Valeria проводит ещё 1 экскурсию

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Неформальный Киев

Погулять по старинному Подолу и отыскать секретные дворики, улочки-лабиринты и солнечные часы

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у фонтана Самсон
  • Заказать экскурсию

55 за экскурсию

Valeria
Задать вопросОбычно отвечает за 35 мин.
Valeria – Гид по Киеву
Подол — древнейший жилой район Киева, основанный в далеком IX веке.

Вы услышите его богатую историю 📖 и увидите, что происходит в нем сейчас: как ведут домашние дела местные, где устраивает литературные «батлы» творческая молодежь и что ставят в детском театре оперы и балета.
Неформальный Киев
Неформальный Киев

Что вас ожидает

Подол сквозь столетия
Подол — квартал со сложной судьбой. Ставший к началу XIX века самой густонаселенной частью Киева, в 1811 году он был почти полностью стерт с лица земли пожаром. Вы увидите чудом уцелевшие дома и научитесь отличать их от более поздней застройки. Погуляете по извилистым улочкам, заглянете во дворы-колодцы и найдете секретное кафе с веганскими сладостями.

Тайны и легенды Подола
Я покажу старейший жилой дом, первую коммерческую аптеку и первый водопровод Киева. Расскажу, чем лечились местные, в каких банях любили париться, куда после «омовений» шли пить пиво с раками и где находился вытрезвитель, куда их потом уносили. А еще раскрою, в каком из двориков прячутся солнечные часы, которыми так гордятся киевляне.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Неформальный Киев
Неформальный Киев
Неформальный Киев
Неформальный Киев

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у фонтана Самсон.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valeria
Valeria
Добрый день! Меня зовут Валерия, я профессиональный гид по Киеву. Чем дольше я живу в этом чудесном городе, тем больше в него влюбляюсь. Здесь во все времена находили вдохновение изобретательные и талантливые люди — память о них продолжает жить в архитектуре, живописи и музыке. С радостью покажу главные и тайные места Киева и расскажу о них самое интересное!
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Valeria проводит ещё 1 экскурсию

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