Жизнь одного из самых глубоких несокрушимых поэтов ХХ века была тесно связано с Киевом.

Не будет преувеличением сказать, что этот город 🏙️ сильно повлиял на характер Стуса, изменил его жизненные линии, терпко вливаясь в его поэзии и письма.

Мы пройдем знаковыми местами его жизни и творчества. Узнаем, что в действительности произошло в кинотеатре " Украина " 4 сентября 1965 на премьере фильма С. Параджанова "Тени забытых предков", за что он был исключен из аспирантуры, что Стус писал вещие стихи, почему можно говорить об определенной святости этого человека после смерти, при каких условиях состоялось перезахоронение Стуса на Байковом кладбище и еще много интересного.

Читать стихи, вспоминать ту необыкновенную эпоху, ходить по тем же улицам и вместе раскрывать слои палимпсестов Стуса из Киева.

Тысячелетнему Киеву

вдруг очень захотелось омолодиться.

Неожиданно Киев ощутил гостиницы,

электрички, троллейбусы, поезда,

мост Патона

и нескладные дома Крещатика.

Шершавый асфальт

Киев лизнул

своим языком языческим –

и склоны Зелёного театра

начали прорастать куницами,

векшами, буй-турами,

загоготала, разгоняя Днепровские волны

идолова Ярилина голова...

Экскурсия может планироваться в двух вариантах.

Общая предусматривает в частности: