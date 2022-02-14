Мистика Киева (Индивидуальная экскурсия)

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Богатый арсенал мистических мест центра Украины

Столица Украины притягивает гостей города своими загадками, таинственностью, богатой культурой, необычной энергетикой. Вся мистика Киева сосредоточена вокруг местных соборов, церквей, урочищ, легендарной лысой горы. Любители необычных историй могут насладиться потрясающими рассказами о Владимирской горе. Именно она, по мнению астрологов, считается проводником незримой энергии между Космосом и нашей планетой.

Вековые легенды и загадочные истории

Современные гиды предлагают массу маршрутов, чтобы посетить энергетические места Киева. Любители страшных рассказов, ворожбы, проклятых урочищ могут посетить подземелья, капища, заброшенные здания, кладбища. Мало кто знает, что столица Украины привлекает оккультные организации. Здесь проводят обряды, попадают в курьезные ситуации, совершают жертвоприношения. Некоторым туристам видятся призраки прошлого. Гости города имеют уникальный шанс посетить чертовы перекрестки, где страждущие оставляют болезни и горести.

Откройте таинственную сторону жизни столицы

Мистический Киев приглашает всецело погрузиться в таинственную атмосферу, познать тайны и легенды. Хотите услышать о местных поверьях? Желаете вспомнить известных писателей Булгакова и Гоголя? Запишитесь на новую экскурсионную программу. Теперь каждый гость города сможет пройтись по самой загадочной улице столицы, услышать, по каким признакам ранее распознавали ведьму. Узкие улочки Подола, романические набережные Днепра, царственно прекрасные архитектурные сооружения — все это ждёт заказчиков экскурсионных мероприятий.

Важная информация:

На эту экскурсию желательна удобная обувь и одежда закрывающая ноги. Мы поднимаемся на Лысую гору, на маршруте крапива, лестницы и прочее. Правильно подобранная одежда и обувь залог успеха любой экскурсии!

Вы заказываете эту экскурсию ИНДИВИДУАЛЬНО. Это значит, что гид будет работать исключительно для Вас или вашей компании. Перед экскурсией вы сможете проговорить с гидом ваши особые предпочтения и коррективы в маршрут экскурсии. Также вы можете заказать групповую экскурсию по ссылке.