Господнего, который в народе на протяжении следующих восьми веков называли храмом Белого Спаса. Отсюда же и полное название обители — Киево-Межигорский Спасо-Преображенский монастырь, который, увы, был разрушен в 30-е годы прошлого века. Место здесь красивейшее — и новорожденное советское правительство облюбовало его для своих дачек: и Хрущев, и Щербицкий любовались украинскими пейзажами именно отсюда. Впрочем, задолго до партийных боссов эти места стали приютом киевских правителей.

Так, Ярослав Мудрый последние года жизни провел в именно Вышгороде, где собственно и умер. И именно в подземных пещерах Межигорского урочища, как полагают историки, хранится его знаменитая библиотека, спрятанная в 1169 году от набега Андрея Суздальского (Боголюбского). Причем есть свидетельства очевидцев, что книги, которых касалась рука великого князя, закопаны аккурат на земле, где основательно обустроился глава «регионалов». Более того: кое-кто из рабочих, копавших фундаменты для бассейнов и «хатынок» Януковича, утверждает, что, когда их лопаты упирались во что-то — их места занимали лица, особо приближенные к бело-голубому «императору».

Форма одежды: повседневная (обязательно удобная обувь)