Олег К. проводит ещё 1 экскурсию

Вы хотите научиться кататься на мотоцикле 🛵 всего за день? Тогда вам к нам.
Наша мотошкола основана в 2013 году командой опытных мотоциклистов. Практический стаж каждого из нас состоит из ежедневного вождения спортбайков в агрессивных городских условиях.
Как проходит занятие?
Инструктор мотошколы работает с Вами в индивидуальном порядке. На протяжении всего времени занятия наш инструктор будет постоянно отслеживать все Ваши ошибки и вовремя корректировать каждое упражнения из урока Вашего обучения.
Когда проходят занятия:
с 9:00 до 23:00, в любой день недели, включая праздничные дни и выходные.
На чем проходят занятия:
При обучении используется мототехника школы, либо же Ваша техника.
Что нужно иметь с собой:
Обувь на жесткой подошве, плотные брюки (джинсы). Вся остальная экипировка предоставляется нашей мотошколой.
Стоимость курса составляет: 1200 грн, включая предоставление базового мотоцикла (Honda CBR 125).
Есть попросы? Не стесняйтесь, пишите сообщение через сайт
Начало и место завершения
🚩 ТЦ АШАН, Киев, проспект Московский, 15а
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 4 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.