Недолгая, но "вместительная" прогулка 👣 по городу с посещением самых важных мест. Подходит для тех, у кого мало времени или нет расположенности долго ходить пешком.
За 2 часа с опытным гидом можно почувствовать атмосферу столицы ⭐️ государства с многовековой и сложной историей 📖, понять ее хронологию, прикоснуться к знаковым памятникам, насладиться панорамными видами на город 🏙️ и эклектичной архитектурой.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Билеты в музей (по желанию)
еда и напитки
Начало
🚩 Золотые ворота
Место завершения
🏁 Площадь Независимости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.