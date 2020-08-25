9 отзывов оставили туристы

Пешеходная экскурсия ⛳ для детей от 5–6 до 12–13 лет по страницам истории 📖 КиеваН

Вы когда-нибудь задавали себе вопрос: «Сколько о Киеве-граде существует легенд и сказок?» — много, все и не перечесть! Только начните, и не будет конца:

об основателях Киева;

о предсказании Андрея Первозванного;

о князе Владимире-Красно Солнышке;

о богатырях земли русской – Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче;

о мече-«кладенце», запрятанном в киевских подземельях;

и так далее!

Вы услышите легенды о киевских святых покровителях и заступниках. Мы поговорим и о киевской «нечисти» — ведьмах. Вспомним о знаменитых князьях, богатырях земли русской, о священных киевских деревьях и местах, где загадывают желания.

Мы с вами пройдем от Золотых ворот, границ города при Ярославе Мудром, до того места, откуда Киев начинался. Увидим:

главные ворота древнего Киева;

главный храм Киевской Руси (и познакомимся с их строителем!);

скифскую красавицу и скифских баб;

«Ежика в тумане»;

настоящих воронов;

Андреевскую церковь;

сказочную липу, под мы которой загадаем желания.

Вы узнаете о покровителе города Киева, о предсказании святого апостола Андрея. А также полюбуемся «принцессами на горошине», котом – «стоножкой», маленьким Принцем и т.д.!

В конце экскурсии самым внимательным участникам – приз!

При желании, можно посетить ресторан с украинской кухней или кафе-шоколадницу. (Счет в оплачивается самостоятельно.)