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Групповой однодневный тур в Чернобыль и Припять из Киева

ЧернобыльЭксклюзивТурс
ЧернобыльЭксклюзивТурс – Гид из Киева
Мы проводим экскурсии 🧭 на английском, русском и украинском языке.

В мультиязычных группах экскурсия ⛳ походит на языке большинства, основные моменты дублируются на других языках.

В программу однодневного, группового тура входят такие культовые места как: Чернобыль, секретная советская база и РЛС «ДУГА, ЧАЭС, Припять и много других.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🕐Длительность 11.5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 600 грн за экскурсию

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Групповой однодневный тур в Чернобыль и Припять из Киева
Групповой однодневный тур в Чернобыль и Припять из Киева

Что вы увидите

  • Чернобыль
  • РЛС "Дуга"
  • Новый безопасный конфайнмент
  • Охладительные башни
  • Советский командный центр
  • Захороненное село Копачи
  • Припять
  • Рыжий лес
  • Парк аттракционов
Мы проводим экскурсии 🧭 на английском, русском и украинском языке. В мультиязычных группах экскурсия ⛳ походит на языке большинства, основные моменты дублируются на других языках. Однако скучать не будет никто — Зона Отчуждения полна невероятных мест, которые интересно увидеть и почувствовать. В программу однодневного, группового тура входят такие культовые места как: Чернобыль, секретная советская база и РЛС "ДУГА, ЧАЭС, Припять и много других.
Что входит
  • Страховка
  • Профессиональный гид
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером
  • Разрешения на вьезд в зону отчуждения
Что не входит
  • Питание
  • Трансфер
Начало и место завершения
🚩 04116, Киев, улица Шулявская, 5
Групповой однодневный тур в Чернобыль и Припять из Киева
Групповой однодневный тур в Чернобыль и Припять из Киева
Групповой однодневный тур в Чернобыль и Припять из Киева
Групповой однодневный тур в Чернобыль и Припять из Киева

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ЧернобыльЭксклюзивТурс
ЧернобыльЭксклюзивТурс
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