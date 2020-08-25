9 отзывов оставили туристы

Вы когда-нибудь задавали себе вопрос: «Сколько о Киеве-граде существует легенд и сказок?» — много, все и не перечесть! Только начните, и не будет конца:
об основателях Киева;
о предсказании Андрея Первозванного;
о князе Владимире-Красно Солнышке;
о богатырях земли русской – Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче;
о мече-«кладенце», запрятанном в киевских подземельях;
и так далее!
Вы услышите легенды о киевских святых покровителях и заступниках. Мы поговорим и о киевской «нечисти» — ведьмах. Вспомним о знаменитых князьях, богатырях земли русской, о священных киевских деревьях и местах, где загадывают желания.
Мы с вами пройдем от Золотых ворот, границ города при Ярославе Мудром, до того места, откуда Киев начинался. Увидим:
главные ворота древнего Киева;
главный храм Киевской Руси (и познакомимся с их строителем!);
скифскую красавицу и скифских баб;
«Ежика в тумане»;
настоящих воронов;
Андреевскую церковь;
сказочную липу, под мы которой загадаем желания.
Вы узнаете о покровителе города Киева, о предсказании святого апостола Андрея. А также полюбуемся «принцессами на горошине», котом – «стоножкой», маленьким Принцем и т.д.!
В конце экскурсии самым внимательным участникам – приз!
При желании, можно посетить ресторан с украинской кухней или кафе-шоколадницу. (Счет в оплачивается самостоятельно.)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Место встречи для начала в районе метро "Золотые ворота".
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я киевлянка по рождению и в душе. Лицензированный экскурсовод по Киеву с многолетним опытом работы. Гид по Европе.
Сколько себя помню, всегда любила просто гулять по этому древнему городу. А после сделала это своей профессией. С радостью покажу вам мой любимый Киев – «Мать городов русских» на днепровских холмах, овеянный легендами и мистическими историями.
Татьяна - очень хороший гид! Во-первых, ее знание истории, архитектуры, литературы - чувствуешь, что говоришь с эрудированным человеком. Во-вторых, ее ориентир в современности и трендах - она знает молодых звёзд (что редкость), всегда может поддержать разговор. Мы были на детско-родительской экскурсии. Ребёнку (обычно непоседливому) было интересно, Татьяна отлично нашла общий язык, дарила сувениры, увлекала, постоянно следила за реакцией - что интересно, на том и останавливалась больше. Спасибо Татьяне за такую экскурсию! Взрослым тоже было интересно и увлекательно! Идите обязательно!
Ольга
14 августа 2020
Гид провела двориками Киева, о которых я даже не подозревала. Экскурсия началась у Золотых Ворот, закончилась на Андреевском спуске. Дети 6 и 10 лет большую часть экскурсии провели, слушая с большим интересом. За два с половиной часа мы услышали и увидели историю Киева со времён княгини Ольги до наших дней. Мы живем в Киеве, моей целью было заинтересовать детей историей и немножко влюбить в город, потому что времени вот так прогуляться двориками и подумать о вечном, всегда не хватает. У меня очень хорошее впечатление, детям было интересно. Однозначно рекомендую.
Виктория
8 ноября 2019
Татьяна провела чудесную экскурсию по необычным местам Киева, великолепно сочетая информацию для детей и родителей. Узнали много нового. Мальчишки 9-ти лет к концу подустали, но Татьяна была внимательна и смогла скомпановать отдых и интересные факты, чтобы дети дошли до конца)) рекомендуем!!
Ольга
27 августа 2019
Мы были на экскурсии с подростками. Татьяна смогла скомбинировать сказочные/мистические элементы с историческими, благодаря чему экскурсия получилась интересной и познавательной.
Ольга
31 июля 2019
Были на экскурсии с 2 детьми. Увидели совершенно уникальные уголки Киева, получили огромное удовольствие.
татьяна
20 апреля 2019
Экскурсия понравилась, проходила в комфортном для нас темпе, удобное для детского восприятия изложение информации, отдельное спасибо Татьяне за практичные советы для самостоятельного пребывания в Киеве
Ян
28 мая 2018
Очень знающий и образованный гид, но не очень для детей - было мало материала, который заинтересовал наего ребенка (нас - вполне).
Vitaliia
25 апреля 2018
Если честно, то немного разочарована туром. Татьяна тараторила без остановки и казалось, что ее задачей это было рассказать как можно больше информации в кратчайшие сроки. Абсолютно не ориентирована на клиента. Не говоря уже о том, что тур позиционируется как для детей и родителей. Я была там с 12-летним крестником и первое с чего Татьяна начала это каждые две минуты спрашивать знает ли он этот исторический факт или нет. Если ребенок в задумчивости мотал головой, она говорила: "Ну надо же, чему же вас там в школе учат. Или ты вообще не учишься?" Серьезно?!? Мы для этого и пришли на экскурсию, чтобы что-то узнать. Этот тур НЕ для детей. Терминология и повествование совершенно не рассчитаны для "детских ушей". На определенные вопросы четких ответов не прозвучало, но зато автоматически был переход на нескончаемый урок истории Украины без передышки. Гид знает очень много об истории города, но, к сожалению, абсолютно нас не увлекла своими рассказами. Даже наоборот....
Анастасия
10 июня 2015
Заказывали экскурсию Татьяны для нас с детьми. Очень довольны остались. Много интересной информации, дети слушали открыв рот! Большое спасибо за экскурсию!
Тайны особняков Печерска и украинский "Гауди" на прогулке по историческому району Киева
Современные Липки хранят немало тайн своих бывших обитателей. Этот район необычен для Киева — здесь в конце ХIХ — начале ХХ века жили богатые аристократы и творили великие архитекторы. На нашей прогулке вы увидите шедевры дореволюционной архитектуры, услышите интересные истории о жизни великих людей, о страстях и тайнах непростой эпохи.
Увидеть подлинную Украину и погрузиться в деревенскую атмосферу в этнографическом комплексе
Если вы уже изучили главные достопримечательности Киева, то приглашаю вас сбежать на природу! В окружении живописных ландшафтов вы познакомитесь с архитектурой украинского села 17-20 веков, с яркой культурой, бытом и традициями. Полюбуетесь сельскими пейзажами и почувствуете себя в прошлом.
Найти места из произведений писателя и увидеть город его глазами
Михаил Булгаков писал: «Нет на свете города красивее, чем Киев!» Во время этой экскурсии вы познакомитесь не только с его достопримечательностями, но и узнаете, откуда черпал сюжеты некоторых своих произведений великий Мастер.
Услышать городские легенды о ведьмах и попробовать горячий шоколад!
Киев всегда не обходили вниманием сладкоежки! Если вы относите себя к этой категории и хотите себе устроить праздник , то это для вас - сладкоежек, а особенно для любителей шоколада! Заодно вы сможете узнать историю самой мистической и одной из самых древних и наиболее интересных улиц Киева.
Эта тематическая прогулка погрузит вас в атмосферу тайн и легенд. Вы пройдёте по самой мистической улице столицы, услышите о поверьях, связанных с Лысой горой, и о возникновении известных речевых оборотов. Вспомните Гоголя и Булгакова, узнаете, по каким признакам в женщине распознавали ведьму, и возможно, встретите единственного киевского призрака!
Узнать интересные сюжеты и рассмотреть детали улицы-символа столицы
Приглашаю вас на променад по главной киевской улице — Крещатику. На маршруте от Европейской площади до Бессарабки вы познакомитесь с историей и легендами Крещатика, узнаете о первом «небоскрёбе» Киева и о всемирно известных артистах, связанных с этой улицей. Увидите главные достопримечательности и поймёте, что связывает Киев с Римом, Парижем, Неаполем и Мадридом.
Знакомство с самыми знаменитыми и мистическими местами города
Французский писатель и гость города Оноре де Бальзак, бывавший в Киеве трижды, называл его «православным Римом»: купола многочисленных соборов, завораживающие панорамы и богатая, древняя история действительно роднят его с итальянским собратом. Во время автомобильной прогулки вы увидите знаменитые достопримечательности города и сам Киев целиком — парадным, современным, мистическим и полным мест, где можно загадать заветные желания. А я помогу исполнить самое главное из них — запечатлеть в памяти Киев во всём его великолепии.
Впечатляющее знакомство с историческими районами города и его визитными карточками
Чтобы понять Киев, нужно увидеть 3 его значительных грани — Верхний город, Подол и Печерск. На моей экскурсии вы обязательно сделаете это, узнаете о прошлом и настоящем города, увидите знаменитую Киево-Печерскую лавру, Площадь Независимости и памятник основателям Киева, прикоснётесь к старине и живой современности.
Обзорная экскурсия по достопримечательностям и ярким уголкам города
За пару часов вы успеете погрузиться в атмосферу древнего Киева и прочувствуете ритм его повседневной жизни. Я хочу показать вам все грани города: утопающие в зелени старинные улочки, древние соборы и городские площади, живописную набережную Днепра, интересные кафе и магазинчики. Вы непременно влюбитесь в Киев – красивейший город-парк, величественно стоящий на семи холмах и хранящий свою многовековую историю.
Главные достопримечательности и тайные уголки украинской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Вы увидите все культовые места Киева: Майдан Независимости, Золотые ворота, старинные доходные дома и Софийский собор. А помимо изучения главных достопримечательностей заглянете в колоритные дворики и рассмотрите авангардный украинский стрит-арт. Я раскрою, как развивался город на протяжении столетий, чем он живет сегодня и в чем секрет киевского обаяния.
Посмотреть всё самое интересное на автомобиле с панорамной крышей
Колыбель русской и украинской культуры, город-герой, столица современной Украины, где в цене современное искусство и креативная кухня, — всё это Киев! Вы увидите его во всех амплуа сразу. Древнерусским — возле языческого капища и у памятника основателям города, православным — в Киево-Печерской лавре и Андреевской церкви, модным и демократичным — во время прогулки по улице Крещатик. И у вас не останется сомнений, что миссия “узнать и полюбить Киев за несколько часов” выполнима.