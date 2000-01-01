В ночь на Ивана Купала на Лысую гору слетается, нечистая сила
В ночь на Ивана Купала на Лысую гору слетается, нечистая сила… Вам уже страшно? Или смешно? А ведь в Киеве множество мест, что так или иначе связанных мистическими легендами, слухами и задокументированной информацией.
Не они ли, переплетаясь с реальной историей, создают многокрасочную картину Города? Знаменитые ведьмы-киевицы, языческие традиции, проклятие князя Владимира, потустороннее в жизни уважаемых киевлян, ритуалы XIX века — об этом и многом другом, вы сможете узнать на этой необычной экскурсии.
Не они ли, переплетаясь с реальной историей, создают многокрасочную картину Города? Знаменитые ведьмы-киевицы, языческие традиции, проклятие князя Владимира, потустороннее в жизни уважаемых киевлян, ритуалы XIX века — об этом и многом другом, вы сможете узнать на этой необычной экскурсии.
Что вы увидите 🤩
- Усадьба с привидениями
- Андреевская церковь
- Замковая гора
- «Козье болотце»
- Парковый мост
- Старокиевская гора
Что вас ожидает:
Богатый арсенал мистических мест центра Украины
Столица Украины притягивает гостей города своими загадками, таинственностью, богатой культурой, необычной энергетикой. Вся мистика Киева сосредоточена вокруг местных соборов, церквей, урочищ, легендарной лысой горы. Любители необычных историй могут насладиться потрясающими рассказами о Владимирской горе. Именно она, по мнению астрологов, считается проводником незримой энергии между Космосом и нашей планетой.
Вековые легенды и загадочные истории
Современные гиды предлагают массу маршрутов, чтобы посетить энергетические места Киева. Любители страшных рассказов, ворожбы, проклятых урочищ могут посетить подземелья, капища, заброшенные здания, кладбища. Мало кто знает, что столица Украины привлекает оккультные организации. Здесь проводят обряды, попадают в курьезные ситуации, совершают жертвоприношения. Некоторым туристам видятся призраки прошлого. Гости города имеют уникальный шанс посетить чертовы перекрестки, где страждущие оставляют болезни и горести.
Откройте таинственную сторону жизни столицы
Мистический Киев приглашает всецело погрузиться в таинственную атмосферу, познать тайны и легенды. Хотите услышать о местных поверьях? Желаете вспомнить известных писателей Булгакова и Гоголя? Запишитесь на новую экскурсионную программу. Теперь каждый гость города сможет пройтись по самой загадочной улице столицы, услышать, по каким признакам ранее распознавали ведьму. Узкие улочки Подола, романические набережные Днепра, царственно прекрасные архитектурные сооружения — все это ждёт заказчиков экскурсионных мероприятий.
Важная информация:
На эту экскурсию желательна удобная обувь и одежда закрывающая ноги. Мы поднимаемся на Лысую гору, на маршруте крапива, лестницы и прочее. Правильно подобранная одежда и обувь залог успеха любой экскурсии!
Вы можете заказать эту экскурсию ИНДИВИДУАЛЬНО. Это значит, что гид будет работать исключительно для Вас или вашей компании. Перед экскурсией вы сможете проговорить с гидом ваши особые предпочтения и коррективы в маршрут экскурсии. Заказать индивидуальную экскурсию по ссылке.
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионная программа и услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
- Где начинаем и завершаем
- Начало: Контрактовая пл., КиевЗавершение: Старокиевская гора, Киев
- Когда и сколько длится?
- Когда: Смотрите свободные датыЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
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