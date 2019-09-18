Встретьте своего дружелюбного водителя в назначенное время, готового провести вас к вашей машине. Ваш водитель также будет рад помочь вам с багажом.

Расстояние от центра города и основных гостиниц Киева до аэропорта Жиляны Киевского аэропорта составляет около 8 км.

Заблаговременно заказав трансфер из аэропорта, вы получаете высококлассный сервис с заметными преимуществами по разумной цене. Мы предлагаем комфортабельные седаны для групп от 1 до 3 человек и минивэны или микроавтобусы для групп от 4 до 15 человек.