Незнакомый Андреевский спуск

Андреевский спуск - любимое место прогулок киевлян и гостей города

Андреевский спуск — любимое место прогулок киевлян и гостей города.

Но так ли хорошо мы знаем его историю? Мы приглашаем вас познакомиться поближе с одной из самых старых киевских улиц, и одной из красивейших улиц нашего города.
Незнакомый Андреевский спуск
Незнакомый Андреевский спуск
Незнакомый Андреевский спуск
Незнакомый Андреевский спуск
Незнакомый Андреевский спуск
Незнакомый Андреевский спуск

Что вы увидите 🤩

  • Андреевская церковь
  • Кокоревская беседка
  • Замок Ричарда Львиное Сердце
  • Музей Булгакова Михаила
  • Замковая гора

Что вас ожидает:

  • Об Андреевском спуске можно писать романы (что и было сделано одним из его почитателей). Писатели Михаил Булгаков и Виктор Некрасов, художник Михаил Врубель, доктор Теофил Яновский — это лишь короткая часть списка известных киевлян — жителей Андреевского спуска.
  • Прогулка по улице-музею позволит Вам услышать их голоса, познакомит с необыкновенной историей Андреевского спуска, расскажет о других местных жителях, об истории старых зданий, среди которых есть и образцы деревянной архитектуры XIX века, заведет в укромные, но очень колоритные дворики, ажурные беседки, познакомит с современными художниками, мастерами и музыкантами — завсегдатаями Андреевского.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
Взрослый
250 грн
Лица с инвалидностью
230 грн
Дети младше 12 лет
230 грн
Пенсионный
230 грн

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионная программа и услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Где начинаем и завершаем
Начало: вулиця Десятинна, 4-6, Київ
Завершение: внизу Андреевского спуска
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Интересный К.
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