4 отзыва оставили туристы

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Киев — первое знакомство

Главные достопримечательности и тайные уголки украинской столицы на насыщенной обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на площади Майдан Независимости
  • Заказать экскурсию

60 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
5
Valeria
Задать вопросОбычно отвечает за 35 мин.
Valeria – Гид по Киеву
Вы увидите все культовые места Киева: Майдан Независимости, Золотые ворота, старинные доходные дома и Софийский собор.

А помимо изучения главных достопримечательностей заглянете в колоритные дворики и рассмотрите авангардный украинский стрит-арт.

Я раскрою, как развивался город 🏙️ на протяжении столетий, чем он живет сегодня и в чем секрет киевского обаяния.
Киев — первое знакомство
Киев — первое знакомство

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Киева
Вы увидите центральную площадь города — Майдан Независимости — и рассмотрите Золотые ворота, главный въезд в Киев XI века. Кроме того, я покажу доходные дома XIX столетия, секретные дворики, новый панорамный мост и величественный тринадцатиглавый Софийский собор, равных которому не было во всей Европе.

Киевские секреты
Я раскрою самые увлекательные и действительно значимые факты о Киеве. Так, вы узнаете, кто и когда основал и крестил город, где находилась первая библиотека на Руси и в каком киевском дворе был изобретен вертолет. А также: где прячется жемчужина украинского барокко XVIII века, кто научил Киев курить, какой местный дворик продается за миллион долларов и почему на одном православном храме города нет куполов.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто приехал в Киев первый раз и хочет за три часа увидеть все самое интересное.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает посещения музеев и церквей
  • По желанию за дополнительную плату я могу провести экскурсию на автомобиле. Детали уточняйте в личном сообщении.
Киев — первое знакомство
Киев — первое знакомство
Киев — первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на площади Майдан Независимости.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valeria
Valeria
Добрый день! Меня зовут Валерия, я профессиональный гид по Киеву. Чем дольше я живу в этом чудесном городе, тем больше в него влюбляюсь. Здесь во все времена находили вдохновение изобретательные и талантливые люди — память о них продолжает жить в архитектуре, живописи и музыке. С радостью покажу главные и тайные места Киева и расскажу о них самое интересное!
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4 отзыва оставили туристы

10 февраля 2020
Хочу поблагодарить Валерию за прекрасно организованную индивидуальную экскурсию по Киеву для нас. В первый раз мы всей семьей посетили Киев. Я рада, что выбрала Валерию в качестве гида. За три часа она показала и рассказала нам о городе настолько ярко и интересно, что уезжали с таким чувством, как-будто пробыли в Киеве несколько дней. Благодаря Вам наш приезд в Киев стал удивительным приятным путешествием. Творческих Вам, Валерия, успехов, мы обязательно приедем сами и будем рекомендовать Вас знакомым. Отдельное спасибо за сюрприз в виде подарочка (сухого варенья ручной работы).
11 ноября 2019
Спасибо большое Валерии за интересную экскурсию по Киеву. Знакомство с городом прошло замечательно! Набрались знаний, положительных эмоций и получили заряд на следующие два дня прибывания в городе)
Екатерина
4 ноября 2019
Прекрасная экскурсия! Я нисколько не пожалела, что выбрала Леру. Интересный маршрут по главным достопримечательностям Киева в компании приятной и милой девушки) Рекомендую!
14 октября 2019
Лера, спасибо большое за чудесную прогулку! Было очень интересно, познавательно и в приятном формате. И отдельное спасибо за мини-подарок в виде сухого варенья :)

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