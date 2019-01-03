Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Пройдите более 1 километра по подземным туннелям города
Попробуйте опыт нахождения в полной темноте
Посетите настоящий бункер времен Холодной войны
Первой частью вашего тура будет посещение городской подземной системы туннелей реки / водостока. Это будет 1,5–3 часа ходьбы по подземным туннелям, оборудованных специальными фонариками и советскими военными резиновыми резинками. С вашим опытным гидом вы узнаете все, что нужно знать о подземном мире Киева, почувствуете, каково это быть в абсолютной темноте, и познакомитесь с городом совершенно по-новому.
Затем, во второй части этого комбо-тура, исследуйте один из заброшенных бункеров времен холодной войны, забытых со времен СССР. Получите шанс открыть массивную советскую герметичную взрывную дверь в заброшенном убежище от радиоактивных осадков и почувствуйте, каково было бы жить в эпоху, когда люди живут в постоянном страхе перед ядерной атакой. В этой часовой экскурсии вы прикоснетесь к одной из скрытых страниц украинской истории, увидите настоящую гражданскую технику, застывшую во времени, и узнаете о выживании после ядерной войны.
Ответы на вопросы
Что входит
Фонарики
Перчатки
Резиновые сапоги (из советского общевойскового защитного комплекта)
Трансфер
Что не входит
Трансфер от/до вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Не допускаются
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Эту экскурсию НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ посещать:
страдающим клаустрофобией
людям, которые не могут пролезть в стандартный люк
людям, страдающим болями в пояснице и имеющим другие проблемы со спиной
с избыточным весом или сердечными заболеваниями
Не подходит для следующих категорий людей
Беременные женщины
Люди с заболеваниями спины
Люди с клаустрофобией
Люди с заболеваниями сердца
Люди старше 65 лет
Люди весом более 100 кг
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 45 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
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3
–
2
–
1
–
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
P
Paul
3 янв 2019
(Великобритания)
Наш гид очень хорошо говорил по-английски и, очевидно, был поклонником того, что он делал, поэтому его энтузиазм помог в туре. Это продолжается до тех пор, пока в нем говорится, и вам это понравится. Если вам не нравятся темные или маленькие пространства, возможно, пройдите мимо, но вы пропустите хорошую экскурсию. Также будьте готовы немного испачкаться, поэтому оденьтесь, как описано в деталях тура. Это отличный тур, мне он понравился, и я бы сделал это снова, но в другой части Киева или на более экстремальном маршруте. Сделайте это, и вам это понравится.
S
Sanna-Mari
3 дек 2018
(Финляндия)
Интересно, что только 3 участника в такой небольшой группе имели преимущество в истории. Иногда туннели были тесными, т. е. если есть узкое место страха, я не рекомендую. Это было потрясающее чувство, когда вы выключили весь свет, так что туннель был совершенно темным! Мы также видели летучую мышь, крысы, как сообщается, не очень хорошо живут в туннелях.
Y
Yannick
1 ноя 2018
(Германия)
Очень крутой не повседневный опыт, а абсолютный должен сделать в Киеве. Наш гид Ульяна была очень мила и старалась изо всех сил показать нам Киев с другой стороны. Туннели были узкими и старыми, но очень интересными и образовательными. Наконец, старое убежище, которое приносит некоторые сюрпризы, но позвольте себя убедить. В конце также есть начинка / сюрприз:)