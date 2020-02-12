Киев: 3-часовая частная обзорная экскурсия на машине

Осмотрите достопримечательности Киева с максимальным комфортом

4.9
26 отзывов
Индивидуально
Осмотрите достопримечательности Киева с максимальным комфортом во время 3-часовой частной обзорной экскурсии с местным гидом.

Обязательно посетите все достопримечательности на машине, в том числе рынок под открытым небом на Андреевском спуске и скрытый художественный аттракцион Пейзажная аллея.
Киев: 3-часовая частная обзорная экскурсия на машине
Киев: 3-часовая частная обзорная экскурсия на машине
Киев: 3-часовая частная обзорная экскурсия на машине
Киев: 3-часовая частная обзорная экскурсия на машине
Киев: 3-часовая частная обзорная экскурсия на машине
Киев: 3-часовая частная обзорная экскурсия на машине
Киев: 3-часовая частная обзорная экскурсия на машине
Киев: 3-часовая частная обзорная экскурсия на машине
Киев: 3-часовая частная обзорная экскурсия на машине
Киев: 3-часовая частная обзорная экскурсия на машине
Киев: 3-часовая частная обзорная экскурсия на машине

Что вы увидите 🤩

  • Золотые ворота Киева
  • Андреевская церковь в Киеве
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите главные достопримечательности Киева с местным гидом
  2. Купите сувениры ручной работы и винтажные вещи на рынке на Андреевском спуске
  3. Узнайте больше о Софийском соборе и Золотых воротах
  4. Прогуляйтесь по Крещатику в центре города
  5. Получить полное представление о прошлом и настоящем Киева
Воспользуйтесь трансфером от вашего отеля, а затем с комфортом осмотрите основные достопримечательности Киева в 3-часовой обзорной экскурсии на частном автомобиле.
Получите идеальное представление и полный обзор самых популярных достопримечательностей, чтобы узнать, как город гармонично сочетает античные достопримечательности с современными зданиями и живописными парками. Узнайте больше об исторических Золотых воротах, первоначально построенных в 11 веке и перестроенных советским режимом в 1982 году.
Посмотрите золотые купола Софийского собора, элегантный Национальный оперный театр и впечатляющий университет Т. Шевченко. Получите потрясающий вид на реку Днепр со смотровой площадки в Крещатом парке. Затем окунитесь в богемную атмосферу открытого рынка на Андреевском спуске и полюбуйтесь красотой Андреевской церкви.
Откройте для себя любопытные скульптуры Пейзажной аллеи вдали от многолюдных улиц и прогуляйтесь по улице Крещатик, перестроенной после Второй мировой войны в неоклассическом стиле послевоенной сталинской архитектуры.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Услуги профессионального гида
  • Перевозка на частном автомобиле
Что не входит
  • Чаевые (по желанию)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
5
3
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
L
12 фев 2020
(Австралия)
I enjoyed this tour and found it a good way to see a little of Kiev in the limited time I had. The additional visit to the miniatures museum was fantastic, Im so glad he suggested this. And the other museum was closed being a Monday so instead we headed to the deepest metro in the world just to experience it and learn a little about that. I only wish I had more free time to see even more of this great city.
J
17 авг 2017
(США)
Katerina did a fanstastic job. Her tour of Kiev was only 3 hours but we covered a lot of places and given lots of interesting facts and stories. Highly recommended for people who want to learn more about this fascinating city. The driver arrived on time, was very courteous and van was in good condition. Definitely good value!
A
22 июля 2018
(Великобритания)
Мне понравился тур, так как он дал отличный обзор города Киева. Был не слишком долго и дал вам представление о городе. Они также договорились о водителе для аэропорта, поскольку мои договоренности провалились. Очень полезно.

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