Одна из самых интересных экскурсий по местам со своей внутренней Силой и энергетикой. Межигорье откроется для вас со всех сторон, начиная от древнего времени строительства Духовного козацкого центра Украины - Межигорского монастыря, и заканчивая президентской резиденцией с роскошными территориями у Киевского моря 🌊 и причудливыми строениями.

Посетите резиденцию, пока она открыта для туристов!

Мы встречаемся у метро 🚇, едем общественным транспортом к резиденции, гуляем по территории пешком и потом решаете вы, остаться гулять 👣 дальше, а позже вернуться в Киев или вернуться вместе с гидом.

Гиду вы сможете задать множество вопросов, если они возникнут, так как печатные издания упускают нюансы по содержанию резиденции.