Дорогие гости Киева!

Эта одна из самых популярных и интересных экскурсий познакомит гостей с главными достопримечательностями 🏛️ Киева на Старокиевской горе.

Маршрут экскурсии 🧭 начинается от одно из значимых соборов Киева - Владимирского собора, о история 📖 постройки, чудотворных мощах и иконах Вы услышите в этой части экскурсии.

Вы увидите самую длинную тополиную аллею в Европе и я вам расскажу о Латинском квартале в Киеве.

Побываем на улице трех театров, полюбуемся национальным Театром оперы и балета - одним из самых красивых 🤩 сооружений Киева.

Увидим " Золотые Ворота" - главный въезд в столицу древнерусского государства - Киевской Руси.

Эти " Золотые Ворота", названные в честь подобных ворот в Константинополе и Иерусалиме были построены во время правления великого князя Ярослава Мудрого (ХI в).

Далее наш путь ведет к главному храму Киевской Руси - собору "Софии" - "Премудрости божей "(ХI в), хранящему немало тайн...

Побываем на Софиевской и Михайловской площадях. А также посетим Михайловский Златоверхий собор и Вы узнаете некоторые тайны этой обители...

Владимирская горка - визитная карточка Киева. Михаил Булгаков, воспевал это "лучшее место в мире" в сугубо "киевском" романе "Белая гвардия". Полюбуемся памятником крестителю Руси - великому князю Владимиру и вспомним слова Анны Ахматовой ... .

Далее наш путь лежит в самое сердце древнего Киева - "Киевский Акрополь" - "откуда пошла земля Русская".

Пройдемся по Андреевскому спуску – одна из самых древних и самых мистических улиц Киева.

Мы увидим "летящую в небеса" Андреевскую церковь ⛪ (ХVIII в), возведенную великим архитектором Бартоломео Растрелли и Вы услышите самую романтическую любовную историю ХVIII в.

Со смотровой площадки возле церкви хорошо просматривается панорама Подола – старинного торгово- промышленного посада Киева, который простирается от подножий киевских холмов к Днепру...

Продолжительность экскурсии- около 3 ч.

Место начала экскурсии – Владимирский Собор ( бульвар Шевченко 20 ) ближайшая станция м. " Университет"

По желанию гостей, экскурсию ⛳ можно закончить посещением ресторана национальной украинской кухни 🥧 более полного и комфортного ознакомления с прекрасным Киевом советую посетить автомобильно- пешеходную экскурсию по Киеву. Стоимость экскурсии зависит от продолжительности экскурсии и количества туристов).

Добро пожаловать в Киев!