Еще несколько необычных экскурсий в Киеве

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Киев сквозь века

Обзорная экскурсия по достопримечательностям и ярким уголкам города

Наталья
Наталья – Гид из Киева
За пару часов вы успеете погрузиться в атмосферу древнего Киева и прочувствуете ритм его повседневной жизни.

Я хочу показать вам все грани города: утопающие в зелени старинные улочки, древние соборы и городские площади, живописную набережную Днепра, интересные кафе и магазинчики.

Вы непременно влюбитесь ❤️ в Киев – красивейший город-парк, величественно стоящий на семи холмах и хранящий свою многовековую историю 📖.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-2 человек

  • €102 за экскурсию

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Киев сквозь века
Киев сквозь века

Что вас ожидает

Истории древнего Киева
Вы проедете по самым древним и колоритным местам Киева, погружпаясь в его многовековую историю 📖. У памятника «Ладья» вы узнаете легенду о братьях, один из которых основал Киев. Вы увидите памятник княгине Ольге и Золотые Ворота, узнаете о развитии средневекового Киева, жизни князей и городском быте того времени. И конечно, я познакомлю вас с красивейшими древними соборами, украшающими столицу, и расскажу истории их создания: вы посетите Владимирский и Михайловский собор, зайдете в Андреевскую церковь ⛪, осмотрите снаружи легендарный Софийский Собор и Киево-Печерскую Лавру,

Окунуться в современную жизнь города
Я постараюсь не только познакомить вас с историей Киева, но и показать, чем живет город 🏙️ сейчас: порекомендую самые интересные заведения, расскажу о современных тенденциях и нравах столицы ⭐️. Вы увидите объекты, составляющие новый облик Киева: университет им. Т. Г. Шевченко, оперный театр, площадь Независимости, речной вокзал и фуникулер 🚠. Прогуляетесь 👣 по набережной Днепра и рассмотрите утопающий в зелени Киев с лучших смотровых площадок.

Организационные детали

Экскурсия автомобильная (на машине бизнес-класса), с остановками в самых интересных местах Киева.

Киев сквозь века
Киев сквозь века
Киев сквозь века
Киев сквозь века
Киев сквозь века
Киев сквозь века
Киев сквозь века
Киев сквозь века
Киев сквозь века
Киев сквозь века
Киев сквозь века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Меня зовут Наталья, мне 39 лет. Организация туров и экскурсий по Украине мое призвание, хотя по образованию я юрист. Туризмом я занимаюсь уже 15 лет, а все свободное время уделяю семье и путешествиям ))
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