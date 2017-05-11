Наслаждайтесь экскурсией по Киево-Печерской Лавре со знающим гидом. Киево-Печерская Лавра, основанная в XI веке, является одним из самых священных мест в православном мире. Этот историко-культурный заповедник, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является одним из символов города и его обязательно нужно посетить всем путешественникам.

Ваш тур начнется с его самой старой части - пещер. Прогуляйтесь по загадочным подземным лабиринтам и осмотрите святые мощи Святых Лавр, исследуйте рукотворные кельи и откройте для себя подземные церкви. Недалеко от пещер находятся колодцы святых Антония и Феодосия, известные своими целебными свойствами. Позже перейдите в верхнюю часть комплекса и исследуйте его основные моменты, в том числе отреставрированный Успенский собор и Трапезную церковь. Вы увидите главное здание - колокольню Лавры, возвышающуюся над монастырем на 96,5 метров. При желании можно подняться на вершину и полюбоваться Киевом с высоты птичьего полета.

Ваш гид покажет вам великолепную надвратную церковь Святой Троицы, известную своими старинными росписями и красивым иконостасом. Кроме того, вы можете посетить уникальную выставку микроминиатюр и открыть для себя невероятные творения Н. Сярдыстого.