Об Андреевском спуске можно писать романы (что и было сделано одним из его почитателей). Писатели Михаил Булгаков и Виктор Некрасов, художник Михаил Врубель, доктор Теофил Яновский — это лишь короткая часть списка известных киевлян — жителей Андреевского спуска.
Прогулка по улице-музею позволит Вам услышать их голоса, познакомит с необыкновенной историей Андреевского спуска, расскажет о других местных жителях, об истории старых зданий, среди которых есть и образцы деревянной архитектуры XIX века, заведет в укромные, но очень колоритные дворики, ажурные беседки, познакомит с современными художниками, мастерами и музыкантами — завсегдатаями Андреевского.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-25 человек
Взрослый
250 грн
Лица с инвалидностью
230 грн
Дети младше 12 лет
230 грн
Пенсионный
230 грн
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионная программа и услуги гида
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Где начинаем и завершаем
Начало: вулиця Десятинна, 4-6, Київ
Завершение: внизу Андреевского спуска
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.