Приглашаю вас на пешеходную прогулку 👣 по незабываемому Киеву! Мы посетим два самых старых района города - Верхний Город 🏙️ и Подол.

Экскурсия начинается от древнего въезда в Киев - Золотых Ворот. Вы увидите знаменитый Софийский собор, центр духовной и политической жизни Киевской Руси. Мы пройдем по Старокиевской горе и полюбуемся чудесными видами на реку Днепр. Далее нас ожидает самая киевская из всех улиц - Андреевский спуск, по которому мы дойдем до киевской гавани и древнего района Киева - Подола. Там вы узнаете историю 📖 "киевский помпеев", познакомитесь с бравым гетьманом Петром Сагайдачным и мудрым философом Григорием Сковородой.

Приезжайте в Киев и насладитесь этим чудесным городом!