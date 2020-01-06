Выезжайте из Киева и отправляйтесь в город Чернобыль, известный как место ядерной катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Посмотрите фильм о трагедии до прибытия на КПП Дитятки, где вы пройдете паспортный контроль и послушаете важную информацию от местного гида, прежде чем продолжить.

Войдите в «30-километровую» зону отчуждения и выясните, почему город, хотя и в значительной степени заброшен, по-прежнему населен местными рабочими и полицейскими, а также магазинами, почтовым отделением и кафе. Осмотрите такие достопримечательности, как музей, церковь Святого Илии, Парк Славы, речной порт и памятник ликвидаторам, которые бросились к реактору № 4 сразу после взрыва. Взгляните на новый конфайнмент со смотровой площадки реактора № 4 и изучите сложные инженерные решения, призванные превратить его в экологически безопасную систему. Возможно, у вас даже появится возможность пообщаться с работниками завода.

Отправляйтесь в заброшенную деревню Залесье, где население 2000 человек до аварии сократилось до нескольких десятков, которые решили вернуться. Посмотрите на заброшенные избы, школы и животноводческий комплекс, увидите памятник героям Великой Отечественной войны.

Посетите деревню Копачи, всего в 4 км от места аварии. Когда-то процветающая деревня Копачи пострадала от радиации во время катастрофы, и было принято решение похоронить всю деревню под слоями земли. Откройте для себя нетронутые памятники, такие как памятник солдатам, детский сад и машинно-тракторную станцию, а также курганы, отмеченные знаками радиационной опасности.

Посетите «Черную жемчужину» Чернобыльской зоны отчуждения и прогуляйтесь по заброшенным улицам Припяти. Посмотрите заброшенный парк развлечений и колесо обозрения, похожее на призрак. Посетите бассейн Лазурный, куда были доставлены первые жертвы. Другие достопримечательности этого преследующего места включают здание исполкома, гостиницу «Полесье» и среднюю школу.

Поездка на место Рыжего леса, где ощущалась полная радиация. Власти приняли решение вырубить лес, и, хотя деревья снова начали расти, вы будете смотреть на него с безопасного расстояния, поскольку радиометр показывает последствия ущерба. Вернитесь в Киев, остановитесь на КПП «Дитятки», чтобы проверить уровень радиации на вашей одежде, прежде чем продолжить.