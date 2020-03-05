Выезд из Киева и путешествие в Чернобыль, известный как место ядерной катастрофы 1986 года на Чернобыльской АЭС. Изучите правила радиационной безопасности и посмотрите специально подготовленный видеоматериал о катастрофе по пути в зону отчуждения.

Узнайте, как город, хотя и в значительной степени заброшен, по-прежнему населен местными рабочими и полицейскими, а также магазинами, почтовым отделением и кафе. Осмотрите такие достопримечательности, как музей, церковь Святого Илии, Парк Славы, речной порт и памятник ликвидаторам, которые бросились к реактору № 4 сразу после взрыва.

Посетите реактор № 4, где ведутся комплексные инженерные решения по превращению его в экологически безопасную систему. Откройте для себя секретный объект Чернобыль-2 и отправляйтесь на советскую загоризонтную радиолокационную станцию Дуга, где были заблокированы иностранные радиостанции и велся шпионаж.

Затем отправляйтесь в город-призрак Припять и посмотрите заброшенный парк развлечений и колесо обозрения, на котором ни один ребенок не смог бы покататься. Увидеть брошенные лодки и корабли в порту, покормить гигантского сома в реке Припять.