Необычные маршруты по Киеву

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Киев: история и судьбы

Прогуляться по Старому городу и рассмотреть дома его знаменитых жителей

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 20 человек
  • 🚩Встреча Памятник Ярославу Мудрому возле Золотых ворот
  • Заказать экскурсию

32 за экскурсию

Nikolay
Задать вопросОбычно отвечает за 37 ч.
Nikolay – Гид по Киеву
Вы пройдетесь по древним столичным улицам Рейтарского квартала от Золотых ворот до Львовской площади и узнаете интересные факты об известных людях, которые когда-то здесь жили.

Я покажу дома, где проводили время Пастернак, Булгаков, Врубель и Чайковский.

Вы увидите «ежика в тумане» и трех почти ручных воронов в одном из дворов.

Представите, как проходили поэтические и музыкальные вечера в легендарных особняках, и ощутите необыкновенное переплетение истории 📖 города и судеб его выдающихся гостей.
Киев: история и судьбы
Киев: история и судьбы

Что вас ожидает

Рейтарский квартал и его легендарные жители
Вы прогуляетесь по Георгиевскому переулку, Рейтарской и Стрелецкой улицам и узнаете, на чьем месте они возникли в далеком XVII веке. Я покажу дом помещика Якова Тарновского, в котором часто бывал, а иногда и жил молодой Врубель. Вы посмотрите на остатки усадьбы, в которой Тарас Шевченко сидел несколько дней под домашним арестом, и узнаете, почему на ней нет мемориальной доски, посвященной поэту. А еще увидите здание больницы «Общества врачей-специалистов» – дом, в котором Булгаков с молодой женой провели медовый месяц.

Тайны знаменитых дворов и домов
Мы пройдем дворами, жители которых могли видеть спешившего к возлюбленной Пастернака. Я покажу вам «музыкальный дом», из окон которого звучала музыка Шопена: в нем жил племянник Чайковского — Юрий Давыдов, владелец частной оперной студии. Вы обязательно увидите еще один легендарный дом на Рейтарской, где бывал сам Чайковский. Дошедшие до наших времен старинные здания расскажут о дружбе соседских семейств Лысенко и Косачей и о том, как юная Леся Украинка играла в домашних спектаклях с детьми композитора Лысенко. В завершение вы увидите дом-копию больницы скорой помощи в Мадриде, а сохранившиеся входные двери в нем напомнят ворота дворца Дожей в Венеции.

Киев: история и судьбы
Киев: история и судьбы
Киев: история и судьбы
Киев: история и судьбы
Киев: история и судьбы
Киев: история и судьбы
Киев: история и судьбы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Памятник Ярославу Мудрому возле Золотых ворот.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Nikolay
Nikolay
Друзья, вот уже 10 лет я занимаюсь любимым делом — показываю Киев его гостям. Я коренной киевлянин в третьем поколении. Нет ничего приятнее для меня, чем раскрывать путешественникам любимый город. Чем больше я читаю и узнаю о Киеве, тем интереснее для меня все его грани. Я всегда стараюсь учитывать индивидуальные интересы и пожелания гостей, ведь все люди разные. Приезжайте, прогулка будет интересной!
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