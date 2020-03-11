3 отзыва оставили туристы

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Киев по Булгакову

Найти места из произведений писателя и увидеть город его глазами

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Владимирский Собор
  • Заказать экскурсию

€6045 за экскурсиюскидка25%

У этой экскурсии3 отзыва
5
Татьяна
Задать вопросОбычно отвечает за 11 мин.
Татьяна – Гид по Киеву
Михаил Булгаков писал: «Нет на свете города красивее, чем Киев!» Во время этой экскурсии 🧭 вы познакомитесь не только с его достопримечательностями 🏛️, но и узнаете, откуда черпал сюжеты некоторых своих произведений великий Мастер.
Киев по Булгакову
Киев по Булгакову

Что вас ожидает

Гуляя по городу, я покажу места, связанные с героями булгаковских произведений, и мы увидим:

  • Владимирский собор;
  • Золотые ворота;
  • самый высокий небоскрёб начала ХХ века;
  • Владимирскую горку;
  • Дом с химерами (автомобильный вариант).

В завершении полюбуемся Андреевским спуском, на котором долгое время жил Булгаков, и вы узнаете, почему это самая мистическая улица Киева. При желании после возможно посетить музея М. Булгакова.

Организационные детали

Проведение экскурсии возможно пешком и на автомобиле:

  • стоимость пешеходной экскурсии – 48 евро/группа (от 1 до 3 человек);
  • стоимость автомобильной экскурсии – 48 евро/человек (2-3 человека).
  • стоимость экскурсии при другом количестве гостей по запросу.
    Входной билет в музей оплачивается отдельно: 30 гривен – взрослые ,15 гривен – школьники.
    Музей работает ежедневно с 10:00 до 18:00 (касса до 17:00). Выходной день – среда. В понедельник с 10:00 до 12:00 – санитарный час .
    Количество посетителей в экспозиции ограничено, группы необходимо записывать заранее, особенно в дни школьных каникул.
Киев по Булгакову
Киев по Булгакову
Киев по Булгакову
Киев по Булгакову
Киев по Булгакову
Киев по Булгакову
Киев по Булгакову
Киев по Булгакову

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Владимирский Собор.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Я киевлянка по рождению и в душе. Лицензированный экскурсовод по Киеву с многолетним опытом работы. Гид по Европе. Сколько себя помню, всегда любила просто гулять по этому древнему городу. А после сделала это своей профессией. С радостью покажу вам мой любимый Киев – «Мать городов русских» на днепровских холмах, овеянный легендами и мистическими историями.
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3 отзыва оставили туристы

11 марта 2020
Татьяна - удивительный рассказчик! Я думала я многое знаю про Булгакова и очень хорошо ориентируюсь в его произведениях, как же я ошибалась! Столько неожиданных деталей, и где она все это берет? Глубина знаний потрясает. Татьяна - профессиональный гид, работала во многих странах, истории и опыт предыдущих впечатлений и экскурсий она с легкостью вплетает в свою историю о Булгакове.
4 августа 2018
Экскурсия очень понравилась - в том числе и тем, что Татьяна не просто придерживалась темы (мы взяли экскурсию "Киев по Булгакову"), но узнав, что мы в Киеве впервые и обзорной экскурсии у нас не было, добавила еще и много обзорных элементов в наш тур. А в конце посоветовала очень приятное место для обеда :) В общем, очень рекомендую. И спасибо Татьяне за интересную и познавательную экскурсию!
7 января 2018
Была на экскурсии "Киев по Булгакову" 29. 12. 17. В Киеве была проездом, на один вечер, поэтому решила заказать что-нибудь интересненькое. Выбрала на сайте эту экскурсию и не пожалела. Татьяна - очень интересный рассказчик. Для меня самая лучшая экскурсия - это когда во время экскурсии дается информация, которую потом хочется изучить более подробно. Начинаешь рыться в Интернете, искать в литературе... Эта экскурсия была именно такая. Много было информации, о которой я вообще никогда не слышала. Было настолько интересно, что не мешал даже проливной дождь. После экскурсии Татьяна сбросила ссылки на ту информацию, которая меня заинтересовала. Что-то потом уже сама нашла в Интернете. В общем, я очень довольна экскурсией. Рекомендую всем, кому интересно не просто походить по основным достопримечательностям Киева, но хочется открыть его для себя с новой неизвестной стороны. Спасибо, Татьяна!

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