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Мистический двухдневный тур в Чернобыль и Припять с отелем и питанием

Go2Chernobyl
Go2Chernobyl – Гид из Киева
Мистический двухдневный тур в Чернобыль и Припять с отелем и питанием
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • 🌃Ночная
  • 🎫Онлайн билеты
  • ⚙️Необычно и интересно

  • 7 136 грн за человека

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Мистический двухдневный тур в Чернобыль и Припять с отелем и питанием
Мистический двухдневный тур в Чернобыль и Припять с отелем и питанием

Что вы увидите

  • г. Чернобыль
  • г. Припять
  • Секретный объект Чернобыль-2 ЗРЛС "ДУГА"
  • Смотровая площадка Чернобыльской АЭС
  • КПП «Левив»
  • Третья очередь ЧАЭС, недостроенные энергоблоки №5 и№6 (снаружи)
  • Недостроенные Градирни (внутри и снаружи)
  • Заброшенная экспериментальная база радиобиологии
  • Искусственный Пруд Охладитель АЭС
  • Железнодорожная станция "Янов" (посещение зависит от даты тура)
  • с. Парышев, Опачичи (общение с самоселами)
  • Чернобыль-2 военный городок + РЛС " ДУГА-1" административное здание
Желаешь почувствовать себя настоящим сталкером?! Это именно то что ты искал. Два полноценных дня в Чернобыльской Зоне Отчуждения!
Погрузись в атмосферу таинственной Чернобыльской Зоны.
Узнай все о том что произошло во время трагедии на самом деле.
Куда делись все те люди которые здесь жили? Что стало с покинутыми городами после более чем 30-ти лет?
После этой поездки ты уже не будешь прежним, мы тебе это гарантируем.
А как тебе ночь в самом Чернобыле? Такой ночки у тебя явно еще не было. Помимо основных локаций наши Гиды-Сталкеры увезут тебя в глубину Зоны и покажут места, о которых ты даже не догадывался!
Что входит
  • Полномасштабное посещение ЧЗО
  • Транспортное сопровождение
  • Страхование
  • Организация разрешительной документации, необходимой для посещения Зоны
  • Разрешительная документация необходимая для посещения 30км Зоны
  • Разрешительная документация необходимая для посещения 10км Зоны
  • Разрешительная документация необходимая для посещения г. Припять
  • Профессиональный гид на английском или русском языке
  • Разрешение на фото-видеосъемку
  • Питание
  • Проживание в отеле в г. Чернобыль
Что не входит
  • Аренда дозиметра ( по желанию )
Начало и место завершения
🚩 Киев, ул. Симона Петлюри 28
Мистический двухдневный тур в Чернобыль и Припять с отелем и питанием
Мистический двухдневный тур в Чернобыль и Припять с отелем и питанием
Мистический двухдневный тур в Чернобыль и Припять с отелем и питанием
Мистический двухдневный тур в Чернобыль и Припять с отелем и питанием
Мистический двухдневный тур в Чернобыль и Припять с отелем и питанием
Мистический двухдневный тур в Чернобыль и Припять с отелем и питанием
Мистический двухдневный тур в Чернобыль и Припять с отелем и питанием
Мистический двухдневный тур в Чернобыль и Припять с отелем и питанием
Мистический двухдневный тур в Чернобыль и Припять с отелем и питанием
Мистический двухдневный тур в Чернобыль и Припять с отелем и питанием

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Go2Chernobyl
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