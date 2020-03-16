Проведите время в открытом тире в Киеве с разнообразным оружием. Получите инструкции по безопасной эксплуатации от опытного инструктора. Выберите один из пяти следующих пакетов съемки:
10 пуль Калашникова АК 47 (7,62 * 39 мм)
10 патронов Colt Competition PRO CRP-20, снайперская винтовка (223 Rem)
С обучением технике безопасности, оборудованием и инструкциями, транспортом, англоговорящим гидом
Пакет # 2
10 пуль Калашникова АК 47 СССР (7,62 * 39 мм)
10 патронов снайперской винтовки Colt Competition PRO CRP-20 USA (223 Rem)
10 пуль M4, Carbine USA (223 Rem)
10 патронов помповое ружье Hatsan Escort AimGuard Турция (12/76 мм)
10 патронов из пистолета Glock-17, выстрелов Австрия (9 * 19мм)
С обучением технике безопасности, оборудованием и инструкциями, транспортом, англоговорящим гидом
Пакет # 3
10 пуль Калашникова АК 47 СССР (7,62 * 39 мм)
10 патронов снайперской винтовки Colt Competition PRO CRP-20 USA (223 Rem)
10 патронов Steyr AUG, снайперская винтовка Австрия (223 Rem)
10 патронов помповое ружье Hatsan Escort AimGuard Турция (12/76 мм)
10 пуль M4 Carbine USA (5,56 * 45мм)
10 патронов из пистолета Glock-17, выстрелов Австрия (9 * 19мм)
10 патронов Beretta 92 FS Gun, выстрелы из пистолета Италия (9 * 19мм)
С обучением технике безопасности, оборудованием и инструкциями, транспортом, англоговорящим гидом
Пакет # 4
30 пуль Калашникова АК 47 СССР 1962 года (7,62 * 39 мм)
С обучением технике безопасности, оборудованием и инструкциями, транспортом, англоговорящим гидом
Пакет # 5
10 пуль Калашникова АК 47 СССР 1962 года (7,62 * 39 мм)
10 пуль Мосина-Нагана СССР 1937 года (7,62 * 54 мм)
10 патронов снайперской винтовки СВД СССР 1965 года (7,62 * 54 мм)
Этот индивидуальный военный тур с дружелюбным гидом обязательно оставит отличные воспоминания.