2 отзыва оставили туристы

Многие гости нашего города спрашивают: почему именно Пирогово, и зачем ехать на окраину Киева чтобы посмотреть какой - то музей 🖼. Но это не просто музей, а самый большой музей под открытым небом в Восточной Европе. Он был основан в 1969 году и его площадь составляет 150 гектар.

Ведь это возможность пройтись по всем наиболее интересным уголкам Украины за один день, увидеть буквально изнутри жизнь украинского народа, национальное и культурное наследие 16 – 20 веков, познакомиться с предметами обихода обычного дома украинца. Здесь и мазаные хаты с дворовыми постройками, и дома из камня, и кузни, и маслобойки, и мельницы – все переносит вас в новое пространственное измерение, знакомит с разными уголками Украины. Вы сможете побывать в настоящих действующих церквях и храмах, в которых по сей день проводятся богослужения и панихиды. На территории музея есть богатые коллекции домашних тканей и вышивки, деревянной и глиняной посуды, расписных детских игрушек, народных музыкальных инструментов.

Это необычное место, которое не оставит равнодушным никого, а также очень подойдет для детей, которые после увлекательной прогулки смогут полакомиться вкуснейшими украинскими блинчиками.

Объекты: церкви Св. Архистратига Михаила, Св. Великомученицы Параскевы, Св. Николая, Греко-католическая церковь ⛪ Покрова Пресвятой Богородицы, хаты, ветряные мельницы.

Форма одежды: повседневная