Еще несколько необычных экскурсий в Киеве

Что вас ожидает

Истории древнего Киева

Вы проедете по самым древним и колоритным местам Киева, погружпаясь в его многовековую историю 📖. У памятника «Ладья» вы узнаете легенду о братьях, один из которых основал Киев. Вы увидите памятник княгине Ольге и Золотые Ворота, узнаете о развитии средневекового Киева, жизни князей и городском быте того времени. И конечно, я познакомлю вас с красивейшими древними соборами, украшающими столицу, и расскажу истории их создания: вы посетите Владимирский и Михайловский собор, зайдете в Андреевскую церковь ⛪, осмотрите снаружи легендарный Софийский Собор и Киево-Печерскую Лавру,

Окунуться в современную жизнь города

Я постараюсь не только познакомить вас с историей Киева, но и показать, чем живет город 🏙️ сейчас: порекомендую самые интересные заведения, расскажу о современных тенденциях и нравах столицы ⭐️. Вы увидите объекты, составляющие новый облик Киева: университет им. Т. Г. Шевченко, оперный театр, площадь Независимости, речной вокзал и фуникулер 🚠. Прогуляетесь 👣 по набережной Днепра и рассмотрите утопающий в зелени Киев с лучших смотровых площадок.

Организационные детали

Экскурсия автомобильная (на машине бизнес-класса), с остановками в самых интересных местах Киева.