Что вы увидите
- г. Чернобыль
- г. Припять
- Секретный объект Чернобыль-2 ЗРЛС "ДУГА"
- Смотровая площадка Чернобыльской АЭС
- КПП «Левив»
- Третья очередь ЧАЭС, недостроенные энергоблоки №5 и№6 (снаружи)
- Недостроенные Градирни (внутри и снаружи)
- Заброшенная экспериментальная база радиобиологии
- Искусственный Пруд Охладитель АЭС
- Железнодорожная станция "Янов" (посещение зависит от даты тура)
- с. Парышев, Опачичи (общение с самоселами)
- Чернобыль-2 военный городок + РЛС " ДУГА-1" административное здание
Желаешь почувствовать себя настоящим сталкером?! Это именно то что ты искал. Два полноценных дня в Чернобыльской Зоне Отчуждения!
Погрузись в атмосферу таинственной Чернобыльской Зоны.
Узнай все о том что произошло во время трагедии на самом деле.
Куда делись все те люди которые здесь жили? Что стало с покинутыми городами после более чем 30-ти лет?
После этой поездки ты уже не будешь прежним, мы тебе это гарантируем.
А как тебе ночь в самом Чернобыле? Такой ночки у тебя явно еще не было. Помимо основных локаций наши Гиды-Сталкеры увезут тебя в глубину Зоны и покажут места, о которых ты даже не догадывался!
Что входит
- Полномасштабное посещение ЧЗО
- Транспортное сопровождение
- Страхование
- Организация разрешительной документации, необходимой для посещения Зоны
- Разрешительная документация необходимая для посещения 30км Зоны
- Разрешительная документация необходимая для посещения 10км Зоны
- Разрешительная документация необходимая для посещения г. Припять
- Профессиональный гид на английском или русском языке
- Разрешение на фото-видеосъемку
- Питание
- Проживание в отеле в г. Чернобыль
Что не входит
- Аренда дозиметра ( по желанию )
Начало и место завершения
🚩 Киев, ул. Симона Петлюри 28
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- Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
- Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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