1 отзыв оставили туристы

При словах «Киев и мистика» в сознании сразу же возникает образ Лысой горы — места безудержных шабашей ведьм. «Ведьма известна, я думаю, всякому, хотя она и водится, собственно, на Украине, а Лысая гора под Киевом служит сборищем всех ведьм, кои тут по ночам отправляют свой шабаш...» — писал Владимир Даль в работе «О поверьях, суеверьях и предрассудках русского народа».
Причем если в легендах о киевских ведьмах говорят постоянно, то на призраков столица, увы, не богата. За всю историю удалось встретить всего одну «женщину в белом». Еще Гоголь написал, что в Киеве торговки на рынке — ведьмы. Затем его поддержал Гумилев, который венчался здесь с Анной Ахматовой — он «взял не жену, а колдунью».
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