Valeria проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Подол сквозь столетия

Подол — квартал со сложной судьбой. Ставший к началу XIX века самой густонаселенной частью Киева, в 1811 году он был почти полностью стерт с лица земли пожаром. Вы увидите чудом уцелевшие дома и научитесь отличать их от более поздней застройки. Погуляете по извилистым улочкам, заглянете во дворы-колодцы и найдете секретное кафе с веганскими сладостями.

Тайны и легенды Подола

Я покажу старейший жилой дом, первую коммерческую аптеку и первый водопровод Киева. Расскажу, чем лечились местные, в каких банях любили париться, куда после «омовений» шли пить пиво с раками и где находился вытрезвитель, куда их потом уносили. А еще раскрою, в каком из двориков прячутся солнечные часы, которыми так гордятся киевляне.