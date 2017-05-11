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Узнайте, почему Киево-Печерская лавра играет важную роль в православном мире
Исследуйте таинственные пещеры Лавры, чтобы своими глазами увидеть мощи святых
Полюбуйтесь великолепным собором Успения Пресвятой Богородицы и Большой Лаврской колокольней
Попробуйте воду из святого источника
Наслаждайтесь экскурсией по Киево-Печерской Лавре со знающим гидом. Киево-Печерская Лавра, основанная в XI веке, является одним из самых священных мест в православном мире. Этот историко-культурный заповедник, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является одним из символов города и его обязательно нужно посетить всем путешественникам.
Ваш тур начнется с его самой старой части - пещер. Прогуляйтесь по загадочным подземным лабиринтам и осмотрите святые мощи Святых Лавр, исследуйте рукотворные кельи и откройте для себя подземные церкви. Недалеко от пещер находятся колодцы святых Антония и Феодосия, известные своими целебными свойствами. Позже перейдите в верхнюю часть комплекса и исследуйте его основные моменты, в том числе отреставрированный Успенский собор и Трапезную церковь. Вы увидите главное здание - колокольню Лавры, возвышающуюся над монастырем на 96,5 метров. При желании можно подняться на вершину и полюбоваться Киевом с высоты птичьего полета.
Ваш гид покажет вам великолепную надвратную церковь Святой Троицы, известную своими старинными росписями и красивым иконостасом. Кроме того, вы можете посетить уникальную выставку микроминиатюр и открыть для себя невероятные творения Н. Сярдыстого.
Ответы на вопросы
Что входит
Профессиональный гид
Встреча в отеле и высадка
Входные билеты в Киево-Печерскую Лавру
Входные билеты в колокольню Лавры
Что не входит
Чаевые (по желанию)
Входные билеты в музей микроминиатюр (по желанию, музей закрыт по вторникам)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Не допускаются
Шорты
Майки
Важная информация
Обратите внимание, что посещение в шортах и коротких юбках не разрешается. Женщины должны прикрыть голову платком или шарфом
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 45 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
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Andreea
11 мая 2017
(Румыния)
Hello, We have made this tour on 8th May 2017, together with our private guide, Katerina, and I want to share some impressions. First of all, Katerina is really a wonderful person, very sociable, she provided us a lot of information, she is very helpful and kind and visiting Pecherk Lavra with her was really a delight. This site worths being accredited by Unesco, for its beauty, sumptuousness, cultural and religious heritage. I loved every minute of the tour, which was an important key of your staying in Kiev. On this opportunity, I want to thank to your company, thank to Katerina for being such a great person and thank to Kiev for its wonderfullness!!
M
Michael
12 авг 2017
(США)
Гид был очень знающим и приятным. Дала хороший обзор достопримечательностей и истории местности.
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adlane
2 июня 2017
(США)
Я настоятельно рекомендую это ваше. Катерина, гид прибыла вовремя, была хорошо подготовлена, знала свой предмет и была очень приятной. Мне очень понравился тур, и я очень рекомендую его.