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Киевские палимпсесты. Местами Василия Стуса

5
2 отзыва
Daria A.
Daria A. – Гид из Киева
Киевские палимпсесты.

Местами Василия Стуса
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 600 грн за человека

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Киевские палимпсесты. Местами Василия Стуса
Киевские палимпсесты. Местами Василия Стуса

Что вы увидите

  • Академия Наук Украины
  • кинотеатр "Украина"
  • Софийский собор
  • здание СБУ
Жизнь одного из самых глубоких несокрушимых поэтов ХХ века была тесно связано с Киевом.
Не будет преувеличением сказать, что этот город 🏙️ сильно повлиял на характер Стуса, изменил его жизненные линии, терпко вливаясь в его поэзии и письма.
Мы пройдем знаковыми местами его жизни и творчества. Узнаем, что в действительности произошло в кинотеатре " Украина " 4 сентября 1965 на премьере фильма С. Параджанова "Тени забытых предков", за что он был исключен из аспирантуры, что Стус писал вещие стихи, почему можно говорить об определенной святости этого человека после смерти, при каких условиях состоялось перезахоронение Стуса на Байковом кладбище и еще много интересного.
Читать стихи, вспоминать ту необыкновенную эпоху, ходить по тем же улицам и вместе раскрывать слои палимпсестов Стуса из Киева.
Тысячелетнему Киеву
вдруг очень захотелось омолодиться.
Неожиданно Киев ощутил гостиницы,
электрички, троллейбусы, поезда,
мост Патона
и нескладные дома Крещатика.
Шершавый асфальт
Киев лизнул
своим языком языческим –
и склоны Зелёного театра
начали прорастать куницами,
векшами, буй-турами,
загоготала, разгоняя Днепровские волны
идолова Ярилина голова...
Экскурсия может планироваться в двух вариантах.

Общая предусматривает в частности:

  • Институт литературы, куда Василий Стус поступил в аспирантуру;
  • Кинотеатр " Украина ", когда Стус присоединился к акции протеста против арестов украинской интеллигенции;
  • Следственный изолятор КГБ, где просидел 9 месяцев перед ссылкой 1972 года.
  • На углубленной экскурсии 🧭 можно увидеть дом, в котором жил В. Стус, а также посетить могилу поэта на Байковом кладбище.
Начало
🚩 Европейская площадь, возле отеля "Днепр", ул. Грушевского 1/2
Место завершения
🏁 Парк Тараса Шевченко
Киевские палимпсесты. Местами Василия Стуса
Киевские палимпсесты. Местами Василия Стуса
Киевские палимпсесты. Местами Василия Стуса
Киевские палимпсесты. Местами Василия Стуса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Daria A.
Daria A.
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2 отзыва оставили туристы

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