Золотые Ворота – Софийский собор – Андреевский спуск – Контрактовая площадь
Приглашаю вас на пешеходную прогулку 👣 по незабываемому Киеву! Мы посетим два самых старых района города - Верхний Город 🏙️ и Подол.
Экскурсия начинается от древнего въезда в Киев - Золотых Ворот. Вы увидите знаменитый Софийский собор, центр духовной и политической жизни Киевской Руси. Мы пройдем по Старокиевской горе и полюбуемся чудесными видами на реку Днепр. Далее нас ожидает самая киевская из всех улиц - Андреевский спуск, по которому мы дойдем до киевской гавани и древнего района Киева - Подола. Там вы узнаете историю 📖 "киевский помпеев", познакомитесь с бравым гетьманом Петром Сагайдачным и мудрым философом Григорием Сковородой.
Приезжайте в Киев и насладитесь этим чудесным городом!
Что входит
Услуги гида
Начало
🚩 У выхода из метро "Золотые Ворота"
Место завершения
🏁 Подол
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.