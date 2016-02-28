1 отзыв оставили туристы

На экскурсии 🧭 вы познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ Киева, увидите места съемок известных кинолент и узнаете историю 📖 города со времен Киевской Руси до 21 века.

Что вас ожидает

Город времен Киевской Руси и небоскрёбы начала ХХ века. Вы узнаете, где состоялось роковое знакомство Распутина с царской семьей и какое кафе посещали герои романа Булгакова «Белая гвардия», где родился бравый солдат Швейк и писал свои знаменитые картины Виктор Васнецов.

Центр Киева — Крещатик, а также пройдемся по «Киевскому Парижу», как называют эту улицу киевляне и гости за уникальную архитектуру, чем-то напоминающую столицу Франции. Полюбуемся главным творением киевского Гауди — «Домом с химерами», узнаем тайну «Плачущей вдовы», «Пряничного» и «Шоколадных» домиков.

Места съемок фильма «Адъютант его превосходительства» и «Я — легенда», последняя работа Людмилы Гурченко. Услышите таинственную историю хозяина «Шоколадки» — одного из самых загадочных особняков Киева, где снимался клип «Небеса обетованные».

А ещё вас ждут средневековый замок, «маленький Версаль» и дворец во «флорентийском стиле». Конечно, я расскажу о тайнах этих особняков, а вы полюбуетесь киевскими парками и потрясающими панорамами Днепра!