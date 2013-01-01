Олег К. проводит ещё 1 экскурсию

Вы хотите научиться кататься на мотоцикле 🛵 всего за день? Тогда вам к нам.

Наша мотошкола основана в 2013 году командой опытных мотоциклистов. Практический стаж каждого из нас состоит из ежедневного вождения спортбайков в агрессивных городских условиях.

Как проходит занятие?

Инструктор мотошколы работает с Вами в индивидуальном порядке. На протяжении всего времени занятия наш инструктор будет постоянно отслеживать все Ваши ошибки и вовремя корректировать каждое упражнения из урока Вашего обучения.

Когда проходят занятия:

с 9:00 до 23:00, в любой день недели, включая праздничные дни и выходные.

На чем проходят занятия:

При обучении используется мототехника школы, либо же Ваша техника.

Что нужно иметь с собой:

Обувь на жесткой подошве, плотные брюки (джинсы). Вся остальная экипировка предоставляется нашей мотошколой.

Стоимость курса составляет: 1200 грн, включая предоставление базового мотоцикла (Honda CBR 125).

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