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Не совсем обычный Киев

5
1 отзыв
Tatiana I.
Tatiana I. – Гид из Киева
Если вы не в первый раз в столице Украины и хотите увидеть город 🏙️ с необычной стороны, тогда я приглашаю вас на авторскую прогулку 👣 по моему родному городу.

Я покажу вам диковинные памятники и скульптуры, расскажу где в Киеве сбываются желания и познакомлю вас с удивительной архитектурой города.

Вы увидите замок 🏰 и киевских русалок, пройдетесь по самой древней улице города, а также побываете в Париже.

Вас ждет увлекательная прогулка по городу и его секретным достопримечательностям, а также легкий рассказ о Киеве и его жителях.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 950 грн за экскурсию

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Не совсем обычный Киев
Не совсем обычный Киев

Что вы увидите

  • "Золотые ворота"
  • София Киевская ( собор)
  • Михайловский Златоверхий(собор)
  • Андреевскую церковь и спуск
  • пейзажную аллею
  • Владимирскую горку
  • Крещатик
  • Майдан Независимости
  • дом с "химерами" и много интересных памятников...
Вы уже не впервые в Киеве и хотите посмотреть на Город 🏙️ с необычной стороны, тогда Вам на эту экскурсию!
Мы увидим необычные памятники и скульптуры, украшающие Киев, дома с архитектурой, заслуживающей внимания, узнаем их историю 📖. Побываем в местах, где загадывают желания… Мы начнем нашу необычную экскурсию ⛳ у«фонтана с человеческим лицом» и одного из самый загадочных домов Киева- первого «небоскреба» начала 20 века. Затем загадаем желание у самого известного кота Киева, узнаем секрет памятника Ярославу Мудрому и полюбуемся «замком с летающими обезьянами». Увидим дом с самыми красивыми 🤩 «русалками» Киева и вспомним русскую народную сказку у «скифской красавицы». Сделаем фотку у одной из визиток Киева- «ежика в тумане» и навестим самых настоящих воронов. Поприветствует «балерину» у «дома с детскими лицами» и выйдем на центральную площадь древнего Киева. Увидим один из 2-х сохранившихся дореволюционных памятников и пойдем любоваться «химерой». Погуляем по одной из самых оригинальных аллей Киева: нашему взору предстанет «кот сороконожка», «маленький принц», «принцесса на горошине» и другие произведения известного киевского архитектора. Полюбуемся одним из самых любимых произведений великого Франче́ско Бартоломе́о Растре́лли и обязательно загадаем желание у памятника героев фильма «За двумя зайцами»!
Постоим на «мистической оси» на одной из самых древних улиц Киева. Вспомним Н. Гоголя и его произведение «Нос» и опять загадаем желание!
Далее на одной из площадей древнего Киева поговорим об одной из самой загадочных женщин Киева и по улице, по которой хаживали и великие киевские князья спустимся на главную площадь современного Киева. Здесь можно посидеть на романтической скамеечке «целующие фонари» и продолжить путь к одной из самой красивой улице Киева, которую по праву называют «Киевский Париж».
Здесь мы увидим киевские «небоскребы " начала 20-го века, дом с «подковой» и незаметно для себя окажемся в старинном сквере, в котором можно увидеть памятники звездному гостю Киева «бравому солдату Швейку», а также посидеть рядом с папой легендарной Прони Прокопивны из фильма «За двумя зайцами». И наконец полюбоваться архитектурой не только самой старинной площади, но и одним из самых известных и загадочных домов Киева, о котором писал самый мистический писатель Киева — «Дом с химерами». И в конце экскурсии 🧭 «познакомится» с автором этого известного сооружения…
В зимне-весенний период экскурсия проводится только в дневное время!
Добро пожаловать в Киев!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • входные билеты
Начало
🚩 метро " Золотые ворота" ( на входе)
Место завершения
🏁 Площадь Франка
Не совсем обычный Киев
Не совсем обычный Киев
Не совсем обычный Киев
Не совсем обычный Киев

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Tatiana I.
Tatiana I.
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