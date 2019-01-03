Первой частью вашего тура будет посещение городской подземной системы туннелей реки / водостока. Это будет 1,5–3 часа ходьбы по подземным туннелям, оборудованных специальными фонариками и советскими военными резиновыми резинками. С вашим опытным гидом вы узнаете все, что нужно знать о подземном мире Киева, почувствуете, каково это быть в абсолютной темноте, и познакомитесь с городом совершенно по-новому.

Затем, во второй части этого комбо-тура, исследуйте один из заброшенных бункеров времен холодной войны, забытых со времен СССР. Получите шанс открыть массивную советскую герметичную взрывную дверь в заброшенном убежище от радиоактивных осадков и почувствуйте, каково было бы жить в эпоху, когда люди живут в постоянном страхе перед ядерной атакой. В этой часовой экскурсии вы прикоснетесь к одной из скрытых страниц украинской истории, увидите настоящую гражданскую технику, застывшую во времени, и узнаете о выживании после ядерной войны.