Киев: пакеты для стрельбища

Получите незабываемые впечатления в стрелковом клубе в Киеве с настоящим оружием, таким как легендарный АК-47 7.62X39

4.8
42 отзыва
В группе
до 100 чел.
Получите незабываемые впечатления в стрелковом клубе в Киеве с настоящим оружием, таким как легендарный АК-47 7.62X39 и снайперская винтовка Colt Competition PRO CRP-20 USA (223 Rem).
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Киев: пакеты для стрельбища
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Получите незабываемые впечатления от военной стрельбы на открытом стрельбище
  2. Постреляйте из разнотипных пистолетов, винтовок и другого огнестрельного оружия в безопасной обстановке
  3. Узнайте как пользоваться оружием в безопасной обстановке

Проведите время в открытом тире в Киеве с разнообразным оружием. Получите инструкции по безопасной эксплуатации от опытного инструктора. Выберите один из пяти следующих пакетов съемки:

    10 пуль Калашникова АК 47 (7,62 * 39 мм)
    10 патронов Colt Competition PRO CRP-20, снайперская винтовка (223 Rem)
    С обучением технике безопасности, оборудованием и инструкциями, транспортом, англоговорящим гидом
    Пакет # 2
    10 пуль Калашникова АК 47 СССР (7,62 * 39 мм)
    10 патронов снайперской винтовки Colt Competition PRO CRP-20 USA (223 Rem)
    10 пуль M4, Carbine USA (223 Rem)
    10 патронов помповое ружье Hatsan Escort AimGuard Турция (12/76 мм)
    10 патронов из пистолета Glock-17, выстрелов Австрия (9 * 19мм)
    С обучением технике безопасности, оборудованием и инструкциями, транспортом, англоговорящим гидом
    Пакет # 3
    10 пуль Калашникова АК 47 СССР (7,62 * 39 мм)
    10 патронов снайперской винтовки Colt Competition PRO CRP-20 USA (223 Rem)
    10 патронов Steyr AUG, снайперская винтовка Австрия (223 Rem)
    10 патронов помповое ружье Hatsan Escort AimGuard Турция (12/76 мм)
    10 пуль M4 Carbine USA (5,56 * 45мм)
    10 патронов из пистолета Glock-17, выстрелов Австрия (9 * 19мм)
    10 патронов Beretta 92 FS Gun, выстрелы из пистолета Италия (9 * 19мм)
    С обучением технике безопасности, оборудованием и инструкциями, транспортом, англоговорящим гидом
    Пакет # 4
    30 пуль Калашникова АК 47 СССР 1962 года (7,62 * 39 мм)
    С обучением технике безопасности, оборудованием и инструкциями, транспортом, англоговорящим гидом
    Пакет # 5
    10 пуль Калашникова АК 47 СССР 1962 года (7,62 * 39 мм)
    10 пуль Мосина-Нагана СССР 1937 года (7,62 * 54 мм)
    10 патронов снайперской винтовки СВД СССР 1965 года (7,62 * 54 мм)
    Этот индивидуальный военный тур с дружелюбным гидом обязательно оставит отличные воспоминания.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Англоязычное сопровождение
    • Вход на стрельбище
    • Три вида пакетов на выбор
    • Инструктаж по технике безопасности и снаряжение
    • Экспертный инструктор-консультант
    Что не входит
    • Различные виды ружей, пистолетов, винтовок и другого огнестрельного оружия
    • Дополнительная плата за большее количество патронов или стендовую стрельбу
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 4 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
    Что взять с собой
    • Паспорт или удостоверение личности
    Важная информация
    • В день тура необходимо взять с собой действительный паспорт
    • Минимальный возраст для участия в туре – 16 лет
    • Обязательно возьмите с собой очки, перчатки и наденьте удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

    Вы сами выбираете дату и время

    Отзывы и рейтинг

    4.8
    Основано на 42 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    34
    4
    7
    3
    2
    1
    1
    Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
    B
    16 мар 2020
    (Германия)
    Отличный опыт для всех, кто хочет стрелять из такого оружия. Транспортировка проходила на обычной машине и заняла около 30 минут. Мы были на открытом стрельбище под Киевом. Мы были на 100-метровой полосе с мишенями, я имею в виду 15, 75 и 100 м. Вы все равно ничего не поразите, но вы все равно почувствуете силу отдельного оружия. Инструктор кратко представил ее, и мы начали. В зависимости от того, какой пакет вы забронировали себе и людей, которые снимали, вы можете быстро уйти.
    B
    30 июня 2019
    (Германия)
    Встреча в отеле была очень пунктуальной, водитель нам все объяснил по дороге, инструктор был очень опытным стрелком с опытом работы в Донбассе. Они ответили на все наши запросы, все очень хорошо показали, объяснили, похвалили и помогли. Все были очень компетентны и очень милы. Очень большой, дополнительный выбор оружия, вы всегда можете опробовать больше оружия, а также купить больше боеприпасов. Стрельбище находится примерно в 30 км от Киева, это естественная трасса с покрытием. Нам разрешили взять с собой целевые листья.
    F
    23 фев 2019
    (Германия)
    Помимо того, что водитель от отеля до ранчо взял у меня чаевые, это было действительно хорошо. Инструктор все объяснил мне и был очень внимателен. Я смог дать ему свой смартфон, и он сделал отличные фотографии и видео со мной, выплевывая боеприпасы. Единственным недостатком денег может быть немного больше боеприпасов. В противном случае здорово

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Киева

    👥Групповые🗽ДостопримечательностиТематические турыМероприятияАвтобусы и минивэныОднодневные турыHigh-risk activitiesЭкстремальные виды спортаЭкскурсии на стрельбища

    Еще несколько похожих предложений в Киеве

    Киев: частный трансфер в / из аэропорта Жиляны Киев
    Индивидуально
    для 3 чел.
    4.8
    21
    30м
    2 188
    за 1-3 чел.
    Киев: частный трансфер в / из аэропорта Жиляны Киев
    🚘 Трансфер
    Наслаждайтесь безопасной и комфортной поездкой между аэропортом Жиляны Киев и вашим отелем в Киеве или наоборот
    Изящество древнего Киева
    Индивидуально
    для 5 чел.
    3 165грн
    за 1-5 чел.
    Изящество древнего Киева
    👣 Пешеходная
    Экскурсионный тур «Изящество древнего Киева» это знакомство с увлекательной историей древнего Киева (IX-XIII век) ,
    По договоренности
    Киев: частный тур по Киево-Печерской Лавре
    Индивидуально
    4.7
    45
    4 375
    за 1 чел.
    Киев: частный тур по Киево-Печерской Лавре
    Откройте для себя Киево-Печерскую лавру, внесенную в список всемирного наследия ЮНЕСКО,
    Незабываемый Киев: пешеходная экскурсия по историческому центру
    Индивидуально
    для 10 чел.
    5
    14
    1 700грн
    за 1-10 чел.
    Незабываемый Киев: пешеходная экскурсия по историческому центру
    👣 Пешеходная
    Маршрут нашей прогулки охватывает два старейших района Киева - Верхний Город и Подол
    по договоренности
    Древний Киев
    Индивидуально
    для 10 чел.
    4.9
    11
    36
    за 1-10 чел.
    Древний Киев
    👣 Пешеходная
    Историческая прогулка по «матери городов русских»
    30 ноя
    1 дек
    2 дек
    ещё...
    Весь Киев за три часа
    Индивидуально
    для 6 чел.
    5
    1
    98
    за 1-6 чел.
    Весь Киев за три часа
    👣 Пешеходная
    Впечатляющее знакомство с историческими районами города и его визитными карточками
    30 ноя
    1 дек
    2 дек
    ещё...
    Киев: частный трансфер из отелей Киева в аэропорт
    Индивидуально
    для 3 чел.
    4.9
    43
    50м
    2 625
    за 1-3 чел.
    Киев: частный трансфер из отелей Киева в аэропорт
    🚘 Трансфер
    Сэкономьте время и деньги на дорогих такси в конце вашего пребывания
    Мой Киев (обзорная пешеходная экскурсия для индивидуалов)
    Индивидуально
    для 1 чел.
    4.9
    17
    2ч 30м
    1 490грн
    за 1-1 чел.
    Мой Киев (обзорная пешеходная экскурсия для индивидуалов)
    👣 Пешеходная
    Киев - это мой родной город, я очень его люблю и хочу передать эту любовь вам
    30 ноя
    1 дек
    2 дек
    ещё...
    ежедневно
    Секретный Киев
    Индивидуально
    для 10 чел.
    4.5
    2
    84
    за 1-10 чел.
    Секретный Киев
    👣 Пешеходная
    Пройти по необычным улицам и открыть новые грани города
    30 ноя
    1 дек
    2 дек
    ещё...
    Секретный Киев - каждое воскресенье в 12.00
    В группе
    до 15 чел.
    250грн
    за 1 чел.
    Секретный Киев - каждое воскресенье в 12.00
    👣 Пешеходная
    Вы не раз пробегали мимо этих мест в центре Киева
    5 дек
    12 дек
    19 дек
    ещё...
    Смотрите свободные даты
    Дворики Киева
    Индивидуально
    для 10 чел.
    84
    за 1-10 чел.
    Дворики Киева
    👣 Пешеходная
    Истории города в его секретных закоулках
    30 ноя
    1 дек
    2 дек
    ещё...
    Дворами-переулками Киева
    Индивидуально
    для 5 чел.
    1 500грн
    за 1-5 чел.
    Дворами-переулками Киева
    👣 Пешеходная
    Эта прогулка будет интересна как знатокам Киева, так и тем, кто приехал в наш город в первый раз
    По предварительной договоренности

    ARGOTOUR Kiev проводит ещё 2 экскурсии

    Киев: 6-часовой частный тур по достопримечательностям
    Индивидуально
    для 3 чел.
    4.9
    55
    8 751
    за 1-3 чел.
    Киев: 6-часовой частный тур по достопримечательностям
    Откройте для себя лучшее из Киева за один день, посетив все основные достопримечательности и памятники Киева
    Киев: индивидуальный тур по Печерской лавре
    Индивидуально
    для 3 чел.
    5
    22
    5 251
    за 1-3 чел.
    Киев: индивидуальный тур по Печерской лавре
    Откройте для себя колокольни XI века, соборы и пещеры монастырского комплекса Киево-Печерская Лавра
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Киеве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Киеве
    🇺🇦