Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Воспользуйтесь услугой частного трансфера только для вас и вашей группы
Оцените сервис профессионального водителя, включая помощь с багажом
Минуйте очереди к такси и забудьте о неудобствах общественного транспорта
Прибудьте к месту назначения без всякого стресса
Встретьте своего дружелюбного водителя в назначенное время, готового провести вас к вашей машине. Ваш водитель также будет рад помочь вам с багажом.
Расстояние от центра города и основных гостиниц Киева до аэропорта Жиляны Киевского аэропорта составляет около 8 км.
Заблаговременно заказав трансфер из аэропорта, вы получаете высококлассный сервис с заметными преимуществами по разумной цене. Мы предлагаем комфортабельные седаны для групп от 1 до 3 человек и минивэны или микроавтобусы для групп от 4 до 15 человек.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер в одну сторону на частном автомобиле
Встреча и приветствие
Сборы за парковку
Что не входит
Чаевые (по желанию)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Эта услуга действует от международного аэропорта Жиляны в Киеве (IEV) до отелей в центре Киева или наоборот
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
2
3
1
2
–
1
–
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
18 сен 2019
(Дания)
Все работало отлично. Водитель был готов с табличкой с фамилией в зале прилета, и нас отвезли в наш отель. Фантастика.
E
Emerson
25 янв 2018
(Бразилия)
Водитель ждал меня по прибытии и без проблем отвез в отель.