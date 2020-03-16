Отличный опыт для всех, кто хочет стрелять из такого оружия. Транспортировка проходила на обычной машине и заняла около 30 минут. Мы были на открытом стрельбище под Киевом. Мы были на 100-метровой полосе с мишенями, я имею в виду 15, 75 и 100 м. Вы все равно ничего не поразите, но вы все равно почувствуете силу отдельного оружия. Инструктор кратко представил ее, и мы начали. В зависимости от того, какой пакет вы забронировали себе и людей, которые снимали, вы можете быстро уйти.