Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Изучите монастырский комплекс Киево-Печерская лавра
Осмотрите колокольни, соборы и пещеры важнейшего религиозного объекта Киева
Полюбуйтесь самой высокой колокольней Украины
Побывайте в подземных катакомбах Ближних и Дальних пещер
Узнайте много нового о религиозной жизни в Древней Руси
Исследуйте одну из самых известных достопримечательностей Киева в удобное для вас время во время частной экскурсии по монастырскому комплексу Киево-Печерская Лавра, основанному в 10 веке монахами для распространения христианства.
Узнайте больше об основных памятниках комплекса, который сейчас внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Узнайте о подземных жилых помещениях Ближних и Дальних пещер. Посмотрите на церковь Спаса на Берестове в классическом стиле и надвратную церковь Троицы на Святых воротах.
Полюбуйтесь самой высокой колокольней Украины на колокольне Великой Лавры и полюбуйтесь золотыми куполами отреставрированного Успенского собора. Полюбуйтесь потрясающим видом на город на берегу Днепра и улучшите свои впечатления, посетив Музей исторических сокровищ Украины и Музей микроминиатюр Николая Сядристого.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от/до отеля (кроме пеших туров)
Пеший тур с частным гидом
Транспортировка на частном автомобиле, минивэне или микроавтобусе (кроме пеших туров)
Посещение Ближних и Дальних пещер (катакомбы)
Что не входит
Стоимость прохода на территорию Киево-Печерской лавры (от 2€ с человека)
Стоимость посещения Киево-Печерской лавры с гидом (от 7€ с человека)
Еда и напитки
Перевозка при выборе вариантов с пешей экскурсией
Дополнительные услуги
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Не допускаются
Майки
Важная информация
Подтверждение будет получено во время бронирования, за исключением заказов за 2 дня до тура. В этом случае подтверждение будет отправлено в течение 24 часов при наличии мест
Оплата за вход производится вашему гиду
Официальный дресс-код
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
Y
Yuliya
20 июля 2021
(Украина)
Удивительный культурный и исторический опыт. Я был на этом месте раньше, но никогда не был на нижних этажах. Колокольня с захватывающими видами - обязательно, как и пещеры. Тая была приятным и знающим гидом. Она смогла выбрать тур по нашим предпочтениям, и время начала было гибким. Ей было так приятно принести мне из дома чистый головной убор. Спасибо. Настоятельно рекомендую!
B
Benjamin
16 мар 2020
(Германия)
Поскольку в группе был только гид и я, мы были очень свободны в организации дня. Было дано много информации, и я чувствовал себя в хороших руках и заботился. Отличный опыт, если вы хотите взять частный тур. Входные билеты должны быть оплачены как для гида, так и для вас самих, но вы можете ожидать менее 10 евро для двух человек. Поскольку мы очень быстро прошли через монастырь и оставалось еще некоторое время, гид также сопровождал меня по городу и практически повесил небольшую экскурсию по городу. Определенно настоятельно рекомендуется для небольших групп или людей, которые просто хотят насладиться культурой в мире
L
Liana
24 окт 2018
(США)
Этот тур превзошел мои ожидания. У нас был только один полный день в Киеве, и мы решили забронировать этот тур, так как мы слышали, что Печерский монастырь - это обязательно нужно увидеть. Нас подобрали на личном автомобиле в нашем отеле, и наш очень дружелюбный гид (я полагаю, ее звали Слава) рассказал нам об истории и культуре украинцев во время поездки в монастырь. Она обладала обширными знаниями об истории монастыря, что сделало этот опыт гораздо богаче, чем если бы мы ушли сами. Когда наш гид узнал, что у нас был только один день, чтобы осмотреть город, она нашла время, чтобы нарисовать для нас пешеходный маршрут на карте, и дала нам советы по самым важным вещам, которые стоит увидеть. Она вышла за пределы того, что мы ожидали, и это сделало наше короткое пребывание незабываемым. Я очень рекомендую этот тур!