Мы проводим экскурсии 🧭 на английском, русском и украинском языке. В мультиязычных группах экскурсия ⛳ походит на языке большинства, основные моменты дублируются на других языках. Однако скучать не будет никто — Зона Отчуждения полна невероятных мест, которые интересно увидеть и почувствовать. В программу однодневного, группового тура входят такие культовые места как: Чернобыль, секретная советская база и РЛС "ДУГА, ЧАЭС, Припять и много других.
Что входит
Страховка
Профессиональный гид
Комфортабельный транспорт с кондиционером
Разрешения на вьезд в зону отчуждения
Что не входит
Питание
Трансфер
Начало и место завершения
🚩 04116, Киев, улица Шулявская, 5
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.