Желаешь почувствовать себя настоящим сталкером?! Это именно то что ты искал. Два полноценных дня в Чернобыльской Зоне Отчуждения!

Погрузись в атмосферу таинственной Чернобыльской Зоны.

Узнай все о том что произошло во время трагедии на самом деле.

Куда делись все те люди которые здесь жили? Что стало с покинутыми городами после более чем 30-ти лет?

После этой поездки ты уже не будешь прежним, мы тебе это гарантируем.

А как тебе ночь в самом Чернобыле? Такой ночки у тебя явно еще не было. Помимо основных локаций наши Гиды-Сталкеры увезут тебя в глубину Зоны и покажут места, о которых ты даже не догадывался!