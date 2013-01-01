Олег К. проводит ещё 1 экскурсию

Вы хотите попробовать, как это - быть мотоциклистом?
Почувствовать скорость?
Получить выброс адреналина на год вперед?
Тогда пробный урок вождения мотоцикла - то, что нужно.
Наша мотошкола основана в 2013 году командой опытных мотоциклистов. Практический стаж каждого из нас состоит из ежедневного вождения спортбайков в агрессивных городских условиях.
Когда проходят занятия:
- с 9:00 до 23:00, в любой день недели, включая праздничные дни и выходные.
Что нужно иметь с собой:
- Обувь на жесткой подошве, плотные брюки (джинсы). Вся остальная экипировка предоставляется нашей мотошколой.
Стоимость пробного урока составляет: 300 грн, включая предоставление базового мотоцикла (Honda CBR 125)
Начало и место завершения
🚩 ТЦ АШАН, Киев, проспект Московский, 15а
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 4 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег К.
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