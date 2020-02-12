Воспользуйтесь трансфером от вашего отеля, а затем с комфортом осмотрите основные достопримечательности Киева в 3-часовой обзорной экскурсии на частном автомобиле.

Получите идеальное представление и полный обзор самых популярных достопримечательностей, чтобы узнать, как город гармонично сочетает античные достопримечательности с современными зданиями и живописными парками. Узнайте больше об исторических Золотых воротах, первоначально построенных в 11 веке и перестроенных советским режимом в 1982 году.

Посмотрите золотые купола Софийского собора, элегантный Национальный оперный театр и впечатляющий университет Т. Шевченко. Получите потрясающий вид на реку Днепр со смотровой площадки в Крещатом парке. Затем окунитесь в богемную атмосферу открытого рынка на Андреевском спуске и полюбуйтесь красотой Андреевской церкви.

Откройте для себя любопытные скульптуры Пейзажной аллеи вдали от многолюдных улиц и прогуляйтесь по улице Крещатик, перестроенной после Второй мировой войны в неоклассическом стиле послевоенной сталинской архитектуры.