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Межигорье: президентская резиденция или древний монастырь

5
1 отзыв
Оксана Ш.
Оксана Ш. – Гид из Киева
Вас ждет интересная и насыщенная экскурсия ⛳ по Межигорью.

Это место со своей внутренней силой и энергетикой.

Сейчас здесь находится президентская резиденция бывшего президента Украины В.

Януковича.

Вы увидите здание «Хонка», роскошные территории с озерами и скульптурами, причудливые строения, дебаркадер «Галеон».
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 200 грн за человека

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Межигорье: президентская резиденция или древний монастырь
Межигорье: президентская резиденция или древний монастырь

Что вы увидите

  • Резиденция Межигорье
  • Хонка клубный дом (снаружи)
  • дебаркадер «Галеон»
  • гольф-клуб
  • Верхний и Нижний каскад озер
  • Межигорская набережная
Одна из самых интересных экскурсий по местам со своей внутренней Силой и энергетикой. Межигорье откроется для вас со всех сторон, начиная от древнего времени строительства Духовного козацкого центра Украины - Межигорского монастыря, и заканчивая президентской резиденцией с роскошными территориями у Киевского моря 🌊 и причудливыми строениями.
Посетите резиденцию, пока она открыта для туристов!
Мы встречаемся у метро 🚇, едем общественным транспортом к резиденции, гуляем по территории пешком и потом решаете вы, остаться гулять 👣 дальше, а позже вернуться в Киев или вернуться вместе с гидом.
Гиду вы сможете задать множество вопросов, если они возникнут, так как печатные издания упускают нюансы по содержанию резиденции.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается переезд к резиденции – 70 грн в одну сторону и входной билет – 150 грн за человека
Начало
🚩 метро Героев Днепра
Место завершения
🏁 Межигорье
Межигорье: президентская резиденция или древний монастырь
Межигорье: президентская резиденция или древний монастырь
Межигорье: президентская резиденция или древний монастырь
Межигорье: президентская резиденция или древний монастырь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Оксана Ш.
Оксана Ш.
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1 отзыв оставили туристы

Оксана Ш. проводит ещё 2 экскурсии

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