Необычные маршруты по Киеву

Что вас ожидает

Рейтарский квартал и его легендарные жители

Вы прогуляетесь по Георгиевскому переулку, Рейтарской и Стрелецкой улицам и узнаете, на чьем месте они возникли в далеком XVII веке. Я покажу дом помещика Якова Тарновского, в котором часто бывал, а иногда и жил молодой Врубель. Вы посмотрите на остатки усадьбы, в которой Тарас Шевченко сидел несколько дней под домашним арестом, и узнаете, почему на ней нет мемориальной доски, посвященной поэту. А еще увидите здание больницы «Общества врачей-специалистов» – дом, в котором Булгаков с молодой женой провели медовый месяц.

Тайны знаменитых дворов и домов

Мы пройдем дворами, жители которых могли видеть спешившего к возлюбленной Пастернака. Я покажу вам «музыкальный дом», из окон которого звучала музыка Шопена: в нем жил племянник Чайковского — Юрий Давыдов, владелец частной оперной студии. Вы обязательно увидите еще один легендарный дом на Рейтарской, где бывал сам Чайковский. Дошедшие до наших времен старинные здания расскажут о дружбе соседских семейств Лысенко и Косачей и о том, как юная Леся Украинка играла в домашних спектаклях с детьми композитора Лысенко. В завершение вы увидите дом-копию больницы скорой помощи в Мадриде, а сохранившиеся входные двери в нем напомнят ворота дворца Дожей в Венеции.