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Незабываемый Киев: пешеходная экскурсия по историческому центру

5
11 отзывов
Irena
Irena – Гид из Киева
Маршрут нашей прогулки охватывает два старейших района Киева — Верхний Город 🏙️ и Подол.

Я проведу вас по исторически значимым местам, с которых начиналось становление столицы ⭐️ Киевской Руси.

Увидите старейшие исторические памятники — Золотые Ворота и Софийский собор.

Поднимитесь на Старокиевскую гору и прогуляетесь 👣 до Подола по Андреевскому спуску.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 500 грн за экскурсию

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Незабываемый Киев: пешеходная экскурсия по историческому центру
Незабываемый Киев: пешеходная экскурсия по историческому центру

Что вы увидите

  • Золотые Ворота – Софийский собор – Андреевский спуск – Контрактовая площадь
Приглашаю вас на пешеходную прогулку 👣 по незабываемому Киеву! Мы посетим два самых старых района города - Верхний Город 🏙️ и Подол.
Экскурсия начинается от древнего въезда в Киев - Золотых Ворот. Вы увидите знаменитый Софийский собор, центр духовной и политической жизни Киевской Руси. Мы пройдем по Старокиевской горе и полюбуемся чудесными видами на реку Днепр. Далее нас ожидает самая киевская из всех улиц - Андреевский спуск, по которому мы дойдем до киевской гавани и древнего района Киева - Подола. Там вы узнаете историю 📖 "киевский помпеев", познакомитесь с бравым гетьманом Петром Сагайдачным и мудрым философом Григорием Сковородой.
Приезжайте в Киев и насладитесь этим чудесным городом!
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 У выхода из метро "Золотые Ворота"
Место завершения
🏁 Подол
Незабываемый Киев: пешеходная экскурсия по историческому центру
Незабываемый Киев: пешеходная экскурсия по историческому центру
Незабываемый Киев: пешеходная экскурсия по историческому центру
Незабываемый Киев: пешеходная экскурсия по историческому центру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Irena
Irena
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11 отзывов оставили туристы

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