Из Киева: однодневный групповой тур в чернобыльскую зону отчуждения

Исследуйте заброшенный город Чернобыль в однодневном групповом туре из Киева

4.7
932 отзыва
В группе
до 100 чел.
Исследуйте заброшенный город Чернобыль в однодневном групповом туре из Киева и испытайте невероятные эмоции в зоне отчуждения бывшего места бедствия.

Воспользуйтесь преимуществами организации поездок, например разрешениями на въезд в зоны отчуждения и многим другим.
Из Киева: однодневный групповой тур в чернобыльскую зону отчуждения
Из Киева: однодневный групповой тур в чернобыльскую зону отчуждения
Из Киева: однодневный групповой тур в чернобыльскую зону отчуждения
Из Киева: однодневный групповой тур в чернобыльскую зону отчуждения
Из Киева: однодневный групповой тур в чернобыльскую зону отчуждения
Из Киева: однодневный групповой тур в чернобыльскую зону отчуждения
Из Киева: однодневный групповой тур в чернобыльскую зону отчуждения
Из Киева: однодневный групповой тур в чернобыльскую зону отчуждения
Из Киева: однодневный групповой тур в чернобыльскую зону отчуждения
Из Киева: однодневный групповой тур в чернобыльскую зону отчуждения
Из Киева: однодневный групповой тур в чернобыльскую зону отчуждения
Из Киева: однодневный групповой тур в чернобыльскую зону отчуждения
Из Киева: однодневный групповой тур в чернобыльскую зону отчуждения
Из Киева: однодневный групповой тур в чернобыльскую зону отчуждения
Из Киева: однодневный групповой тур в чернобыльскую зону отчуждения
Из Киева: однодневный групповой тур в чернобыльскую зону отчуждения
Из Киева: однодневный групповой тур в чернобыльскую зону отчуждения
Из Киева: однодневный групповой тур в чернобыльскую зону отчуждения
Из Киева: однодневный групповой тур в чернобыльскую зону отчуждения
Из Киева: однодневный групповой тур в чернобыльскую зону отчуждения
Из Киева: однодневный групповой тур в чернобыльскую зону отчуждения
Из Киева: однодневный групповой тур в чернобыльскую зону отчуждения
Из Киева: однодневный групповой тур в чернобыльскую зону отчуждения
Из Киева: однодневный групповой тур в чернобыльскую зону отчуждения

Что вы увидите 🤩

  • Памятник тем
  • Парк Вечной Славы
  • Заброшенный речной порт Чернобыля
  • Чернобыльская АЭС
  • Чернобыль
  • Церковь Святого Илии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посмотрите своими глазами на место атомной катастрофы на Чернобыльской АЭС
  2. Посетите чернобыльский реактор №4
  3. Невероятные эмоции на бывшем месте бедствия
Выезд из Киева и путешествие в Чернобыль, известный как место ядерной катастрофы 1986 года на Чернобыльской АЭС. Изучите правила радиационной безопасности и посмотрите специально подготовленный видеоматериал о катастрофе по пути в зону отчуждения.
Узнайте, как город, хотя и в значительной степени заброшен, по-прежнему населен местными рабочими и полицейскими, а также магазинами, почтовым отделением и кафе. Осмотрите такие достопримечательности, как музей, церковь Святого Илии, Парк Славы, речной порт и памятник ликвидаторам, которые бросились к реактору № 4 сразу после взрыва.
Посетите реактор № 4, где ведутся комплексные инженерные решения по превращению его в экологически безопасную систему. Откройте для себя секретный объект Чернобыль-2 и отправляйтесь на советскую загоризонтную радиолокационную станцию Дуга, где были заблокированы иностранные радиостанции и велся шпионаж.
Затем отправляйтесь в город-призрак Припять и посмотрите заброшенный парк развлечений и колесо обозрения, на котором ни один ребенок не смог бы покататься. Увидеть брошенные лодки и корабли в порту, покормить гигантского сома в реке Припять.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полная поездка в Чернобыльскую зону отчуждения
  • Живой гид
  • Транспорт на автобусе с кондиционером
  • Разрешение на фото и видеосъемку
  • Дополнительный обед (доступны вегетарианские варианты)
  • Страхование
  • Транспортная поддержка
  • Организация разрешительных документов, необходимых для посещения зоны отчуждения
  • Документация, необходимая для посещения 30-километровой зоны отчуждения, 10-километровой зоны отчуждения, советской загоризонтной (ОТ) радиолокационной станции «Дуга» и города Припять
Что не входит
  • Встреча в отеле и высадка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт
  • Вода
  • Одежда по погоде
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Оружие и острые предметы
  • Короткие юбки
  • Дроны
  • Алкоголь и наркотики
  • Спортивная одежда
Важная информация
  • Полное имя, номер паспорта, дата рождения и гражданство требуются при бронировании для всех участников
  • Прибытие на место встречи с тем паспортом, который вы предоставили при бронировании
  • Время встречи - 07:20, время отъезда - 07:50
  • Правила требуют от всех посетителей носить куртку или рубашку с длинными рукавами, длинные джинсы или брюки и полностью закрытую обувь, когда они находятся в Зоне
  • Обед по желанию может быть обычным (курица или свинина с говядиной), вегетарианским или специальным, укажите выбор при заказе
  • Обратите внимание, что люди младше 18 лет не допускаются в этот тур
Ограничения по возрасту
  • К участию не допускаются лица младше 17 лет
Не подходит для следующих категорий людей
  • Беременные женщины
  • Подростки младше 18 лет
Требования к участникам
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 932 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
675
4
204
3
32
2
12
1
9
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
5 мар 2020
(Дания)
Интересная поездка. Автобус не такой современный, но все было в порядке, мы смотрели документальный фильм по дороге (2 часа). Обед был совсем не плохим, на самом деле он был действительно свежим и приятным, с большим количеством овощей, также аутентичных. Припять была абсолютной изюминкой поездки. Носите хорошую обувь и одежду. Принесите собаке лакомства для щенков, они такие милые.
I
11 фев 2020
(Дания)
Увлекательное путешествие, которое пробуждает ткань для размышлений. К сожалению, я забыл имя нашего превосходного гида, но он проделал хорошую и очень вдохновляющую работу. Он сам живет в Киеве, но очень хорошо говорит на английском. Он не был ни слишком ранен, ни слишком мал. Возможно, я немного придирчив, но рад, что отказался от обеда в поездке. Это было похоже на старую военную кухню, и, конечно, в комнате не пахло хорошо. Помните оригинал вашего паспорта!!! Вы должны показать это несколько раз по пути, и без него нет доступа. Я очень рекомендую этот тур, но он, вероятно, требует от вас искреннего интереса к трагической истории, иначе я думаю, что это будет долгий день. Но для всех, кто интересуется этой темой, я могу порекомендовать поездку.
M
9 фев 2020
(Люксембург)
Этот тур превзошел все мои ожидания! Тур был хорошо организован: - Место встречи было легко найти. - Гид был очень дружелюбным и открытым для всех вопросов. - Мы отвечаем на запросы максимально вовремя. - Гиды координируют действия друг с другом, чтобы вы не встречались с другими группами и могли фотографировать без людей. - День и время используются до последнего. - Тур с небольшой группой (10 человек). - Ты всегда чувствуешь себя в безопасности. Очень впечатляющий, увлекательный и познавательный тур. (Дополнительный обед в столовой фабрики можно сохранить, если взять что-то с собой. Еда нормальная, но не такая вкусная … Это просто вопрос вкуса;-))

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