Воспользуйтесь трансфером из вашего отеля в Киеве, а затем отправляйтесь на место одной из самых страшных ядерных аварий в мире, чтобы исследовать Чернобыль и заброшенный город Припять в полной безопасности. Создайте свой собственный маршрут по достопримечательностям и увидите только то, что вы хотите, в полностью персонализированном опыте.

Получите доступ к Зоне отчуждения выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС, построенной вооруженными силами СССР вскоре после катастрофы 1986 года. Осмотрите останки ядерных реакторов и заброшенные здания города-призрака Припять. Откройте для себя место, где находится секретная радиолокационная система Дуга, и посетите структуру Нового безопасного конфайнмента, построенную для размещения остатков реактора № 4.

Поговорите с некоторыми людьми, которые сейчас живут в зоне отчуждения, и получите больше информации, чем вы когда-либо могли бы получить в Интернете!