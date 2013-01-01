Олег К. проводит ещё 1 экскурсию

Вы хотите попробовать, как это - быть мотоциклистом?

Почувствовать скорость?

Получить выброс адреналина на год вперед?

Тогда пробный урок вождения мотоцикла - то, что нужно.

Наша мотошкола основана в 2013 году командой опытных мотоциклистов. Практический стаж каждого из нас состоит из ежедневного вождения спортбайков в агрессивных городских условиях.

Когда проходят занятия:

с 9:00 до 23:00, в любой день недели, включая праздничные дни и выходные.

Что нужно иметь с собой:

Обувь на жесткой подошве, плотные брюки (джинсы). Вся остальная экипировка предоставляется нашей мотошколой.

Стоимость пробного урока составляет: 300 грн, включая предоставление базового мотоцикла (Honda CBR 125)