Недолгая, но "вместительная" прогулка 👣 по городу с посещением самых важных мест. Подходит для тех, у кого мало времени или нет расположенности долго ходить пешком.

За 2 часа с опытным гидом можно почувствовать атмосферу столицы ⭐️ государства с многовековой и сложной историей 📖, понять ее хронологию, прикоснуться к знаковым памятникам, насладиться панорамными видами на город 🏙️ и эклектичной архитектурой.