Как многогранен может быть Киев...

Хотите ощутить его атмосферу? Или попробовать его на вкус? Узнать о нем больше, увидеть глазами жителей? Тогда приглашаю вас на прогулку!

В Киеве современность переплетается с историей 📖, курьезами, легендами и слухами. Мы окунемся в мир эпохи задумки города, его процветания и простого бытия сейчас. В мир людей: романтиков, мечтателей и суровых реалистов, которые представляли себе город 🏙️ и верили в реализацию своих идей.

Экскурсия из сердца Киева - Крестчатика на берега Днепра с лучшими панорамными видами.