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Киев на ладони

Татьяна К.
Татьяна К. – Гид из Киева
Киев на ладони
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 900 грн за экскурсию

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Киев на ладони
Киев на ладони

Что вы увидите

  • Золотые ворота
  • София Киевская
  • Старокиевская гора
  • Андреевская церковь и Андреевский спуск
  • Михайловский Золотоверхий монастырь
  • стеклянный мост
  • площадь Независимости
Недолгая, но "вместительная" прогулка 👣 по городу с посещением самых важных мест. Подходит для тех, у кого мало времени или нет расположенности долго ходить пешком.
За 2 часа с опытным гидом можно почувствовать атмосферу столицы ⭐️ государства с многовековой и сложной историей 📖, понять ее хронологию, прикоснуться к знаковым памятникам, насладиться панорамными видами на город 🏙️ и эклектичной архитектурой.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в музей (по желанию)
  • еда и напитки
Начало
🚩 Золотые ворота
Место завершения
🏁 Площадь Независимости
Киев на ладони
Киев на ладони
Киев на ладони

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна К.
Татьяна К.
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