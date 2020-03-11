3 отзыва оставили туристы

Была на экскурсии "Киев по Булгакову" 29. 12. 17. В Киеве была проездом, на один вечер, поэтому решила заказать что-нибудь интересненькое. Выбрала на сайте эту экскурсию и не пожалела. Татьяна - очень интересный рассказчик. Для меня самая лучшая экскурсия - это когда во время экскурсии дается информация, которую потом хочется изучить более подробно. Начинаешь рыться в Интернете, искать в литературе... Эта экскурсия была именно такая. Много было информации, о которой я вообще никогда не слышала. Было настолько интересно, что не мешал даже проливной дождь. После экскурсии Татьяна сбросила ссылки на ту информацию, которая меня заинтересовала. Что-то потом уже сама нашла в Интернете. В общем, я очень довольна экскурсией. Рекомендую всем, кому интересно не просто походить по основным достопримечательностям Киева, но хочется открыть его для себя с новой неизвестной стороны. Спасибо, Татьяна!