Киев: частный тур по Киево-Печерской Лавре

Откройте для себя Киево-Печерскую лавру, внесенную в список всемирного наследия ЮНЕСКО,

4.8
45 отзывов
Индивидуально
Откройте для себя Киево-Печерскую лавру, внесенную в список всемирного наследия ЮНЕСКО, во время комплексной пешеходной экскурсии.

С вашим опытным местным гидом вы откроете для себя историю монастыря и посетите таинственные пещеры Лавры.
Киев: частный тур по Киево-Печерской Лавре
Киев: частный тур по Киево-Печерской Лавре
Киев: частный тур по Киево-Печерской Лавре
Киев: частный тур по Киево-Печерской Лавре
Киев: частный тур по Киево-Печерской Лавре
Киев: частный тур по Киево-Печерской Лавре
Киев: частный тур по Киево-Печерской Лавре
Киев: частный тур по Киево-Печерской Лавре
Киев: частный тур по Киево-Печерской Лавре
Киев: частный тур по Киево-Печерской Лавре
Киев: частный тур по Киево-Печерской Лавре
Киев: частный тур по Киево-Печерской Лавре
Киев: частный тур по Киево-Печерской Лавре
Киев: частный тур по Киево-Печерской Лавре
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Узнайте, почему Киево-Печерская лавра играет важную роль в православном мире
  2. Исследуйте таинственные пещеры Лавры, чтобы своими глазами увидеть мощи святых
  3. Полюбуйтесь великолепным собором Успения Пресвятой Богородицы и Большой Лаврской колокольней
  4. Попробуйте воду из святого источника
Наслаждайтесь экскурсией по Киево-Печерской Лавре со знающим гидом. Киево-Печерская Лавра, основанная в XI веке, является одним из самых священных мест в православном мире. Этот историко-культурный заповедник, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является одним из символов города и его обязательно нужно посетить всем путешественникам.
Ваш тур начнется с его самой старой части - пещер. Прогуляйтесь по загадочным подземным лабиринтам и осмотрите святые мощи Святых Лавр, исследуйте рукотворные кельи и откройте для себя подземные церкви. Недалеко от пещер находятся колодцы святых Антония и Феодосия, известные своими целебными свойствами. Позже перейдите в верхнюю часть комплекса и исследуйте его основные моменты, в том числе отреставрированный Успенский собор и Трапезную церковь. Вы увидите главное здание - колокольню Лавры, возвышающуюся над монастырем на 96,5 метров. При желании можно подняться на вершину и полюбоваться Киевом с высоты птичьего полета.
Ваш гид покажет вам великолепную надвратную церковь Святой Троицы, известную своими старинными росписями и красивым иконостасом. Кроме того, вы можете посетить уникальную выставку микроминиатюр и открыть для себя невероятные творения Н. Сярдыстого.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный гид
  • Встреча в отеле и высадка
  • Входные билеты в Киево-Печерскую Лавру
  • Входные билеты в колокольню Лавры
Что не входит
  • Чаевые (по желанию)
  • Входные билеты в музей микроминиатюр (по желанию, музей закрыт по вторникам)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Шорты
  • Майки
Важная информация
  • Обратите внимание, что посещение в шортах и коротких юбках не разрешается. Женщины должны прикрыть голову платком или шарфом
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 45 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
6
3
1
2
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
11 мая 2017
(Румыния)
Hello,
We have made this tour on 8th May 2017, together with our private guide, Katerina, and I want to share some impressions. First of all, Katerina is really a wonderful person, very sociable, she provided us a lot of information, she is very helpful and kind and visiting Pecherk Lavra with her was really a delight. This site worths being accredited by Unesco, for its beauty, sumptuousness, cultural and religious heritage. I loved every minute of the tour, which was an important key of your staying in Kiev. On this opportunity, I want to thank to your company, thank to Katerina for being such a great person and thank to Kiev for its wonderfullness!!
M
12 авг 2017
(США)
Гид был очень знающим и приятным. Дала хороший обзор достопримечательностей и истории местности.
a
2 июня 2017
(США)
Я настоятельно рекомендую это ваше. Катерина, гид прибыла вовремя, была хорошо подготовлена, знала свой предмет и была очень приятной. Мне очень понравился тур, и я очень рекомендую его.

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