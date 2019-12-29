Из Киева: частный однодневный тур по Чернобылю и Припяти

Исследуйте заброшенные здания и сделайте уникальные фотографии останков Чернобыльской АЭС

5
66 отзывов
Индивидуально
для 1 чел.
Исследуйте заброшенные здания и сделайте уникальные фотографии останков Чернобыльской АЭС и города-призрака Припяти в частном и полностью индивидуальном туре на целый день из Киева.
Из Киева: частный однодневный тур по Чернобылю и Припяти
Из Киева: частный однодневный тур по Чернобылю и Припяти
Из Киева: частный однодневный тур по Чернобылю и Припяти
Из Киева: частный однодневный тур по Чернобылю и Припяти
Из Киева: частный однодневный тур по Чернобылю и Припяти
Из Киева: частный однодневный тур по Чернобылю и Припяти
Из Киева: частный однодневный тур по Чернобылю и Припяти
Из Киева: частный однодневный тур по Чернобылю и Припяти
Из Киева: частный однодневный тур по Чернобылю и Припяти
Из Киева: частный однодневный тур по Чернобылю и Припяти
Из Киева: частный однодневный тур по Чернобылю и Припяти
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посмотрите на постапокалиптические виды Чернобыля
  2. Сфотографируйте заброшенные здания и посмотрите на диких животных на улицах Припяти
  3. Узнайте правду и мифы об атомной катастрофе 1986 года
  4. Посетите режимные объекты, такие как Новый безопасный конфайнмент
  5. Составьте план визита согласно собственным предпочтениям
Воспользуйтесь трансфером из вашего отеля в Киеве, а затем отправляйтесь на место одной из самых страшных ядерных аварий в мире, чтобы исследовать Чернобыль и заброшенный город Припять в полной безопасности. Создайте свой собственный маршрут по достопримечательностям и увидите только то, что вы хотите, в полностью персонализированном опыте.
Получите доступ к Зоне отчуждения выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС, построенной вооруженными силами СССР вскоре после катастрофы 1986 года. Осмотрите останки ядерных реакторов и заброшенные здания города-призрака Припять. Откройте для себя место, где находится секретная радиолокационная система Дуга, и посетите структуру Нового безопасного конфайнмента, построенную для размещения остатков реактора № 4.
Поговорите с некоторыми людьми, которые сейчас живут в зоне отчуждения, и получите больше информации, чем вы когда-либо могли бы получить в Интернете!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в отеле и высадка
  • Полный пакет документов для посещения Чернобыльской зоны отчуждения
  • Разрешение на фото- и видеосъемку
  • Услуги гида
  • Обед
  • Дозиметр
  • Страхование
Что не входит
  • Дополнительная еда и напитки
  • Советы (необязательно)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Что взять с собой
  • Паспорт
  • Комфортная обувь
  • Зонтик
  • Рубашка с длинным рукавом
  • Обувь с закрытым носком
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Крупногабаритный багаж
  • Майки
Важная информация
  • Посещение законно и полностью безопасно
Не подходит для следующих категорий людей
  • Беременные женщины
  • Подростки младше 18 лет
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 66 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
61
4
4
3
1
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
29 дек 2019
(Швейцария)
Не заказывайте защитную одежду. Я думал, что это было обязательно (не ясно на мобильном сайте), но не совсем, и они далеки от того, чтобы дать. У нас был частный тур с моим парнем. Это было действительно здорово, потому что нет французских туров. Поскольку мы были одни, мы могли бы задать наши вопросы.
P
23 дек 2019
(Великобритания)
Это был лучший тур, в котором я когда-либо был! Я прочитал отзывы и попросил Макса в качестве нашего гида. Макс был удивителен и очень хорошо разбирался в сайте и в том, как избегать больших групп. Сайт был увлекательным, и, зная Макса, мы увидели вещи, о которых даже не знали. Пожалуйста, поблагодарите Макса за то, что он подарил нам действительно памятный день.
H
1 дек 2019
(Великобритания)
Отличный частный тур с прекрасным гидом (Анастасия), который был очень хорошо осведомлен и отличная компания для дня. Это прекрасное время года, так как посетителей не так много (за полтора часа, которые мы провели в Припяти, мы видели только пару маленьких групп, так что это действительно дало ощущение полного дезертирства в городе) и вы можете увидеть гораздо больше зданий, так как листья упали с деревьев. Будучи частным туром, вы увидите больше необычных достопримечательностей, чем более крупные автобусные группы, такие как незаконченная градирня, которая отвисла, когда стояла прямо у ее основания, и вы можете попросить увидеть конкретные области интереса, а не придерживаться жесткого маршрута. Действительно провокационный визит, и я бы порекомендовал потратить немного больше на частный тур, если вы можете, это действительно того стоит для такого уникального опыта.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Киева

🎩Индивидуальные🎫Билеты🗽ДостопримечательностиЧернобыльКультура и историяИстория и наследиеЧастный отдыхАвтобусы и минивэныПрирода и приключенияОднодневные турыОднодневная поездкаПешие турыМюзиклы и шоуГастрономия и ночная жизньЕда и напиткиКулинарные и гурманские турыМестная кухняТемный туризмМестныеТолько для взрослых🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Киеве

Из Киева: однодневный групповой тур в чернобыльскую зону отчуждения
В группе
до 100 чел.
4.6
932
12ч
7 325
за 1 чел.
Из Киева: однодневный групповой тур в чернобыльскую зону отчуждения
Исследуйте заброшенный город Чернобыль в однодневном групповом туре из Киева
Из Киева: 2-дневный групповой тур все включено в Чернобыль
В группе
до 100 чел.
4.7
38
18 815
за 1 чел.
Из Киева: 2-дневный групповой тур все включено в Чернобыль
Исследуйте заброшенный город Чернобыль в рамках двухдневного группового тура из Киева
Групповой однодневный тур в Чернобыль и Припять из Киева
Индивидуально
11ч 30м
2 772грн
за 1 чел.
Групповой однодневный тур в Чернобыль и Припять из Киева
🚌 На автобусе
Мы проводим экскурсии на английском, русском и украинском языке
Все дни недели в 7:30
Киев: частный тур по Киево-Печерской Лавре
Индивидуально
4.7
45
4 375
за 1 чел.
Киев: частный тур по Киево-Печерской Лавре
Откройте для себя Киево-Печерскую лавру, внесенную в список всемирного наследия ЮНЕСКО,
Киев: 6-часовой частный тур по достопримечательностям
Индивидуально
для 3 чел.
4.9
55
8 751
за 1-3 чел.
Киев: 6-часовой частный тур по достопримечательностям
Откройте для себя лучшее из Киева за один день, посетив все основные достопримечательности и памятники Киева
Изящество древнего Киева
Индивидуально
для 5 чел.
3 165грн
за 1-5 чел.
Изящество древнего Киева
👣 Пешеходная
Экскурсионный тур «Изящество древнего Киева» это знакомство с увлекательной историей древнего Киева (IX-XIII век) ,
По договоренности
Мистический двухдневный тур в Чернобыль и Припять с отелем и питанием
В группе
до 19 чел.
1д 12ч
7 900грн
за 1 чел.
Мистический двухдневный тур в Чернобыль и Припять с отелем и питанием
👣 Пешеходная
🚌 На автобусе
Погрузись в атмосферу таинственной Чернобыльской Зоны за два дня
4 дек
11 дек
18 дек
ещё...
Каждую субботу в 07:20 утра
Однодневный тур в Чернобыль и Припять от официального организатора
В группе
до 19 чел.
5
1
10ч
3 200грн
за 1 чел.
Однодневный тур в Чернобыль и Припять от официального организатора
👣 Пешеходная
🚌 На автобусе
Вы сможете посетить всемирно известную зону ядерной катастрофы 1986 года
4 дек
5 дек
11 дек
ещё...
каждую пятницу, субботу и воскресенье в 07:20 утра
Чернобыль: путешествие в зону отчуждения
В группе
до 12 чел.
5
2
12ч
150
за 1 чел.
Чернобыль: путешествие в зону отчуждения
🚗 На машине
Пройти по призрачной Припяти и побывать в эпицентре главной техногенной катастрофы 20 века
2 дек
3 дек
4 дек
ещё...
ежедневно в 08:00
Киев: частный трансфер из отелей Киева в аэропорт
Индивидуально
для 3 чел.
4.9
43
50м
2 625
за 1-3 чел.
Киев: частный трансфер из отелей Киева в аэропорт
🚘 Трансфер
Сэкономьте время и деньги на дорогих такси в конце вашего пребывания
Киев: подземный и бункерный тур Urbex
В группе
до 50 чел.
4.9
45
4 288
за 1 чел.
Киев: подземный и бункерный тур Urbex
Исследуйте другую сторону Киева с опытным гидом - пройдите через систему туннелей под улицами
Приватный тур в Чернобыль и Припять с трансфером и обедом
Индивидуально
10ч
12 400грн
за 1 чел.
Приватный тур в Чернобыль и Припять с трансфером и обедом
🚌 На автобусе
Людные автобусы и толпы туристов не для тебя
Ежедневно в 08:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Киеве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Киеве
🇺🇦