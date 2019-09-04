Киев: 6-часовой частный тур по достопримечательностям

Откройте для себя лучшее из Киева за один день, посетив все основные достопримечательности и памятники Киева

5
55 отзывов
Индивидуально
для 3 чел.
Откройте для себя лучшее из Киева за один день, посетив все основные достопримечательности и памятники Киева.

Выберите пешеходную экскурсию или экскурсию с транспортом.
Киев: 6-часовой частный тур по достопримечательностям
Киев: 6-часовой частный тур по достопримечательностям
Киев: 6-часовой частный тур по достопримечательностям
Киев: 6-часовой частный тур по достопримечательностям
Киев: 6-часовой частный тур по достопримечательностям
Киев: 6-часовой частный тур по достопримечательностям
Киев: 6-часовой частный тур по достопримечательностям
Киев: 6-часовой частный тур по достопримечательностям
Киев: 6-часовой частный тур по достопримечательностям
Киев: 6-часовой частный тур по достопримечательностям
Киев: 6-часовой частный тур по достопримечательностям
Киев: 6-часовой частный тур по достопримечательностям
Киев: 6-часовой частный тур по достопримечательностям
Киев: 6-часовой частный тур по достопримечательностям
Киев: 6-часовой частный тур по достопримечательностям
Киев: 6-часовой частный тур по достопримечательностям
Киев: 6-часовой частный тур по достопримечательностям
Киев: 6-часовой частный тур по достопримечательностям

Что вы увидите 🤩

  • Софийский собор
  • Золотые ворота Киева
  • Андреевская церковь в Киеве
  • Киево-Печерская лавра
  • Михайловский Златоверхий монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите все главные достопримечательности Киева во время тура с гидом на целый день
  2. Откройте для себя Софийский собор и Киево-Печерскую лавру
  3. Посетите самую глубокую станцию метро в мире
Наслаждайтесь экскурсией по Киеву в качестве первой части вашего 6-часового тура. Посмотрите самые интересные достопримечательности города, в том числе Золотые ворота, Владимирский собор, Михайловскую площадь, Михайловский Домский монастырь, Бессарабский рынок, Киевский фуникулер, Почтовую площадь, католическую церковь Святого Александра и Мариинский парк и дворец.
Остановитесь, чтобы пообедать в украинском ресторане (стоимость не включена). После обеда отправляйтесь на холм, где находится Андреевская церковь, и начните вторую часть экскурсии.
Поездка на метро до Киево-Печерской Лавры, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Узнайте о киевском метро и посетите самую глубокую станцию метро в мире на высоте 346 футов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Частный тур с гидом
  • Выбор из нескольких вариантов языка
  • Трансфер из отеля
Что не входит
  • Входные билеты в Киево-Печерскую лавру и Софийский собор (около 2€ на человека за каждый билет)
  • Входные билеты для персонального гида
  • Еда и напитки
  • Дополнительные услуги
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Подтверждение будет получено во время бронирования, за исключением заказов за два дня до тура. В этом случае подтверждение будет получено в течение 24 часов при условии наличия мест
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 55 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
4
2
3
1
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
F
4 сен 2019
(Испания)
Гид повел себя замечательно. Он пунктуально познакомил нас со всем самым важным в Киеве. Хотя это был многочасовой тур, он совсем не был тяжелым. Информация, которую вы нам предоставили, была точной и приятной. Во время обеденного перерыва он отвел нас в ресторан в глуши, где предлагали еду, так что это оказалось очень выгодным. Очень рекомендуемый тур.
M
11 сен 2021
(США)
We got to see the most beautiful sights in Kiev. Due to traffic problems, we were late arriving from the airport but, still, the tour guide Elena and the driver were quite efficient and we managed to see almost everything in a very short time. Alex from Argotour was good at communicating and working with us to reorganize things at the last minute.
B
1 авг 2021
(Великобритания)
Наш Гид (Слава) сделал все, что мы не забудем. Ее знание всего, что связано с Киевом и его долгой историей, было удивительным и ярким во всем. Путеводители по Киеву в значительной степени устарели, поэтому было здорово иметь кого-то, кто мог бы обновить каждую деталь.

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