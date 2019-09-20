Не беспокойтесь о своем отъезде из центра Киева и избегайте ненадежных местных такси с заранее забронированным частным трансфером прямо в международный аэропорт Борисполь.

Получите встречу и поприветствуйте в холле вашего отеля у дружелюбного водителя в назначенное время. Они будут держать табличку с вашим именем для удобства связи и будут рады помочь вам с багажом перед поездкой в аэропорт. Воспользуйтесь преимуществами услуг наземного транспорта, известного своей безопасностью и комфортом, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Избегайте хлопот, связанных с вызовом такси в последнюю минуту или поездкой на общественном транспорте с вашими сумками. Устройтесь поудобнее и расслабьтесь во время примерно 33-километрового путешествия и насладитесь первоклассным обслуживанием по разумной цене. Путешествуйте на автомобиле в соответствии с вашими потребностями, включая седаны для групп от 1 до 3 человек или микроавтобусы для групп от 4 до 15 пассажиров.