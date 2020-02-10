4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Киева

Вы увидите центральную площадь города — Майдан Независимости — и рассмотрите Золотые ворота, главный въезд в Киев XI века. Кроме того, я покажу доходные дома XIX столетия, секретные дворики, новый панорамный мост и величественный тринадцатиглавый Софийский собор, равных которому не было во всей Европе.

Киевские секреты

Я раскрою самые увлекательные и действительно значимые факты о Киеве. Так, вы узнаете, кто и когда основал и крестил город, где находилась первая библиотека на Руси и в каком киевском дворе был изобретен вертолет. А также: где прячется жемчужина украинского барокко XVIII века, кто научил Киев курить, какой местный дворик продается за миллион долларов и почему на одном православном храме города нет куполов.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто приехал в Киев первый раз и хочет за три часа увидеть все самое интересное.