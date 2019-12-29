Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посмотрите на постапокалиптические виды Чернобыля
Сфотографируйте заброшенные здания и посмотрите на диких животных на улицах Припяти
Узнайте правду и мифы об атомной катастрофе 1986 года
Посетите режимные объекты, такие как Новый безопасный конфайнмент
Составьте план визита согласно собственным предпочтениям
Воспользуйтесь трансфером из вашего отеля в Киеве, а затем отправляйтесь на место одной из самых страшных ядерных аварий в мире, чтобы исследовать Чернобыль и заброшенный город Припять в полной безопасности. Создайте свой собственный маршрут по достопримечательностям и увидите только то, что вы хотите, в полностью персонализированном опыте.
Получите доступ к Зоне отчуждения выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС, построенной вооруженными силами СССР вскоре после катастрофы 1986 года. Осмотрите останки ядерных реакторов и заброшенные здания города-призрака Припять. Откройте для себя место, где находится секретная радиолокационная система Дуга, и посетите структуру Нового безопасного конфайнмента, построенную для размещения остатков реактора № 4.
Поговорите с некоторыми людьми, которые сейчас живут в зоне отчуждения, и получите больше информации, чем вы когда-либо могли бы получить в Интернете!
Ответы на вопросы
Что входит
Встреча в отеле и высадка
Полный пакет документов для посещения Чернобыльской зоны отчуждения
Разрешение на фото- и видеосъемку
Услуги гида
Обед
Дозиметр
Страхование
Что не входит
Дополнительная еда и напитки
Советы (необязательно)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Что взять с собой
Паспорт
Комфортная обувь
Зонтик
Рубашка с длинным рукавом
Обувь с закрытым носком
Не допускаются
Домашние животные
Крупногабаритный багаж
Майки
Важная информация
Посещение законно и полностью безопасно
Не подходит для следующих категорий людей
Беременные женщины
Подростки младше 18 лет
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 66 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
61
4
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1
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1
–
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
29 дек 2019
(Швейцария)
Не заказывайте защитную одежду. Я думал, что это было обязательно (не ясно на мобильном сайте), но не совсем, и они далеки от того, чтобы дать. У нас был частный тур с моим парнем. Это было действительно здорово, потому что нет французских туров. Поскольку мы были одни, мы могли бы задать наши вопросы.
P
Peter
23 дек 2019
(Великобритания)
Это был лучший тур, в котором я когда-либо был! Я прочитал отзывы и попросил Макса в качестве нашего гида. Макс был удивителен и очень хорошо разбирался в сайте и в том, как избегать больших групп. Сайт был увлекательным, и, зная Макса, мы увидели вещи, о которых даже не знали. Пожалуйста, поблагодарите Макса за то, что он подарил нам действительно памятный день.
H
Harriet
1 дек 2019
(Великобритания)
Отличный частный тур с прекрасным гидом (Анастасия), который был очень хорошо осведомлен и отличная компания для дня. Это прекрасное время года, так как посетителей не так много (за полтора часа, которые мы провели в Припяти, мы видели только пару маленьких групп, так что это действительно дало ощущение полного дезертирства в городе) и вы можете увидеть гораздо больше зданий, так как листья упали с деревьев. Будучи частным туром, вы увидите больше необычных достопримечательностей, чем более крупные автобусные группы, такие как незаконченная градирня, которая отвисла, когда стояла прямо у ее основания, и вы можете попросить увидеть конкретные области интереса, а не придерживаться жесткого маршрута. Действительно провокационный визит, и я бы порекомендовал потратить немного больше на частный тур, если вы можете, это действительно того стоит для такого уникального опыта.