2 отзыва оставили туристы

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Индивидуальная экскурсия в Пирогово на Land Cruiser Prado

5
2 отзыва
Виталий С.
Виталий С. – Гид из Киева
Вы увидите самый большой музей 🖼 под открытым небом в Восточной Европе.

Он был основан в 1969 году и его площадь составляет полтора миллиона квадратных метров.

Индивидуальный гид-водитель, экскурс в историю 📖 жизни украинского народа, вкуснейшие украинские блинчики: полное погружение в в 16-20 века!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 000 грн за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия в Пирогово на Land Cruiser Prado
Индивидуальная экскурсия в Пирогово на Land Cruiser Prado
Многие гости нашего города спрашивают: почему именно Пирогово, и зачем ехать на окраину Киева чтобы посмотреть какой - то музей 🖼. Но это не просто музей, а самый большой музей под открытым небом в Восточной Европе. Он был основан в 1969 году и его площадь составляет 150 гектар.
Ведь это возможность пройтись по всем наиболее интересным уголкам Украины за один день, увидеть буквально изнутри жизнь украинского народа, национальное и культурное наследие 16 – 20 веков, познакомиться с предметами обихода обычного дома украинца. Здесь и мазаные хаты с дворовыми постройками, и дома из камня, и кузни, и маслобойки, и мельницы – все переносит вас в новое пространственное измерение, знакомит с разными уголками Украины. Вы сможете побывать в настоящих действующих церквях и храмах, в которых по сей день проводятся богослужения и панихиды. На территории музея есть богатые коллекции домашних тканей и вышивки, деревянной и глиняной посуды, расписных детских игрушек, народных музыкальных инструментов.
Это необычное место, которое не оставит равнодушным никого, а также очень подойдет для детей, которые после увлекательной прогулки смогут полакомиться вкуснейшими украинскими блинчиками.
Объекты: церкви Св. Архистратига Михаила, Св. Великомученицы Параскевы, Св. Николая, Греко-католическая церковь ⛪ Покрова Пресвятой Богородицы, хаты, ветряные мельницы.
Форма одежды: повседневная
Что входит
  • Услуги гида
  • Авто Land Cruiser Prado
Что не входит
  • Входные билеты (15 гривен с человека, есть льготы для студентов)
Начало
🚩 Киев
Место завершения
🏁 по запросу
Индивидуальная экскурсия в Пирогово на Land Cruiser Prado
Индивидуальная экскурсия в Пирогово на Land Cruiser Prado
Индивидуальная экскурсия в Пирогово на Land Cruiser Prado

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виталий С.
Виталий С.
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2 отзыва оставили туристы

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