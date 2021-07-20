Исследуйте одну из самых известных достопримечательностей Киева в удобное для вас время во время частной экскурсии по монастырскому комплексу Киево-Печерская Лавра, основанному в 10 веке монахами для распространения христианства.

Узнайте больше об основных памятниках комплекса, который сейчас внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Узнайте о подземных жилых помещениях Ближних и Дальних пещер. Посмотрите на церковь Спаса на Берестове в классическом стиле и надвратную церковь Троицы на Святых воротах.

Полюбуйтесь самой высокой колокольней Украины на колокольне Великой Лавры и полюбуйтесь золотыми куполами отреставрированного Успенского собора. Полюбуйтесь потрясающим видом на город на берегу Днепра и улучшите свои впечатления, посетив Музей исторических сокровищ Украины и Музей микроминиатюр Николая Сядристого.