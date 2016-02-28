1 отзыв оставили туристы

Город времен Киевской Руси и небоскрёбы начала ХХ века. Вы узнаете, где состоялось роковое знакомство Распутина с царской семьей и какое кафе посещали герои романа Булгакова «Белая гвардия», где родился бравый солдат Швейк и писал свои знаменитые картины Виктор Васнецов.
Центр Киева — Крещатик, а также пройдемся по «Киевскому Парижу», как называют эту улицу киевляне и гости за уникальную архитектуру, чем-то напоминающую столицу Франции. Полюбуемся главным творением киевского Гауди — «Домом с химерами», узнаем тайну «Плачущей вдовы», «Пряничного» и «Шоколадных» домиков.
Места съемок фильма «Адъютант его превосходительства» и «Я — легенда», последняя работа Людмилы Гурченко. Услышите таинственную историю хозяина «Шоколадки» — одного из самых загадочных особняков Киева, где снимался клип «Небеса обетованные».
А ещё вас ждут средневековый замок, «маленький Версаль» и дворец во «флорентийском стиле». Конечно, я расскажу о тайнах этих особняков, а вы полюбуетесь киевскими парками и потрясающими панорамами Днепра!
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Место встречи для начала в холле гостиницы (центр).
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я киевлянка по рождению и в душе. Лицензированный экскурсовод по Киеву с многолетним опытом работы. Гид по Европе.
Сколько себя помню, всегда любила просто гулять по этому древнему городу. А после сделала это своей профессией. С радостью покажу вам мой любимый Киев – «Мать городов русских» на днепровских холмах, овеянный легендами и мистическими историями.
Тайны особняков Печерска и украинский "Гауди" на прогулке по историческому району Киева
Современные Липки хранят немало тайн своих бывших обитателей. Этот район необычен для Киева — здесь в конце ХIХ — начале ХХ века жили богатые аристократы и творили великие архитекторы. На нашей прогулке вы увидите шедевры дореволюционной архитектуры, услышите интересные истории о жизни великих людей, о страстях и тайнах непростой эпохи.
Увидеть подлинную Украину и погрузиться в деревенскую атмосферу в этнографическом комплексе
Если вы уже изучили главные достопримечательности Киева, то приглашаю вас сбежать на природу! В окружении живописных ландшафтов вы познакомитесь с архитектурой украинского села 17-20 веков, с яркой культурой, бытом и традициями. Полюбуетесь сельскими пейзажами и почувствуете себя в прошлом.
Найти места из произведений писателя и увидеть город его глазами
Михаил Булгаков писал: «Нет на свете города красивее, чем Киев!» Во время этой экскурсии вы познакомитесь не только с его достопримечательностями, но и узнаете, откуда черпал сюжеты некоторых своих произведений великий Мастер.
Услышать городские легенды о ведьмах и попробовать горячий шоколад!
Киев всегда не обходили вниманием сладкоежки! Если вы относите себя к этой категории и хотите себе устроить праздник , то это для вас - сладкоежек, а особенно для любителей шоколада! Заодно вы сможете узнать историю самой мистической и одной из самых древних и наиболее интересных улиц Киева.
Эта тематическая прогулка погрузит вас в атмосферу тайн и легенд. Вы пройдёте по самой мистической улице столицы, услышите о поверьях, связанных с Лысой горой, и о возникновении известных речевых оборотов. Вспомните Гоголя и Булгакова, узнаете, по каким признакам в женщине распознавали ведьму, и возможно, встретите единственного киевского призрака!
Узнать интересные сюжеты и рассмотреть детали улицы-символа столицы
Приглашаю вас на променад по главной киевской улице — Крещатику. На маршруте от Европейской площади до Бессарабки вы познакомитесь с историей и легендами Крещатика, узнаете о первом «небоскрёбе» Киева и о всемирно известных артистах, связанных с этой улицей. Увидите главные достопримечательности и поймёте, что связывает Киев с Римом, Парижем, Неаполем и Мадридом.
Знакомство с самыми знаменитыми и мистическими местами города
Французский писатель и гость города Оноре де Бальзак, бывавший в Киеве трижды, называл его «православным Римом»: купола многочисленных соборов, завораживающие панорамы и богатая, древняя история действительно роднят его с итальянским собратом. Во время автомобильной прогулки вы увидите знаменитые достопримечательности города и сам Киев целиком — парадным, современным, мистическим и полным мест, где можно загадать заветные желания. А я помогу исполнить самое главное из них — запечатлеть в памяти Киев во всём его великолепии.
Впечатляющее знакомство с историческими районами города и его визитными карточками
Чтобы понять Киев, нужно увидеть 3 его значительных грани — Верхний город, Подол и Печерск. На моей экскурсии вы обязательно сделаете это, узнаете о прошлом и настоящем города, увидите знаменитую Киево-Печерскую лавру, Площадь Независимости и памятник основателям Киева, прикоснётесь к старине и живой современности.
А знаете ли вы, когда и как возник Киев? А кем был основан? Еще нет? Тогда отправляйтесь на пешеходную экскурсию по древнему Киеву! Во время экскурсии вы погрузитесь в тысячелетнее прошлое Киева, узнаете, когда и кем он был основан, услышите невероятные истории о расцвете и упадке, увидите настоящие шедевры архитектуры и искусства, сохранившиеся с древнейших времен.
Рассмотреть архитектурные шедевры города и узнать о том, что происходило в Печерске в давние времена
Перед вами возникнет самый аристократический район Киева: здесь издревле шла борьба за власть, и сегодня Печерск — самое дорогое место в городе. Вы разгадаете секреты великолепных особняков, увидите «Шоколадный дом» и познакомитесь с творчеством архитекторов-новаторов. Чудная лепнина, символы и легенды «жемчужин» Печерска поразят вас в самое сердце!
Главные достопримечательности и тайные уголки украинской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Вы увидите все культовые места Киева: Майдан Независимости, Золотые ворота, старинные доходные дома и Софийский собор. А помимо изучения главных достопримечательностей заглянете в колоритные дворики и рассмотрите авангардный украинский стрит-арт. Я раскрою, как развивался город на протяжении столетий, чем он живет сегодня и в чем секрет киевского обаяния.
Посмотреть всё самое интересное на автомобиле с панорамной крышей
Колыбель русской и украинской культуры, город-герой, столица современной Украины, где в цене современное искусство и креативная кухня, — всё это Киев! Вы увидите его во всех амплуа сразу. Древнерусским — возле языческого капища и у памятника основателям города, православным — в Киево-Печерской лавре и Андреевской церкви, модным и демократичным — во время прогулки по улице Крещатик. И у вас не останется сомнений, что миссия “узнать и полюбить Киев за несколько часов” выполнима.