Хотите ощутить его атмосферу? Или попробовать его на вкус? Узнать о нем больше, увидеть глазами жителей? Тогда приглашаю вас на прогулку!
В Киеве современность переплетается с историей 📖, курьезами, легендами и слухами. Мы окунемся в мир эпохи задумки города, его процветания и простого бытия сейчас. В мир людей: романтиков, мечтателей и суровых реалистов, которые представляли себе город 🏙️ и верили в реализацию своих идей.
Экскурсия из сердца Киева - Крестчатика на берега Днепра с лучшими панорамными видами.
Что входит
Прогулка по маршруту
информационное сопровождение и чашечка кофе)))
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 улица Крестчатик, 22. Главпочтамт, метро Майдан
Место завершения
🏁 улица Садовая, 3
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.