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Киев для детей и их родителей (индивидуальная экскурсия)

5
2 отзыва
Tatiana I.
Tatiana I. – Гид из Киева
Киев – это мой родной город 🏙️, я очень его люблю и хочу передать эту любовь вам.

Во время экскурсии 🧭 для детей по столице Украины вы увидите самые интересные места города и познакомитесь с его историей 📖.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 950 грн за экскурсию

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Киев для детей и их родителей (индивидуальная экскурсия)
Киев для детей и их родителей (индивидуальная экскурсия)

Что вы увидите

  • Золотые ворота
  • Софийский собор
  • Михайловский Златоверхий монастырь
  • место, где Киев начинался
  • пейзажная аллея
  • Владимирская горка
  • Андреевская церковь, Андреевский спуск
  • потрясающие панорамы города
  • и много других интересных памятников архитектуры
Дорогие гости!
Где в Киеве живет сказка и как попасть в сказочный город 🏙️ знает только бронзовый Котик Пантюшка и он нам об этом расскажет!
Этот сказочный котик знает сам много сказок и познакомился уже с киевскими сказочными героями, которые тоже рассказали ему свои сказки!
Чтобы котик поделился с нами своими секретными знаниями 🎓 мы его должны попросить об этом необычным способом.
Кроме того этот котик проложил путь к этим сказочным героям, по которому мы сможем их найти!
В ходе этой сказочной экскурсии 🧭 мы: Познакомимся: — с самим сказочным котиком и его ближайшим родственником, — с настоящими воронами и исполним их желания.

Узнаем:

  • куда делись 'Золотые ворота '';
  • какой секрет таит памятник великого князя Ярослава Мудрого;
  • где великий князь Святослав охраняет город;
  • куда прилетели «птицы -интеллигенты;
  • где спрятался волк и собачка с мультика «Жил был пес».

Увидим:

  • скифскую красавицу и вспомним сказку о Забаве Путятичне;
  • ежика в тумане и лошадку, которую он зовет;
  • «балерину " и узнаем откуда она появилась
-Алису из страны чудес в окружении героев сказки и непревзойденного кота сороконожку …
Экскурсия будет интересна для детей 5–10 лет
Экскурсия проводится в дневное время!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
Начало
🚩 станция метро "Золотые ворота" (выход)
Место завершения
🏁 Андреевский спуск (или ул. Крещатик)
Киев для детей и их родителей (индивидуальная экскурсия)
Киев для детей и их родителей (индивидуальная экскурсия)
Киев для детей и их родителей (индивидуальная экскурсия)
Киев для детей и их родителей (индивидуальная экскурсия)
Киев для детей и их родителей (индивидуальная экскурсия)
Киев для детей и их родителей (индивидуальная экскурсия)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Tatiana I.
Tatiana I.
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2 отзыва оставили туристы

Tatiana I. проводит ещё 5 экскурсий

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