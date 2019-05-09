1 отзыв оставили туристы

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Мистический Киев

Открыть таинственную сторону жизни города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 7 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Владимирский собор
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60 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Татьяна
Задать вопросОбычно отвечает за 11 мин.
Татьяна – Гид по Киеву
Эта тематическая прогулка 👣 погрузит вас в атмосферу тайн и легенд.

Вы пройдёте по самой мистической улице столицы, услышите о поверьях, связанных с Лысой горой, и о возникновении известных речевых оборотов.

Вспомните Гоголя и Булгакова, узнаете, по каким признакам в женщине распознавали ведьму, и возможно, встретите единственного киевского призрака!
Мистический Киев
Мистический Киев

Что вас ожидает

При словах «Киев и мистика» в сознании сразу же возникает образ Лысой горы — места безудержных шабашей ведьм. «Ведьма известна, я думаю, всякому, хотя она и водится, собственно, на Украине, а Лысая гора под Киевом служит сборищем всех ведьм, кои тут по ночам отправляют свой шабаш...» — писал Владимир Даль в работе «О поверьях, суеверьях и предрассудках русского народа».

Причем если в легендах о киевских ведьмах говорят постоянно, то на призраков столица, увы, не богата. За всю историю удалось встретить всего одну «женщину в белом». Еще Гоголь написал, что в Киеве торговки на рынке — ведьмы. Затем его поддержал Гумилев, который венчался здесь с Анной Ахматовой — он «взял не жену, а колдунью».

О мистике в этом городе говорится легко, и я расскажу вам все, что знаю о таинственной стороне жизни Киева. Если вас интересуют ответы на следующие вопросы:

  • откуда в нашем обиходе до сих пор существуют фразы «выводить на чистую воду» и «звезд с неба не хватать»?
  • как узнать, ведьма ли твоя соседка?
  • как киевская икона стала польской святыней?
  • как от чумы Киев спасла молитва во имя Аллаха?
  • как вдова укрыла Булгакова Шинелью Гоголя?
  • где впервые в Киеве появилось привидение и первый полтергейст?
  • где находится дом, в котором никто не живет?

Вы также узнаете о мистике в жизни Михаила Булгакова и таинственную историю, произошедшую с известным врачом Феофила Яновского. Прогулка будет проходить по Старокиевской горе, Владимирской горке и Андреевскому спуску.

Обязательно свяжитесь со мной, и я проведу для вас увлекательную прогулку с будоражащими кровь подробностями мистической жизни Киева!

Мистический Киев
Мистический Киев
Мистический Киев

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Владимирский собор.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Я киевлянка по рождению и в душе. Лицензированный экскурсовод по Киеву с многолетним опытом работы. Гид по Европе. Сколько себя помню, всегда любила просто гулять по этому древнему городу. А после сделала это своей профессией. С радостью покажу вам мой любимый Киев – «Мать городов русских» на днепровских холмах, овеянный легендами и мистическими историями.
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1 отзыв оставили туристы

9 мая 2019
Спасибо Татьяне за прекрасную прогулку для всей семьи. В первую очередь, экскурсию выбирала для сына (11 лет). В Киеве были много раз, но с такого ракурса увидели его впервые. Спасибо Татьяне за то, уловила мою идею, в начале экскурсии акцент был на сына, вопросы его отнюдь не испугали :-), а интерес проснулся. Довольны остались все: и сын, и мы с мужем. Еще раз спасибо! P. S. отдельно спасибо - за Булгакова

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