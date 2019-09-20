Киев: частный трансфер из отелей Киева в аэропорт

Сэкономьте время и деньги на дорогих такси в конце вашего пребывания

4.9
43 отзыва
Индивидуально
для 3 чел.
Сэкономьте время и деньги на дорогих такси в конце вашего пребывания в Киеве и заранее закажите частный трансфер от вашего отеля в центре города до международного аэропорта Борисполь.
Киев: частный трансфер из отелей Киева в аэропорт
Киев: частный трансфер из отелей Киева в аэропорт
Киев: частный трансфер из отелей Киева в аэропорт
Киев: частный трансфер из отелей Киева в аэропорт
Киев: частный трансфер из отелей Киева в аэропорт
Киев: частный трансфер из отелей Киева в аэропорт
Киев: частный трансфер из отелей Киева в аэропорт
Киев: частный трансфер из отелей Киева в аэропорт
Киев: частный трансфер из отелей Киева в аэропорт
Киев: частный трансфер из отелей Киева в аэропорт
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Доберитесь до киевского международного аэропорта Борисполь без лишних хлопот
  2. Сэкономьте время и деньги на дорогих и ненадежных местных такси
  3. Воспользуйтесь услугами профессионального водителя, включая помощь с багажом и открыванием дверей
  4. Совершите поездку от отеля до аэропорта в автомобиле, который подходит под ваши нужды
Не беспокойтесь о своем отъезде из центра Киева и избегайте ненадежных местных такси с заранее забронированным частным трансфером прямо в международный аэропорт Борисполь.
Получите встречу и поприветствуйте в холле вашего отеля у дружелюбного водителя в назначенное время. Они будут держать табличку с вашим именем для удобства связи и будут рады помочь вам с багажом перед поездкой в аэропорт. Воспользуйтесь преимуществами услуг наземного транспорта, известного своей безопасностью и комфортом, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Избегайте хлопот, связанных с вызовом такси в последнюю минуту или поездкой на общественном транспорте с вашими сумками. Устройтесь поудобнее и расслабьтесь во время примерно 33-километрового путешествия и насладитесь первоклассным обслуживанием по разумной цене. Путешествуйте на автомобиле в соответствии с вашими потребностями, включая седаны для групп от 1 до 3 человек или микроавтобусы для групп от 4 до 15 пассажиров.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на частном автомобиле в аэропорт (в 1 сторону)
  • Встреча и приветствие
  • Сборы за парковку
Что не входит
  • Чаевые (по желанию)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 50 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Продолжительность трансфера указана приблизительно. Каждый пассажир может взять с собой 1 чемодан и 1 ручную сумку
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 43 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
4
3
1
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
20 сен 2019
Рад, что я забронировал этот номер, так как был поднят Uber в одной поездке из центра города в мой отель в этой поездке, и когда я посмотрел на Uber утром, когда возвращался домой, и это было больше! Машина была пунктуальной, и потребовалось полтора часа, чтобы добраться до аэропорта (движение в Киеве ужасное).
E
17 сен 2019
(Германия)
Водитель был там раньше, поэтому супер пунктуален. Он был очень милым. Поездка в аэропорт была очень приятной. Вы должны быть в аэропорту раньше в Киеве. Регистрация багажа, проверка безопасности и паспортный контроль занимают много времени. Так что найдите время, чтобы избежать стресса и попросите кого-нибудь забрать вас раньше. Я могу только рекомендовать эту услугу.
P
11 ноя 2019
(США)
he was on time! it was great. I felt safe and he got me there quicker than expected

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