Дорогие гости!

Где в Киеве живет сказка и как попасть в сказочный город 🏙️ знает только бронзовый Котик Пантюшка и он нам об этом расскажет!

Этот сказочный котик знает сам много сказок и познакомился уже с киевскими сказочными героями, которые тоже рассказали ему свои сказки!

Чтобы котик поделился с нами своими секретными знаниями 🎓 мы его должны попросить об этом необычным способом.

Кроме того этот котик проложил путь к этим сказочным героям, по которому мы сможем их найти!

В ходе этой сказочной экскурсии 🧭 мы: Познакомимся: — с самим сказочным котиком и его ближайшим родственником, — с настоящими воронами и исполним их желания.

Узнаем:

куда делись 'Золотые ворота '';

какой секрет таит памятник великого князя Ярослава Мудрого;

где великий князь Святослав охраняет город;

куда прилетели «птицы -интеллигенты;

где спрятался волк и собачка с мультика «Жил был пес».

Увидим:

скифскую красавицу и вспомним сказку о Забаве Путятичне;

ежика в тумане и лошадку, которую он зовет;

«балерину " и узнаем откуда она появилась

-Алису из страны чудес в окружении героев сказки и непревзойденного кота сороконожку …

Экскурсия будет интересна для детей 5–10 лет

Экскурсия проводится в дневное время!