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Крещатик и тайны особняков Липок

Tatiana I.
Tatiana I. – Гид из Киева
Крещатик и тайны особняков Липок
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 1 000 грн за экскурсию

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Крещатик и тайны особняков Липок
Крещатик и тайны особняков Липок

Что вы увидите

  • улица Крещатик
  • дом Владислава Городецкого "дом с химерами"
  • театр И. Франка
  • Национальный банк Украины
  • Правительственный квартал
  • царский (мариининский ) дворец и парк
  • "пряничный и шоколадный домики"
  • дом "плачущей вховы"
  • романский и готический особняки
  • панорамная площадка с прекрасным видом на Днепр и др.
Дорогие гости!
Во время экскурсии 🧭 Вы узнаете историю 📖 самой главной улицы столицы ⭐️ Украины, о исторических личностях, жизнь и творчество которых была связана с этой улицей.
Вы узнаете что связывает Киев с Римом, Парижем, Неаполем, Мадридом… и многое другое.
Аристократические Липки хранят немало тайн своих бывших обитателей. Дом с «химерами» и дом «плачущей вдовы», «пряничный» и «шоколадный» домики приоткроют вам свои тайны…
Район по которому мы будем гулять 👣 необычен для Киева — здесь в конце ХIХ — начале ХХ века жили богатые аристократы и творили великие архитекторы. Шедевры дореволюционной архитектуры откроют Вам свои тайны. Вы увидите известный дом с «химерми» Владислава Городецкого, которого часто называют «украинским Гауди». Мы погуляем по «маленькому Парижу» — улице Городецкого, познакомимся с произведениями известных архитекторов, украсившими своими произведениями эту часть Киева. Мы увидим здание похожее на венецианский палаццо и средневековый замок 🏰, а также мариининский (царский дворец).

В ходе экскурсии Вы узнаете:

  • где снимался клип «Небеса обетованные» и последний фильм 🎥 с участием Людмилы Гурченко;
  • почему царский дворец называет мариининским и какие тайны он хранит;
  • чей особняк посещала сестра последнего императора и историю его хозяев;
  • тайны «пряничного» домика;
  • где проходили балы в дореволюционном Киеве и кому А. Пушкин посвятил строки в " Евгение Онегине». Вы услышите интересные истории о архитектурных стилях, великих людях, известных архитекторах, мистике и тайнах и многое другое…
Добро пожаловать в Киев!
Что входит
  • услуги гида
Начало
🚩 метро "Крещатик" ( улица Крещатик) возле входа в М
Место завершения
🏁 Крещатик
Крещатик и тайны особняков Липок
Крещатик и тайны особняков Липок
Крещатик и тайны особняков Липок

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Tatiana I.
Tatiana I.
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Tatiana I. проводит ещё 5 экскурсий

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