Вы уже не впервые в Киеве и хотите посмотреть на Город 🏙️ с необычной стороны, тогда Вам на эту экскурсию!

Мы увидим необычные памятники и скульптуры, украшающие Киев, дома с архитектурой, заслуживающей внимания, узнаем их историю 📖. Побываем в местах, где загадывают желания… Мы начнем нашу необычную экскурсию ⛳ у«фонтана с человеческим лицом» и одного из самый загадочных домов Киева- первого «небоскреба» начала 20 века. Затем загадаем желание у самого известного кота Киева, узнаем секрет памятника Ярославу Мудрому и полюбуемся «замком с летающими обезьянами». Увидим дом с самыми красивыми 🤩 «русалками» Киева и вспомним русскую народную сказку у «скифской красавицы». Сделаем фотку у одной из визиток Киева- «ежика в тумане» и навестим самых настоящих воронов. Поприветствует «балерину» у «дома с детскими лицами» и выйдем на центральную площадь древнего Киева. Увидим один из 2-х сохранившихся дореволюционных памятников и пойдем любоваться «химерой». Погуляем по одной из самых оригинальных аллей Киева: нашему взору предстанет «кот сороконожка», «маленький принц», «принцесса на горошине» и другие произведения известного киевского архитектора. Полюбуемся одним из самых любимых произведений великого Франче́ско Бартоломе́о Растре́лли и обязательно загадаем желание у памятника героев фильма «За двумя зайцами»!

Постоим на «мистической оси» на одной из самых древних улиц Киева. Вспомним Н. Гоголя и его произведение «Нос» и опять загадаем желание!

Далее на одной из площадей древнего Киева поговорим об одной из самой загадочных женщин Киева и по улице, по которой хаживали и великие киевские князья спустимся на главную площадь современного Киева. Здесь можно посидеть на романтической скамеечке «целующие фонари» и продолжить путь к одной из самой красивой улице Киева, которую по праву называют «Киевский Париж».

Здесь мы увидим киевские «небоскребы " начала 20-го века, дом с «подковой» и незаметно для себя окажемся в старинном сквере, в котором можно увидеть памятники звездному гостю Киева «бравому солдату Швейку», а также посидеть рядом с папой легендарной Прони Прокопивны из фильма «За двумя зайцами». И наконец полюбоваться архитектурой не только самой старинной площади, но и одним из самых известных и загадочных домов Киева, о котором писал самый мистический писатель Киева — «Дом с химерами». И в конце экскурсии 🧭 «познакомится» с автором этого известного сооружения…

В зимне-весенний период экскурсия проводится только в дневное время!

Добро пожаловать в Киев!