Дорогие гости!

Во время экскурсии 🧭 Вы узнаете историю 📖 самой главной улицы столицы ⭐️ Украины, о исторических личностях, жизнь и творчество которых была связана с этой улицей.

Вы узнаете что связывает Киев с Римом, Парижем, Неаполем, Мадридом… и многое другое.

Аристократические Липки хранят немало тайн своих бывших обитателей. Дом с «химерами» и дом «плачущей вдовы», «пряничный» и «шоколадный» домики приоткроют вам свои тайны…

Район по которому мы будем гулять 👣 необычен для Киева — здесь в конце ХIХ — начале ХХ века жили богатые аристократы и творили великие архитекторы. Шедевры дореволюционной архитектуры откроют Вам свои тайны. Вы увидите известный дом с «химерми» Владислава Городецкого, которого часто называют «украинским Гауди». Мы погуляем по «маленькому Парижу» — улице Городецкого, познакомимся с произведениями известных архитекторов, украсившими своими произведениями эту часть Киева. Мы увидим здание похожее на венецианский палаццо и средневековый замок 🏰, а также мариининский (царский дворец).

В ходе экскурсии Вы узнаете:

где снимался клип «Небеса обетованные» и последний фильм 🎥 с участием Людмилы Гурченко;

почему царский дворец называет мариининским и какие тайны он хранит;

чей особняк посещала сестра последнего императора и историю его хозяев;

тайны «пряничного» домика;

где проходили балы в дореволюционном Киеве и кому А. Пушкин посвятил строки в " Евгение Онегине». Вы услышите интересные истории о архитектурных стилях, великих людях, известных архитекторах, мистике и тайнах и многое другое…

Добро пожаловать в Киев!