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Город, что остается в душе

Оксана Ш.
Оксана Ш. – Гид из Киева
Город, что остается в душе
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 650 грн за экскурсию

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Город, что остается в душе
Город, что остается в душе

Что вы увидите

  • Крещатую долину
  • Украинский Дом
  • Театральную площадь
  • Александровский костел
  • Филармонию
  • самый новый стеклянный мост
  • панораму Киева
  • арку Дружбы Народов
  • стадион им. Лобановского
  • памятник Луиджи и Мокрине
  • мост влюбленных
  • теарт-ракушку
  • Мариинский дворец
  • Мариинский парк
Как многогранен может быть Киев...
Хотите ощутить его атмосферу? Или попробовать его на вкус? Узнать о нем больше, увидеть глазами жителей? Тогда приглашаю вас на прогулку!
В Киеве современность переплетается с историей 📖, курьезами, легендами и слухами. Мы окунемся в мир эпохи задумки города, его процветания и простого бытия сейчас. В мир людей: романтиков, мечтателей и суровых реалистов, которые представляли себе город 🏙️ и верили в реализацию своих идей.
Экскурсия из сердца Киева - Крестчатика на берега Днепра с лучшими панорамными видами.
Что входит
  • Прогулка по маршруту
  • информационное сопровождение и чашечка кофе)))
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 улица Крестчатик, 22. Главпочтамт, метро Майдан
Место завершения
🏁 улица Садовая, 3
Город, что остается в душе
Город, что остается в душе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Оксана Ш.
Оксана Ш.
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Оксана Ш. проводит ещё 2 экскурсии

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