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Мото урок

Олег К.
Олег К. – Гид из Киева
Мото урок
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • 300 грн за человека

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Мото урок
Вы хотите попробовать, как это - быть мотоциклистом?
Почувствовать скорость?
Получить выброс адреналина на год вперед?
Тогда пробный урок вождения мотоцикла - то, что нужно.
Наша мотошкола основана в 2013 году командой опытных мотоциклистов. Практический стаж каждого из нас состоит из ежедневного вождения спортбайков в агрессивных городских условиях.

Когда проходят занятия:

  • с 9:00 до 23:00, в любой день недели, включая праздничные дни и выходные.

Что нужно иметь с собой:

  • Обувь на жесткой подошве, плотные брюки (джинсы). Вся остальная экипировка предоставляется нашей мотошколой.
Стоимость пробного урока составляет: 300 грн, включая предоставление базового мотоцикла (Honda CBR 125)
Начало и место завершения
🚩 ТЦ АШАН, Киев, проспект Московский, 15а

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег К.
Олег К.
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Олег К. проводит ещё 1 экскурсию

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1 400грн
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Мото день

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