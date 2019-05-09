1 отзыв оставили туристы

Эта тематическая прогулка 👣 погрузит вас в атмосферу тайн и легенд. Вы пройдёте по самой мистической улице столицы, услышите о поверьях, связанных с Лысой горой, и о возникновении известных речевых оборотов. Вспомните Гоголя и Булгакова, узнаете, по каким признакам в женщине распознавали ведьму, и возможно, встретите единственного киевского призрака!

Что вас ожидает

При словах «Киев и мистика» в сознании сразу же возникает образ Лысой горы — места безудержных шабашей ведьм. «Ведьма известна, я думаю, всякому, хотя она и водится, собственно, на Украине, а Лысая гора под Киевом служит сборищем всех ведьм, кои тут по ночам отправляют свой шабаш...» — писал Владимир Даль в работе «О поверьях, суеверьях и предрассудках русского народа».

Причем если в легендах о киевских ведьмах говорят постоянно, то на призраков столица, увы, не богата. За всю историю удалось встретить всего одну «женщину в белом». Еще Гоголь написал, что в Киеве торговки на рынке — ведьмы. Затем его поддержал Гумилев, который венчался здесь с Анной Ахматовой — он «взял не жену, а колдунью».

О мистике в этом городе говорится легко, и я расскажу вам все, что знаю о таинственной стороне жизни Киева. Если вас интересуют ответы на следующие вопросы:

откуда в нашем обиходе до сих пор существуют фразы «выводить на чистую воду» и «звезд с неба не хватать»?

как узнать, ведьма ли твоя соседка?

как киевская икона стала польской святыней?

как от чумы Киев спасла молитва во имя Аллаха?

как вдова укрыла Булгакова Шинелью Гоголя?

где впервые в Киеве появилось привидение и первый полтергейст?

где находится дом, в котором никто не живет?

Вы также узнаете о мистике в жизни Михаила Булгакова и таинственную историю, произошедшую с известным врачом Феофила Яновского. Прогулка будет проходить по Старокиевской горе, Владимирской горке и Андреевскому спуску.

Обязательно свяжитесь со мной, и я проведу для вас увлекательную прогулку с будоражащими кровь подробностями мистической жизни Киева!