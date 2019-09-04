Наслаждайтесь экскурсией по Киеву в качестве первой части вашего 6-часового тура. Посмотрите самые интересные достопримечательности города, в том числе Золотые ворота, Владимирский собор, Михайловскую площадь, Михайловский Домский монастырь, Бессарабский рынок, Киевский фуникулер, Почтовую площадь, католическую церковь Святого Александра и Мариинский парк и дворец.

Остановитесь, чтобы пообедать в украинском ресторане (стоимость не включена). После обеда отправляйтесь на холм, где находится Андреевская церковь, и начните вторую часть экскурсии.

Поездка на метро до Киево-Печерской Лавры, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Узнайте о киевском метро и посетите самую глубокую станцию метро в мире на высоте 346 футов.