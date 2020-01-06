Из Киева: 2-дневный групповой тур все включено в Чернобыль

Исследуйте заброшенный город Чернобыль в рамках двухдневного группового тура из Киева

4.7
38 отзывов
В группе
до 100 чел.
Исследуйте заброшенный город Чернобыль в рамках двухдневного группового тура из Киева и испытайте невероятные эмоции в зоне отчуждения бывшего места бедствия.

Воспользуйтесь преимуществами организации поездок, например разрешениями на въезд в зоны отчуждения и многим другим.
Из Киева: 2-дневный групповой тур все включено в Чернобыль
Из Киева: 2-дневный групповой тур все включено в Чернобыль
Из Киева: 2-дневный групповой тур все включено в Чернобыль
Из Киева: 2-дневный групповой тур все включено в Чернобыль
Из Киева: 2-дневный групповой тур все включено в Чернобыль
Из Киева: 2-дневный групповой тур все включено в Чернобыль
Из Киева: 2-дневный групповой тур все включено в Чернобыль
Из Киева: 2-дневный групповой тур все включено в Чернобыль
Из Киева: 2-дневный групповой тур все включено в Чернобыль
Из Киева: 2-дневный групповой тур все включено в Чернобыль
Из Киева: 2-дневный групповой тур все включено в Чернобыль
Из Киева: 2-дневный групповой тур все включено в Чернобыль
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посмотрите своими глазами на место атомной катастрофы в Чернобыльской АЭС
  2. Проведите ночь в Чернобыле
  3. Покормите гигантского сома и осмотрите заброшенные памятники в покинутых селах
Выезжайте из Киева и отправляйтесь в город Чернобыль, известный как место ядерной катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Посмотрите фильм о трагедии до прибытия на КПП Дитятки, где вы пройдете паспортный контроль и послушаете важную информацию от местного гида, прежде чем продолжить.
Войдите в «30-километровую» зону отчуждения и выясните, почему город, хотя и в значительной степени заброшен, по-прежнему населен местными рабочими и полицейскими, а также магазинами, почтовым отделением и кафе. Осмотрите такие достопримечательности, как музей, церковь Святого Илии, Парк Славы, речной порт и памятник ликвидаторам, которые бросились к реактору № 4 сразу после взрыва. Взгляните на новый конфайнмент со смотровой площадки реактора № 4 и изучите сложные инженерные решения, призванные превратить его в экологически безопасную систему. Возможно, у вас даже появится возможность пообщаться с работниками завода.
Отправляйтесь в заброшенную деревню Залесье, где население 2000 человек до аварии сократилось до нескольких десятков, которые решили вернуться. Посмотрите на заброшенные избы, школы и животноводческий комплекс, увидите памятник героям Великой Отечественной войны.
Посетите деревню Копачи, всего в 4 км от места аварии. Когда-то процветающая деревня Копачи пострадала от радиации во время катастрофы, и было принято решение похоронить всю деревню под слоями земли. Откройте для себя нетронутые памятники, такие как памятник солдатам, детский сад и машинно-тракторную станцию, а также курганы, отмеченные знаками радиационной опасности.
Посетите «Черную жемчужину» Чернобыльской зоны отчуждения и прогуляйтесь по заброшенным улицам Припяти. Посмотрите заброшенный парк развлечений и колесо обозрения, похожее на призрак. Посетите бассейн Лазурный, куда были доставлены первые жертвы. Другие достопримечательности этого преследующего места включают здание исполкома, гостиницу «Полесье» и среднюю школу.
Поездка на место Рыжего леса, где ощущалась полная радиация. Власти приняли решение вырубить лес, и, хотя деревья снова начали расти, вы будете смотреть на него с безопасного расстояния, поскольку радиометр показывает последствия ущерба. Вернитесь в Киев, остановитесь на КПП «Дитятки», чтобы проверить уровень радиации на вашей одежде, прежде чем продолжить.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полная экскурсия по Чернобыльской зоне отчуждения
  • Помощь с транспортом
  • Питание (ужин, завтрак и обед)
  • Размещение в отелях
  • Страховка
  • Необходимые разрешения для посещения зоны отчуждения
  • Документ, разрешающий посетить 30-километровую зону
  • Документ, разрешающий посетить 10-километровую зону
  • Документ, разрешающий посетить город Припять
  • Документ, разрешающий посетить советскую загоризонтную (ЗГ) радиолокационную станцию «Дуга» (OTH)
  • Англо- и русскоязычный гид
  • Разрешение на фото и видео
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт
Не допускаются
  • Короткие юбки
  • Майки
Важная информация
  • Для регистрации вам необходимо указать паспортные данные: полное имя (как указано в паспорте), гражданство, дата рождения и номер паспорта
  • Внимание: важно указать паспортные данные именно так, как они указаны в паспорте
  • От этого зависит, сможете ли вы пройти паспортный контроль на контрольно-пропускном пункте «Дитятки» и посетить Чернобыльскую зону обязательного отчуждения
  • Обратите внимание, что для участия в туре, вам должно исполниться 18 лет
Ограничения по возрасту
  • К участию не допускаются лица младше 17 лет
Требования к участникам
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 38 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
2
3
3
2
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
6 янв 2020
(Германия)
Ник и наш водитель Макс были двумя очень хорошими парнями, всегда свободными отвечать на наши вопросы и рассказывать нам об особых вещах, которые мы хотели узнать. Было приятно пообщаться с ними не только по поводу тура, но и по межличностному общению:) Так что еще раз спасибо за этот замечательный опыт:) Я очень рекомендую двухдневный тур, так как вы можете увидеть гораздо больше с меньшим количеством туристов
J
17 сен 2019
Я очень доволен своим решением отправиться в двухдневный тур. У вас гораздо больше времени, чтобы испытать отдельные места, и вы также можете позволить им вступить в силу. Наши гиды Виктория и Лиза были просто великолепны. Они много знали об истории, а также о многих разных местах. Они также старались изо всех сил, чтобы у нас было незабываемое время. Нам всегда удавалось в течение короткого времени самостоятельно исследовать этот район, поэтому с ними можно было найти много разных интересных вещей, и они часто объясняли, что это было. Поэтому, если вы хотите узнать историю Чернобыльского ядерного реактора, я могу только порекомендовать этот тур. Преимущество двухдневного тура заключается в том, что у вас больше времени для изучения и изучения мест, а также вы можете увидеть некоторые места, не входящие в программу дневного тура. Настоятельно рекомендуется.
T
13 авг 2019
(Германия)
Очень обширный приключенческий тур с гидом Алексом, который показал нам много объектов в Чернобых и Прибятии. Действительно незабываемые впечатления. На второй день мы даже оказались в запретной зоне примерно в километре от белорусской границы. Мы посетили школьный дом, который находился в отличном состоянии даже через 33 года. Ночевка в хостеле в Чернобыле была простой, но стильной. Хочу выразить благодарность организатору Go2chernobyl. com за эти незабываемые дни и очень хорошее соотношение цены и качества!

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