Дорогие гости!
Где в Киеве живет сказка и как попасть в сказочный город 🏙️ знает только бронзовый Котик Пантюшка и он нам об этом расскажет!
Этот сказочный котик знает сам много сказок и познакомился уже с киевскими сказочными героями, которые тоже рассказали ему свои сказки!
Чтобы котик поделился с нами своими секретными знаниями 🎓 мы его должны попросить об этом необычным способом.
Кроме того этот котик проложил путь к этим сказочным героям, по которому мы сможем их найти!
В ходе этой сказочной экскурсии 🧭 мы: Познакомимся: — с самим сказочным котиком и его ближайшим родственником, — с настоящими воронами и исполним их желания.
Узнаем:
- куда делись 'Золотые ворота '';
- какой секрет таит памятник великого князя Ярослава Мудрого;
- где великий князь Святослав охраняет город;
- куда прилетели «птицы -интеллигенты;
- где спрятался волк и собачка с мультика «Жил был пес».
Увидим:
- скифскую красавицу и вспомним сказку о Забаве Путятичне;
- ежика в тумане и лошадку, которую он зовет;
- «балерину " и узнаем откуда она появилась
-Алису из страны чудес в окружении героев сказки и непревзойденного кота сороконожку …
Экскурсия будет интересна для детей 5–10 лет
Экскурсия проводится в дневное время!