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Мой Киев (обзорная пешеходная экскурсия для индивидуалов)

4.9
10 отзывов
Tatiana I.
Tatiana I. – Гид из Киева
Киев – это мой родной город 🏙️, я очень его люблю и хочу передать эту любовь вам.

Эта одна из самых популярных и интересных экскурсий.

Она познакомит вас с главными достопримечательностями 🏛️ Киева на Старокиевской горе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 950 грн за экскурсию

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Мой Киев (обзорная пешеходная экскурсия для индивидуалов)
Мой Киев (обзорная пешеходная экскурсия для индивидуалов)

Что вы увидите

  • Владимирский собор
  • Золотые ворота
  • собор Святой Софии
  • Михайловский Златоверхий собор
  • Владимирская горка
  • Пейзажная аллея
  • Владимирская горка
  • памятник Владимира
  • Андреевская церковь
  • Андреевский спуск
  • потрясающие панорамы города и окрестностей
Дорогие гости Киева!
Эта одна из самых популярных и интересных экскурсий познакомит гостей с главными достопримечательностями 🏛️ Киева на Старокиевской горе.
Маршрут экскурсии 🧭 начинается от одно из значимых соборов Киева - Владимирского собора, о история 📖 постройки, чудотворных мощах и иконах Вы услышите в этой части экскурсии.
Вы увидите самую длинную тополиную аллею в Европе и я вам расскажу о Латинском квартале в Киеве.
Побываем на улице трех театров, полюбуемся национальным Театром оперы и балета - одним из самых красивых 🤩 сооружений Киева.
Увидим " Золотые Ворота" - главный въезд в столицу древнерусского государства - Киевской Руси.
Эти " Золотые Ворота", названные в честь подобных ворот в Константинополе и Иерусалиме были построены во время правления великого князя Ярослава Мудрого (ХI в).
Далее наш путь ведет к главному храму Киевской Руси - собору "Софии" - "Премудрости божей "(ХI в), хранящему немало тайн...
Побываем на Софиевской и Михайловской площадях. А также посетим Михайловский Златоверхий собор и Вы узнаете некоторые тайны этой обители...
Владимирская горка - визитная карточка Киева. Михаил Булгаков, воспевал это "лучшее место в мире" в сугубо "киевском" романе "Белая гвардия". Полюбуемся памятником крестителю Руси - великому князю Владимиру и вспомним слова Анны Ахматовой ... .
Далее наш путь лежит в самое сердце древнего Киева - "Киевский Акрополь" - "откуда пошла земля Русская".
Пройдемся по Андреевскому спуску – одна из самых древних и самых мистических улиц Киева.
Мы увидим "летящую в небеса" Андреевскую церковь ⛪ (ХVIII в), возведенную великим архитектором Бартоломео Растрелли и Вы услышите самую романтическую любовную историю ХVIII в.
Со смотровой площадки возле церкви хорошо просматривается панорама Подола – старинного торгово- промышленного посада Киева, который простирается от подножий киевских холмов к Днепру...
Продолжительность экскурсии- около 3 ч.
Место начала экскурсии – Владимирский Собор ( бульвар Шевченко 20 ) ближайшая станция м. " Университет"
По желанию гостей, экскурсию ⛳ можно закончить посещением ресторана национальной украинской кухни 🥧 более полного и комфортного ознакомления с прекрасным Киевом советую посетить автомобильно- пешеходную экскурсию по Киеву. Стоимость экскурсии зависит от продолжительности экскурсии и количества туристов).
Добро пожаловать в Киев!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
Начало
🚩 бульвар Тарас Шевченко 20 или метро "Университет"
Место завершения
🏁 Киев, Андреевский спуск 38
Мой Киев (обзорная пешеходная экскурсия для индивидуалов)
Мой Киев (обзорная пешеходная экскурсия для индивидуалов)
Мой Киев (обзорная пешеходная экскурсия для индивидуалов)
Мой Киев (обзорная пешеходная экскурсия для индивидуалов)
Мой Киев (обзорная пешеходная экскурсия для индивидуалов)
Мой Киев (обзорная пешеходная экскурсия для индивидуалов)
Мой Киев (обзорная пешеходная экскурсия для индивидуалов)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Tatiana I.
Tatiana I.
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10 отзывов оставили туристы

Tatiana I. проводит ещё 5 экскурсий

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